Ovo je 9 znakova da ste stvarno dobra osoba

Biti dobra osoba je više od jednostavnog činjenja dobrih djela. Prema psihologiji, radi se o tome da imate određeni skup osobina koje su same po sebi dobre.

Psiholozi se slažu da istinska dobrota dolazi iznutra i ogleda se u vašim postupcima i načinu na koji se ponašate prema drugima. Ali kako znati jeste li diosta dobra osoba?

Postoje neki znakovi koji ukazuju na to, ali je zanimljivo da oni nisu uvijek tako očiti kao što možda mislite. Prema stručnjacima, 9 je psiholoških pokazatelja da ste dobrog srca, piše HackSpirit.

Empatija vlada vašim svijetom

Empatija je vještina ne samo razumijevanja već i osjećanja emocija drugih. To je kao da gledate tuđim očima, slušate njihovim ušima i osjećate svojim srcem, kako to lijepo kaže Alfred Adler, ugledni psiholog​.

Ova sposobnost omogućuje dobrim ljudima da budu vrlo usklađeni s emocijama oko sebe, što im omogućuje da se istinski stave u tuđu kožu. Ali empatija je nešto više od pukog razumijevanja; radi se o odgovaranju na koristan i suosjećajan način.

Empatija ne znači da morate riješiti sve probleme, ali uključuje biti istinski sretan za druge kada uspiju i suosjećati u njihovim teškim vremenima. Ako često osjećate empatiju prema drugima, to je veliki plus na vašem popisu za provjeru “dobre osobe”.

Ne osuđujete

Neosuđivanje je još jedan ključni znak dobre osobe. Sve je u prihvaćanju ljudi onakvima kakvi jesu, bez donošenja naglih prosudbi ili preranih zaključaka.

Ne osuđivati znači odlučiti razumjeti i poznavati osobu izvan površinskih aspekata. Kao što Marshall Rosenberg, poznati psiholog, ističe, svaka osuda ili kritika zapravo je izraz nezadovoljene potrebe​​.

Ova nam perspektiva pomaže uvidjeti da neosuđivanje nije samo zadržavanje negativnih misli; radi se o razumijevanju i rješavanju temeljnih potreba i emocija. Kada upoznate nekoga novog i možete odustati od svoje prosudbe, prihvaćajući ga sa svim njegovim manama, to je znak da ste istinski dobra osoba.

Iskreni ste

Iskrenost je još jedan znak istinski dobre osobe. Radi se o tome da budete iskreni u svojim odnosima s drugima, čak i kada je to neugodno ili teško. Pošteni ljudi cijene integritet i preuzimaju odgovornost za svoje postupke. Ne pribjegavaju lažima ili prijevarama, čak i ako bi im to kratkoročno olakšalo stvari.

Studija iz 2021. koja je uključila 693 sudionika pokazala je da su oni koji su prakticirali poštenje pokazali višu razinu samokontrole i zadovoljstva životom. Dakle, ako se ponosite istinitošću i poštenjem, vjerojatno ste na pravom putu da postanete istinski dobra osoba.

Velikodušni ste sa svojim vremenom

Velikodušnost se često povezuje s davanjem novca ili predmeta, ali se odnosi i na to kako provodite svoje vrijeme. Istinski dobri ljudi velikodušno raspolažu svojim vremenom, često daju sve od sebe kako bi pomogli drugima.

Bilo da se radi o volontiranju u lokalnoj dobrotvornoj organizaciji, pomaganju prijatelju pri preseljenju ili jednostavno slušanju kad netko treba razgovarati, trošenje vremena pomažući drugima jasan je znak istinske dobrote.

Dobri ljudi razumiju da je vrijeme jedan od najvrjednijih darova koje možete dati. Jer kad jednom nestane, ne možete ga vratiti.

Dosljedni ste

Dosljednost je još jedan ključni znak istinski dobre osobe. Radi se o tome da budete pouzdani i stabilni u svom ponašanju, vrijednostima i uvjerenjima.

Istinski dobri ljudi dosljedni su u svojim postupcima. Ne ponašaju se na jedan način u određenim situacijama, a onda potpuno drugačije u drugim. Njihova dobrota nije gluma za pokazivanje, već je dio onoga što oni jesu.

Biti dosljedan također znači slijediti svoja obećanja i obveze. Kad kažete da ćete nešto učiniti, to i učinite. Vi ste pouzdani i ljudi znaju da mogu računati na vas. Ako ste netko tko drži do svoje riječi i održava dosljedno ponašanje, to je snažan pokazatelj vaše istinske dobrote.

Redovito izražavate zahvalnost

Izražavanje zahvalnosti znak je istinski dobre osobe. Sve je u priznavanju dobrih stvari u životu i prepoznavanju napora drugih. Dobri ljudi ne uzimaju stvari zdravo za gotovo. Cijene male stvari, svakodnevna čuda i dobrotu drugih. Često kažu hvala i to ozbiljno misle.

Ali ne radi se samo o izražavanju zahvalnosti drugima. Također se radi o tome da budete zahvalni za vlastiti život, za svoje uspjehe, pa čak i svoje neuspjehe. Osjećaj zahvalnosti za ono što imate može vas učiniti sretnijim i zadovoljnijim životom.

Ako se uhvatite da prirodno kažete hvala, osjećate zahvalnost za blagoslove u svom životu i cijenite one oko sebe, to je iskreni znak istinski dobre osobe.

Opraštate

Opraštanje je osobina koju istinski dobri ljudi često posjeduju. Radi se o otpuštanju grešaka iz prošlosti, ne zamjeranju i kretanju naprijed s pozitivnošću.

Cherie Carter-Scott, motivacijski govornik, primjećuje transformativnu moć opraštanja: “Ljutnja vas čini manjim, dok vas oprost tjera da rastete dalje od onoga što ste bili”​

Ako ste netko tko može oprostiti i krenuti naprijed bez zadržavanja ljutnje, to je snažan pokazatelj da ste uistinu dobra osoba.

Cijenite odnose iznad materijalnih stvari

Istinski dobri ljudi često više cijene odnose i iskustva nego materijalna dobra. Oni razumiju da naše živote ne obogaćuju stvari koje imamo, već veze koje stvaramo.

Zaista dobri ljudi cijene vrijednost zajedničkog iskustva ili dubokog razgovora o najnovijoj napravici ili luksuznom predmetu. Prioritet im je provođenje vremena s voljenima i izgradnja smislenih odnosa.

Ako smatrate da vas više zanimaju ljudi nego posjedi, cijenite trenutke koje dijelite s drugima više nego stvari koje posjedujete, to je jasan znak istinski dobre osobe.

Trudite se biti bolji

Najvažniji znak istinski dobre osobe je stalna težnja za samopoboljšanjem. Ne radi se o tome da budete savršeni, već o tome da priznate svoje mane i radite na tome da svaki dan postanete bolja osoba.

Istinski dobri ljudi svjesni su da nitko nije savršen, pa tako ni oni sami. Prepoznaju svoje slabosti i rade na njima, ne da bi impresionirali druge, već zato što se žele poboljšati.

Želja za rastom, učenjem i postajanjem najboljom verzijom sebe najrječitiji je znak istinski dobre osobe. Ako stalno težite biti bolji, nedvojbeno ste na pravom putu.

