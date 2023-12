Liječnik: Nema loše i dobre pirotehnike, slabe ili jake. Ima je ili nema, zabranio bih upotrebu

Podijeli :

Naša Matea Klišanin u Novom je danu razgovarala s liječnikom Zlatkom Vujčićem. Komentirali su korištenje pirotehnike u blagdansko vrijeme te koje sve opasnosti dolaze s tim.

“Sezona je pirotehnike, najčešće se susrećemo s ozljedama prstiju, dijela šake ili cijele šake koje završavaju amputacijom. Uglavnom se radi o desnoj šaki. Ovdje se radi o velikoj traumi za mladog čovjeka. Trenutno se pripremamo na val i sezonu ovih ozljeda”, rekao je liječnik Zlatko Vujčić.

Navodi da ove godine još nisu imali teških ozljeda, ali ne znači da će tako ostati.

“Mlada osoba s tim ozljedama živi ostatak života, to utječe na njegovu radnu sposobnost, ali i na obitelj. Također, to utječe na obavljanje osnovnih dnevnih aktivnosti poput odlaska u kupaonicu, hranjenja, itd., a dakako da utječe i na psihu. Tu može doći do razvitka psihološke traume, PTSP-a”, kazao je.

Za kraj poručuje da zabranio upotrebu pirotehnike.

“Nema loše i dobre pirotehnike, slabe ili jake, ili je ima ili nema. Zabranio bih njenu upotrebu”, zaključio je.

