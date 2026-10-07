med9 u splitu
Macron stigao na sastanak s Plenkovićem
Predsjednik Vlade Andrej Plenković domaćin je summita MED9, koji se u utorak i srijedu održava u Splitu, u okviru hrvatskog predsjedanja ovom skupinom devet mediteranskih država članica Europske unije.
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Uz Hrvatsku, MED9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska.
Čelnici država i vlada razgovarat će o zajedničkim europskim i mediteranskim izazovima, s naglaskom na tri prioriteta hrvatskog predsjedanja - sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran.
U fokusu rasprava bit će pitanja sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe Pakta za Sredozemlje.
Uz čelnike MED9, na summitu sudjueluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te prijestolonasljednik Hašemitske Kraljevine Jordan Al Hussein bin Abdullah II.
Uz predsjednika Vlade na summitu su i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Andro Krstulović Opara.
Prvi bilateralni susret zakazan za danas je onaj predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Francuske Republike Emmanuelom Macronom.
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