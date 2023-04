Lovrić u Skupštini: Tomaševiću, gdje je ostatak asfalta za Sljemensku cestu?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nezavini zastupnik Ivica Lovrić upozorio je na aktualnom satu Gradske skupštine na navodne nepravilnosti u radu Zagrebačkih cesta, a gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će, dokaže li se da su se materijali te tvrtke koristili u privatne svrhe, biti sankcija.

Lovrić je u pitanju gradonačelniku prikazao videozapis pred zastupnicima Skupštine o navodnim nepravilnostima u Zagrebačkim cestama. Uputio je gradonačelnika Tomislava Tomaševića da provjeri koliko je asfalta ta tvrtka proizvela za rekonstrukciju Sljemenske ceste, a koliko ugradila.

“Od 400 tona asfalta, Zagrebačke ceste ugradile su 200 tona u Sljemensku cestu, raspitajte se gdje je otišao ostatak”, istaknuo je Lovrić i zapitao se, zašto, s obzirom na brojne nepravilnosti, nije za godišnju Nagradu grada Zagreba predložio voditelja te podružnice Juricu Krležu.

Tomašević demantirao Peteka: Cijene vrtića ostaju iste Tomašević objavio: Evo za koliko se smanjila količina miješanog otpada u Zagrebu

Lovrić je istaknuo da svakodnevno dobiva videozapise o nepravilnostima u toj podružnici Zagrebačkog holdinga, istaknuvši da zaposlenici Zagrebačkih cesta istovremeno asfaltiraju sljemensku cestu, ali i dvorište u Gračanima.

“Zašto niste svog bivšeg šefa prijavili kada je nosio 50 tisuća eura u kešu ravnatelja HRT-a”, odgovorio mu je Tomašević, ali i napomenuo da će Gradska uprava provjeriti njegove navode o nepravilnostima.

“Ako je išta od ovoga točno, ako je itko koristio službene materijale i strojeve koristio za privatne svrhe, vjerujte da će biti sankcioniran”, istaknuo je Tomašević, ocijenivši da je to licemjerno, jer se do dan danas Uskok bavi kriminalnim radnjama iz bivše vlasti u kojoj je i on sudjelovao.

“Prije tjedan dana uhićena je jedna bivša zaposlenica ureda za graditeljstvo, koja je navodno, prema optužnici USKOK-a, legalizirala nepostojeću zgradu”, rekao je Tomašević.

Zastupnica Stranke rada i solidarnosti Gordana Rusak upozorila je na problem smanjenog broja lokacija za štandove za ovogodišnju prodaju jagoda i poskupljenje najma javnih površina, istaknuvši da su jagodari na “koljenima i plaču”, a da ih Gradska uprava ne želi primiti.

Tomašević joj je odgovorio da je još prošle godine zagrebačkim jagodarima najavio model javnog natječaja, s obzirom da su do sada, tri krovne udruge borile i “svađale” oko lokacija, a da je, prema optužnici USKOK-a, sam bivši gradonačelnik Milan Bandić dodjeljivao lokacije pojedinim udrugama i proizvođačima bez jasnih kriterija.

“Možda se neki vaši jagodari bune jer su do sada dobivali lokacije preko veze.“

Ja sam osobno prošle godine primio sve udruge jagodara i najavio natječaj”, rekao je istaknuvši da su udruge primili i nedavno te najavio da će usvojiti njihove prijedloge na sljedećem natječaju.

Korlaet: I u bloku Badel dio stanova za javni najam

Na pitanje zastupnice Možemo! Marijane Rimanić o planovima za izgradnju javnih stanova za najam, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je da će se uskoro nanovo regulirati cijena najma u gradskim stanovima, koji će ići u dvije grane – za socijalni najam i priuštivi najam.

Najavio je i kako će grad regulirati paušalnu cijenu za kratkoročni najam smještaja, odnosno naknade po ležaju koje plaćaju iznajmljivači.

Spomenuo je i projekt izgradnje javnih stanova u Podbrežju, planove za nove gradnje u Borovju, ali i napomenuo da će se sigurno pronaći model da se u Bloku Badel, projektu koji je najdalje otišao u realizaciji, pronaći način da se dio stanova stavi u javni najam.

Tomašević o stečaju Gradske plinare: Imam uvjerenja, građani ne trebaju brinuti Gradonačelnik Zagreba objavio kakav program se priprema za prvomajsku proslavu

U dnevni red sjednice Gradske skupštine usvojeno je pet točaka po hitnom postupku koje je predložila Gradska uprava.

Među njima je i sporazum o realizaciji Jarun Panorama Projekta te ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica za stambeni kompleks Srebrnjak, u kojem tvrtka investitor Silver Hill daruje Gradu Zagrebu izvođenje radova pristupne prometnice s pratećom infrastrukturom u tom kompleksu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.