Maja Đerek: Ministarstvo hrvatskih branitelja me napalo…

Pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu u Splitu Maja Đerek u ponedjeljak je odbacila primjedbe Ministarstva hrvatskih branitelja da 'ima animozitet prema vladi i braniteljskoj populaciji' rekavši da je ministarstvo napada na osobnoj razini, a da animozitet ima samo prema nezakonitostima.

“Ministarstvo hrvatskih branitelja napalo me na osobnoj razini. Ja nemam animozitet prema nikome, nego imam animozitet prema nezakonitostima,” rekla je Maja Đerek na konferenciji za novinare.

Odgovorila je tako na tvrdnje iz Ministarstva hrvatskih branitelja koji su ranije su priopćili da “mogu prihvatiti činjenicu da pročelnica zbog svog osobnog animoziteta prema Vladi RH i braniteljskoj populaciji nije zadovoljna da oni koji su najzaslužniji za našu slobodu i samostalnost ostvare zakonom propisano pravo i pod uvjetima koje Zakon određuje, ali je dužna provoditi zakone Republike Hrvatske slagala se ili ne slagala s njima”.

Rekla je i da Ministarstvo hrvatskih branitelja “vrši pritisak” na Grad Split da stanove u kojima su, kako je rekla, nelegalni korisnici, proda hrvatskim braniteljima.

“Mi to ne možemo to legalizirati, to nije moguće legalizirati. Ministarstvo bi trebalo početi izvršavati svoje obveze koje ima po Zakonu o pravima branitelja, oni su nadležni za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja i imaju obvezu stanove koji su prazni dodijeliti hrvatskim braniteljima,” kazala je Đerek.

Po njenim riječima, trenutačno ima više od 600 slobodnih stanova u vlasništvu RH koji godinama stoje prazni.

“Međutim, iz nekog razloga, to ne želi učiniti iako postoji zakonska obveza te stanove dodijeliti na zbrinjavanje hrvatskim braniteljima”, kazala je te dodala da Ministarstvo hrvatskih branitelja “vraća lopticu” u vezi tih stanova.

Đerek je kazala da je riječ o 5 do 10 hrvatskih branitelja koji su u nelegalnom statusu.

Na upit mogu li takvi stanari biti deložirani, odgovorila je da će Grad Split “pokrenuti postupak” napomenuvši kako se do sad pet takvih stanara, bespravnih korisnika, javilo i dobrovoljno vratilo stanove.

Đerek je indikativnim ocijenila što je Ministarstvo hrvatskih branitelja, kako je rekla, naprasno otkazalo sastanak zakazan u tom ministarstvu, a na kojem su ona i dogradonačelnik Bojan Ivošević trebali sudjelovati kako bi se razmotrila situacija u vezi sa stanovima za branitelje.

