Tomašević o stečaju Gradske plinare: Imam uvjerenja, građani ne trebaju brinuti

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je danas mogućnost da tvrtka Gradska plinara Zagreb opskrba (GPZO) dođe u stečaj bude li HERA koristila formulu prema kojoj će cijena plina po MWh biti 41 euro.

“Ja podržavam napore Vlade da se ograniči poskupljenje cijena plina za građane. To može ugroziti sve opskrbljivače plina, uključujući i najvećeg u Zagrebu. Da se to be bi dogodilo ja sam cijelo vrijeme u komunikaciji s Vladom i članovi Vlade su dali uvjerenje da se to ne dogodi”, rekao je Tomašević.

“Ja vjerujem da se to neće dogoditi”, dodao je.

Desna ruka Vujnovca: GPZO bi se mogao suočiti sa stečajem ako prođe metodologija

“S obzirom da su se ugovori između GPZO-a i dobavljača potpisana po sada već staroj, ali vrijedećoj metodologiji i oni se moraju promijeniti kako ne bi došlo do poskupljenja cijena za građane. Ne očekujem tu nekakve potrese, imam uvjerenja iz Vlade i građani ne trebaju brinuti”, zaključio je.

Podsjetimo, desna ruka Pavla Vujnovca, Sabina Škrtić, članica Uprave ENNA grupe, upozorila je u Newsnightu kako će opskrbljivači koji su u obvezi javne uprave biti u velikim problemima ako se metodologija izmijeni. “Oni će biti suočeni s ozbiljnim problemima, a neki vjerojatno i sa stečajevima”, rekla je.

Dodala je da HERA ima uvid u ugovore opskrbljivača i dobavljača i može procijeniti razinu štete koja može nastati. “Ta šteta može biti ozbiljna, toliko ozbiljna da GPZO može imati ozbiljna probleme u poslovanju pa se može suočiti sa situacijom stečaja, a to bi posljedično moglo imati utjecaja i na nas”, napomenula je Škrtić.

