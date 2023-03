Liječnik: Beroš kao da se probudio radi nečega, a to nešto mu je nad glavom

Podijeli :

Primarijus, kirurg i onkolog Miljenko Bura gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao sutrašnji prosvjed liječnika te stanje u hrvatskom zdravstvu.

“Vatra je već dovoljno velika, ne treba ništa dolijevati. Ako ministar misli da još nešto treba dolijevati, to onda govori o ozbiljnosti njegove funkcije. Činjenica je da liječnici odrađuju preko 3 milijuna prekovremenih sati godišnje. Kad se to podijeli s punom satnicom jednog liječnika, ispadne da nam nedostaje 1770 radnika u sustavu. Imamo velik broj radnih mjesta koja nisu popunjena i sad možemo očekivati da ministar kaže da ne fali ni medicinskih sestara”, kazao je liječnik Miljenko Bura.

Navodi da mu ministar zdravstva Vili Beroš izgleda kao da se probudio tek sad kad je najavljen prosvjed jer mu je nadređeni poručio da se vadi i čupa.

“Ministar pokazuje da gubi tlo pod nogama. On govori o višku liječnika, koji je to ministar koji ne zna organizirati cijelu službu. Nedostaje nam 400 liječnika opće prakse, znači da šesto tisuća Hrvata nema svog liječnika. I 990 tisuća žena nema svog ginekologa. Znači, pola ženske populacije nema svog ginekologa. Činjenica je da nama nedostaje i devedesetak pedijatara što znači da 180 tisuća djece nema svojeg pedijatra”, rekao je i dodao da je zdravstvo puno više od servisa zdravlja kako ga se tretira.

Isto tako, Bura navodi kako studenti ulaze dosta spremni u posao, ali ne toliko spremni da ih se ostavi da rade potpuno sami.

“Ovo je jedna nesuvisla izjava da u Hrvatskoj ima dovoljno liječnika, ona je izrečena od ministra koji je na toj funkciji već tri godine. On mi djeluje kao da se probudio radi nečega, a to nešto je nad njegovom glavom. Ovdje je pozvan i prozvan i premijer, ali je činjenica da njega nema ovih dana. Što se događa? Sektor zdravstva je osnova i za gospodarstvo. Jako uvjetno treba shvatiti izjavu da imamo više liječnika nego prije. Veliki broj liječnika su kontrolori HZZO-a i oni tijekom covid krize nisu htjeli primati pacijente. Tu je ključna reforma.”

Bura za kraj poručuje: “Ministar Beroš je nažalost to što je, došao je tijekom zadnje godine prvog mandata Andreja Plenkovića i uhvatila ga je covid kriza. Bilo ga je zgodno viđati, i sad ga je zgodno viđati kad se smiješi, ali nema akcije i rezultata. Kroz tri godine nije uspio poboljšati materijalni status zdravstvenih radnika. On optužuje kolege da samo zbog materijalnih prava izlaze na prosvjed. Problem ministra Beroša je i to što on nema tim”, zaključio je.

