Macan dao naslutiti za koga misli da plasira poruke u aferi AP

Izvor: N1

Bivši savjetnik premijera Andreja Plenkovića, Krešimir Macan, gostovao je u Novom danu i komentirao najave izmjena Zakona o kaznenom postupku, kao i poruke u aferi AP.

Macan je, komentirajući najave izmjena zakona zbog “curenja informacija”, rekao: “Reći ću nešto što je kontroverzno – to je netema.”

“Ništa se neće dogoditi. Mi ćemo danima pričati o tome, a i da se formalizira, neće se moći provesti. Do pred ulazak u Europsku uniju smo imali tajne istrage, istraživali su urednike medija, svašta je objavljivano. Tko ima interes nešto objaviti, on će i riskirati tu kaznu. Ovo sve što izlazi van je dostupno na stranici Općinskog suda u Zagrebu, od 6. 2., svi SMS-ovi i sve drugo”, rekao je Macan.

Medije, dodaje, nitko ne može spriječiti da objave informacije, a dao je naslutiti i tko bi mogao biti iza objave poruka. “Mislim da tu obrana pokušava nešto ušićariti za svoje branjenice”, rekao je Macan.

Izjava premijera Andreja Plenkovića o tome da će curenje informacija iz istrage postati kazneno djelo nije bila sretna izjava, smatra komunikacijski stručnjak.

Orešković o novom zakonu: “Ako se Plenković tako osili, a osilio se do sada…” Bauk pročitao dio Plenkovićevog maturalnog rada: Zapamtite dobro ova dva glagola

“Mislio je da time može riješiti drugi problem koji ima, a to je da se prave konstrukcije. Morate se naučiti s time nositi. On je prvo rekao da se to ne može riješiti. Fakat je pitanje što se promijenilo. Ako pretpostavimo da to puštaju odvjetnici optuženih, da onda oni žele na taj način ili poslati neke poruke ili dobiti bolju poziciju”, rekao je Macan.

Podsjetio je i na drugi događaj.

“Točno prije godinu dana bila je naslovnica jednog tjednika koji voli puštati sve i svašta, na kojoj je pisalo – e sada slijedi osveta, Josipa Rimac ide sada kontra svih. Poruke su curile i prije, ali su tek sad objavljene. Nije problem jesu li bile dostupne, bile su, ali sad se događa konstelacija pa da premijer reagira. Prva reakcija mu je bila ispravna kad je rekao da se ne može regulirati. Neće on ništa promijeniti s tim”, rekao je Macan.

Upitan zašto je onda premijer uopće izašao s takvim nečim, Macan je rekao: “Nekad pogriješite.”

“Imamo generalno problem da opozicija i dalje misli da će tužiteljstvo donijeti izbore kao 2011. Ipak, mislim da opozicija mora nešto drugo ponuditi. I da je sve 1/1 i da je kazneni progon, i tu dolazi do konstrukcija, na to je reagirao premijer, na konstrukcije koje se pokušavaju složiti, da je u svemu on osobno involviran. Osobno sam mogao stoput reći da je premijer nešto rekao. Ja to nisam koristio. Zanimljvo je koliko ljudi to masovno koriste, a to ne mora biti točno”, rekao je Macan.

Na komentar da se u porukama može primijetiti da se i Rimac i Žalac hvale da su u kontaktu s premijerom, Macan je iznio svoje mišljenje. “Moj je dojam, Josipa Rimac bolje je manipulirala Žalac jer je bolje stajala kod premijera, uvijek ga Žalac spominje, a Josipa kaže da to treba riješiti”, rekao je Macan, dodavši da je Rimac “imala mrežu, znala je kako uvezati, kome što treba reći”.

Plenković od “živimo u demokraciji” do “bit će kazneno djelo i gotovo”

“I kako to provjeriti? Ima stvari koje je on rekao, ali kako ćete utvrditi što je točno, a što nije?”, upitao je.

I njega se spominje u nekim porukama, ali, kaže, kad vidi i čita različite, kako ih je nazvao, konstrukcije, može razumjeti kako se premijer osjeća kad pročita niz članaka na tu temu.

“U mom slučaju nije on taj šef, to znam da nije, jer mi smo već radili na kriznom komuniciranju mjesec i pol, imao je silni problem sa zelenim odredom i onda smo stali jer je Jakopčić trebao nešto odlučivati, otišao je na jednu televiziju i intervju nije dobro prošao i onda su me opet zvali da razgovaramo kako dalje raditi”, rekao je.

“Šume imaju puno problema, u većini poruka oko polsa nema nikakvih problema, tamo gdje firme interveniraju, gdje Frka Petešić intervenira ili Marko Milić. Bio je veliki problem doći do Šuma, to je bio problem koji su danas riješili, dobijete sirovinu na kojoj možete jako zaraditi”, rekao je Macan.

