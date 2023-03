CNN: U Istanbulu bi moglo doći do potresa nezamislivih proporcija

Već više od pet tjedana Turska se nosi s posljedicama katastrofalnog potresa magnitude 7.8 stupnjeva koji je pogodio jugoistok zemlje. Međutim, vlasti najvećeg i najgušće naseljenog grada u Turskoj, Istanbula, pod sve su većim pritiskom da se pripreme na mogućnost još jedne prirodne katastrofe nezamislivih proporcija.

“Izgledi za Istanbul nisu dobri. Nisu nimalo dobri,” kaže profesor Celal Sengor, jedan od najrenomiranijih geoznanstvenika u Turskoj, prenosi CNN.

“Ako u Istanbulu ne dođe do velikog potresa u sljedećih 20 godina, bit ćemo vrlo iznenađeni,” rekao je ovaj profesor s Tehničkog sveučilišta u Istanbulu za CNN. “Toliko smo blizu. To je samo vjerojatnost, no vjerojatnost je velika.”

U blizini Turske nalaze se dva ključna rasjeda – Sjevernoanadolijski i Istočnoanadolijski – što tu zemlju čini jednom od seizmički najaktivnijih regija na Zemlji. To je geološka realnost koja je pojačala strahove oko toga koliko je Istanbul spreman za potres.

Hoćemo li ikada moći predviđati potrese?

Nekoć je Istanbul bio glavni grad Bizantskog, a potom i Osmanskog carstva, a u tom gusto naseljenom gradu danas živi oko 16 milijuna ljudi. Istanbul leži vrlo blizu Sjevernoanadolijskog rasjeda, koji se proteže na udaljenosti od 20 kilometara od Istanbula i kroz Mramorno more, prema informacijama iz Geološkog društva u Londonu.

Kroz povijest je ovaj rasjed prouzročio nekoliko katastrofalnih potresa, uključujući i onaj magnitude 7.6 koji je pogodio obližnji grad Izmir 1999. U njemu je poginulo preko 17.000 ljudi, a procjenjuje se da je čak pola milijuna raseljeno.

Stručnjaci danas procjenjuju da bi potres na Sjevernoanadolijskom rasjedu mogao dosegnuti magnitudu između 7.2 i 7.8 stupnjeva po Richteru, s katastrofalnim posljedicama za tursko žarište industrije i trgovine. Kada će do tog potresa doći, nemoguće je predvidjeti.

“Možemo prognozirati da će do potresa te magnitude doći uskoro, to je najbolje što možemo. Ne postoji način na koji bismo ga mogli predvidjeti,” kaže Sengor.

Studija koju su proveli opservatorij Kandilli i Institut za istraživanje potresa predviđa da bi, kada bi potres Istanbul pogodio u noći, moglo poginuti više od 14.000 ljudi. Neki stručnjaci pak vjeruju da će broj mrtvih biti mnogo veći.

Što kaže znanost, mogu li životinje unaprijed osjetiti potres?

“Moja procjena je oko 100.000. To će biti razorno,” kaže Sengor. “Ne možemo razmišljati samo o direktnim posljedicama trešnje tla, također treba razmišljati o onome što će uslijediti – pljačke, požari, epidemije. Bit će stravično.”

Istanbulska gradska općina trenutno prognozira da bi potres magnitude 7.5 na Sjevernoanadolijskom rasjedu mogao dovesti do uništenja otprilike 90.000 zgrada u gradu, a dodatnih 260.000 vjerojatno bi bilo značajno oštećeno. To je strašno predviđanje u kojem bi, ako se ostvari, oko 4.5 milijuna ljudi moglo ostati bez krova nad glavom, kažu gradski dužnosnici. To je više od četvrtine ukupne populacije Istanbula.

Sada, nakon što je preko 48.000 ljudi u Turskoj poginulo u potresu koji je zemlju pogodio prošlog mjeseca, vlasti u Istanbulu jure kako bi ojačali obranu od prirodne katastrofe koja bi grad, kažu stručnjaci, mogla pogoditi svakog trena.

Turkey's grand regeneration project aims towards one thing -- preparing for the next big earthquake. @NadaaBashir reports on the thousands of buildings in Istanbul that have been placed in 'high-risk' categories. pic.twitter.com/ELZ9mVdaNl