Ekonomski analitičar: Plenković je ljubitelj Machiavellija, ali zaboravio je njegovu najvažniju rečenicu

Jurica Galoic/PIXSELL

Ekonomski analitičar Neven Vidaković u N1 Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je aferu Mreža, zbog koje je bez pozicije ostao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Ipak, u fokusu vladajućih je njegov sad bivši savjetnik Jurica Lovrinčević, koji je navodno radio iza leđa ministru, što je snimio novinar Marin Vlahović. Cijela afera uspoređuje se s Fimi media, što premijer Andrej Plenković opovrgava.

“Komentirao bih ovo prvo kao građanin ove države, a ne ekonomist. Da budemo kristalno jasni što se jučer dogodilo, nije važno što nego kako. Imali ste jedan medij koji je nešto objavio i onda ste imali drugi da je nešto objavio. Znači da se radi o koordiniranoj akciji. Večernji list je objavio screenshotova mobitela. Kako? Odakle to njima? Ako su autentični, znači da je netko provalio u mobitel saborskog zastupnika i visokog državnog dužnosnika pa to dostavio medijima. Ako to rade njima, što rade meni, vama”, izjavio je Vidaković pa nastavio:

“Mislim da je Andrej Plenković bezvezan premijer, ali budimo iskreni, premijer je ove države. Ovo je moja domovina, jedina koju imam. Andrej Plenković je obećao meni, vama… da se njegova vlast temelji na sigurnosti, stabilnosti i vjerodostojnosti. To je isparilo, tog više nema. On je kreirao nestabilnu, nesigurnu i nevjerodostojnu državu. Građanin sam ove države i netko mora reći odakle im te poruke. Oporba nema intelekta za postaviti ovo pitanje i to mi je puno važnije od ovoga što se događa.”

Ipak, bez obzira na to kako se došlo do poruka i snimke, Lovrinčević je izjavio da može doći do 140.000 eura javnog novca, do koliko je došao i prošle godine.

“Plenković je veliki ljubitelj Machiavellija, ali zaboravio je njegovu najvažniju rečenicu “Ministri moraju biti odraz vladara.” Ili ju je savršeno primijenio. Žalac je trošila novac na zabave, Banožić navodno ima ilegalni kamion. Radi se o mentalnom sklopu tih ljudi, koji su loši ljudi. On ih je odabrao i s njima se druži. Što se tiče ekonomije, nama Ministarstvo gospodarstva više ne postoji, izmijenilo se previše ljudi. Toliko je korupcije i imamo premijera koji o svemu odlučuja, a ništa ne zna. Ovo što mu se dogodilo je neviđena politička izdaja. Imate ministra koji je sve znao, a radi protiv vlastite vlade. Sad dolazi novi ministar, koji je ceremonijalna titula. Izbori su za par mjeseci, što može napraviti? Što može promijeniti?”

Frane Barbarić je otišao s čela HEP-a u trenutku dok nismo saznali detalje o gubicima u aferi Plin za cent. Sad odlazi ministar, ne zbog neuspjeha, nego zbog savjetnika. Kakvo je stvarno stanje gospodarstva u ovoj zemlji? Vlada se hvali najvećim uspjesima u povijesti ove zemlje…

“Pravo pitanje je kad će biti dokapitalizacija HEP-a. Premijer je rekao da ide, kada? Sad je već 13. prosinca. To je stvar koja se napravi u manje od tjedan dana. Kad će? Kad će biti kupnja Ine? Pričamo o gospodarstvu… Imamo pad izvoza, pad industrijske proizvodnje, pad poljoprivrede… Zašto BDP raste? Jer se škola pored mene gradi. Pažljivo slušajte što premijer govori. Imate da je Nacionalni plan laž, prelijevanje iz šupljeg u prazno. Dobivamo novac iz drugih država, njihove firme obnavljaju škole pa vraćaju novac van. Kakav je učinak na gospodarstvo”, zapitao se na kraju Neven Vidaković i rekao da ne bi prihvatio poziciju ministara gospodarstva kad bi mu bila sad ponuđena.

