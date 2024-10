Melania u memoarima pisala o djetinjstvu u Jugoslaviji: Evo što je rekla o komunizmu

Podijeli :

ALEX EDELMAN / AFP

Knjiga bivše prve dame SAD-a Melanije Trump stigla je u utorak u knjižare.

U memoarima, između ostalog, opisuje svoje odrastanje u Sevnici. Prisjeća se svoje pokojne majke Amalije koja je za nju bila oličenje elegancije. Bila je dizajnerica pa su njezine dvije kćeri, posebice Melania, odmalena bile uključene u svijet mode. Naučila ih je da se svatko prvo mora pobrinuti za sebe ako želi brinuti o drugima. Prema njezinim riječima, otac Viktor Knavs samouvjeren je i poduzetan, brzo je napredovao u tadašnjoj državnoj automobilskoj tvrtki Slovenija Avto.

U knjizi, koju sažima Independent, Melania piše kako je njihov život bio glamurozan, živjeli su u velikoj kući koju je majka lijepo uredila. Napominje i da je njezin otac imao nekoliko automobila. Prisjeća se obiteljskih izleta u inozemstvo, skijanja, ljetovanja na hrvatskoj obali i uživanja u koncertima poznatih glazbenika. Prema njezinim riječima, mogli su si priuštiti i dadilju. Kaže da joj je djetinjstvo bilo sretno i puno smijeha.

Prisjeća se i odrastanja u komunizmu. “Iako je Slovenija bila dio komunističke Jugoslavije, komunizam je tamo bio drugačiji od onog u Sovjetskom Savezu. Tijekom odrastanja osjećala sam se više povezanom s našim susjedima u Italiji i Austriji nego s drugim komunističkim zemljama istočne Europe”, piše u njenim memoarima.

Dodaje kako tijekom odrastanja, unatoč komunizmu, nije osjećala mnogo zabrana, ali su se isticali trud i individualna odgovornost. Kako prenose strani mediji, Melania se komunističkog djelovanja svog oca dotiče u pretposljednjem poglavlju knjige – kada se ponovno žali da je mediji lažno predstavljaju. Prema njezinim riječima, njegovo članstvo u stranci rezultat je visoke funkcije i plaće u tvrtki Slovenija Avto.

“Njegovo članstvo u Komunističkoj partiji bilo je obvezno, jer je partija uvela automatsku mjesečnu isplatu dijela plaće”, piše, ističući da to nije utjecalo na njegova politička uvjerenja te da joj roditelji nisu bili previše politički aktivni. Prema njezinim riječima, otac i majka bili su uspješni zbog svoje odlučnosti i radnih navika, jer su pojedinci, unatoč brojnim pravilima, nagrađivani za svoj trud.

Melanija je studirala industrijski dizajn i arhitekturu u Ljubljani, a stan koji su roditelji kupili za djevojčice dijelila je sa starijom sestrom Ines. Tada se počela baviti svijetom mode, potom se zbog karijere preselila u Italiju, pa u Pariz, nakon čega je s dva kofera i torbom sjela na avion za SAD. 27. kolovoza 1996. stigla je u New York, gdje je brzi ritam grada potaknuo njezinu želju, motivirao je na traženje posla i snimanje kampanja.

Kako je upoznala Trumpa?

Dvije godine nakon preseljenja prijateljica ju je pozvala na zabavu u popularni noćni klub Kit Kat, stigle su limuzinom i smjestile se u VIP zonu. Tu je bio i Donald Trump, koji je bio na spoju s plavušom, a potom je prišao Melanijinom stolu i predstavio se.

“Oči su mu bile znatiželjne, sa zanimanjem je iskoristio priliku i sjeo na susjednu stolicu. Počeo je pričati… Osvojio me u trenu svojim šarmom i lakoćom. Iako se toliko toga događalo oko nas, njegova namjerna usredotočenost na naše upoznavanje učinila je da se osjećam kao da sam u središtu njegova svijeta. Privukla me njegova magnetska energija”, opisuje. Zatim ju je pitao za broj, no ona je odbila.

“Bio je malo iznenađen. Još više kad sam tražila njegov broj. Dao mi je posjetnicu s rukom ispisanim brojevima”, prisjeća se. Ostavila mu je poruku i on ju je tog vikenda pozvao na svoje imanje u New Yorku.

“Bio je malo stariji od mene, ali s dvadeset osam godina odmah sam osjetila povezanost s njim”, piše ona, ističući da su njegova “radna etika i uspjeh vrijedni divljenja”. Trumpa opisuje s velikim entuzijazmom i tvrdi da su se slagali na mentalnoj razini.

