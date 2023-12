Objavljene nove snimke, Lovrinčević otkrio koliko je novca već “izvukao”. U Saboru rat HDZ-ovaca i Grbina

Dok USKOK provodi izvide u slučaju Lovrinčević, oporba poručuje kako je ovo nova Fimi Media.

Damir Habijan je objasnio što je bitno za jednu Vladu, a sada je osma godina koliko je u dva mandata vodi Vladu predsjednik Andrej Plenković. "Bitni su rezultati. Bitno je voditi računa o standardu građana, sigurnosti građana, o projektima koji su bili zapisani u programu HDZ-a i na temelju kojeg je dobio povjerenje na izborima", rekao je Habijan HRT-u.

Govorio je i o konkretnoj situaciji. "Hajdemo biti potpuno otvoreni. Tko su, nazovimo ih dionici, nazovimo to aferom? Dakle, imamo bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, koji je nestranačka osoba, odnosno, ne znam je li nestranačka osoba, ali nije član HDZ-a, imamo novinara koji nije član HDZ-a i imamo trećeg dionika, to je Most. Imamo tri aktera, nitko od njih nije iz HDZ-a. Zato ne bih volio, odmah na početku da krenemo i ono što je danas u javnom prostoru, da se ponovno govori o nečemu i veže uz HDZ", objasnio je Habijan.

Rekao je kako su i oni u HDZ-u, kao i u Saboru, bili iznenađeni i šokirani da netko tko je na mjestu savjetnika ministra koristio poziciju za koruptivne radnje. "Ali to je jedan dio, to je prva stvar. Imamo jednu osobu, savjetnika ministra, koji dogovara određeno medijsko promoviranje javnim novcem i kaže meni pola. Istodobno, ista osoba, ponavljam, ista osoba dila informacije - kome? Mostu. Dakle, ista osoba to radi. O tome se radi. I sad ja isto tako mogu biti sumnjiv i sumnjičiti i spekulirati je li možda dio tog novca, kojeg je bivši savjetnik dogovarao, završio, ne znam, u Mostu možda. Možemo i na taj način pričati. Zato kažem, bitno je vidjeti tko su akteri ove, nazovimo je aferom, dakle bivši savjetnik, novinar i Most", dodao je Habijan.