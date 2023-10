Mamić: Premijer ima svoje razloge za držanje Barbarića na čelu HEP-a

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u Novom danu i analizirala HDZ-ovu izbornu kampanju.

Dvije Hrvatske

Priča o dvije Hrvatske često se pojavljuje tijekom predizbornih kampanja, gdje Vlada pokušava istaknuti svoje uspjehe, dok oporba naglašava probleme i kritizira.

Stručnjakinja smatra da podjela nije nikada dobra: “Ako želite imati društvo koje vozi punom brzinom naprijed, onda vam je ideja definirati zajedničke ciljeve i naći minimalni zajednički nazivnik i cijelo društvo svim svojim kapacitetima gurati u dobrom smjeru”, kazala je dodajući: “U času kad se nalazite u predizbornoj godini, potpuno je logično da se stavlja naglasak na razliku. Ono što bi trebalo i jedne i druge zanimati je dio građana koji su nezadovoljni smjerom u kojem ide država. To su posebno za oporbu zanimljivi birači jer ako su nezadovoljni onime što se dešava…”

Ako promatramo Slavoniju, veliki su problemi. Svinjogojci pripremaju prosvjed, a postoji i inicijativa za prikupljanjem potpisa za opoziv ministrice poljoprivrede. Ekološka katastrofa se dogodila u Osijeku, nakon čega je žestoko istupio župan Ivan Anušić.

“Gospodin Anušić je i potpredsjednik stranke. Čuli smo i njegove disonantne tonove u odnosu na središnjicu u Zagrebu kada su se pripremale izmjene Izbornog zakona. On je bio taj koji je jasno ustao protiv toga da bi se eventualno smanjio broj mandata iz četvrte izborne jedinice. Na probne balone koje je HDZ krenuo puštati, župan je reagirao gotovo opozicijski… Treba se prisjetiti i situacije s ministricom Tramišak… Vidimo i da sad izlazi s jednim malo drugačijim stavom vezano uz Franu Barbarića”, objasnila je stručnjakinja.

“Bit će zanimljivo vidjeti hoće li akumulirane nesreće koje su pogodile Slavoniju donijeti prevagu Domovinskom pokretu, koji je u Slavoniji druga stranka koja traži veći broj glasova. Iz istupa koje smo vidjeli iz Domovinskog pokreta, oni se polako pripremaju za buduću koaliciju s HDZ-om, ali svejedno uzimaju malu distancu”, dodala je.

No je li Domovinski pokret nešto što je HDZ-u poželjno?

Mamić ističe da ako imate snažnog koalicijskog partnera, kao što bi mogao biti Domovinski pokret, ukoliko u četvrtoj i petoj izbornoj jedinici osvoje značajniji broj mandata, onda dolazi do stvarne podjele vlasti.

“U tom smislu je HDZ-u teže vladati, jer onda veliki koalicijski partner može postavljati veće zahtjeve”, nadodala je.

Ni afere ne štete rejtingu…

Ono što oporba neće dati da se zaboravi su nerazrješene afere – “plin za cent” je nešto gdje se stalno spominje šef HEP-a. Međutim, Frane Barbarić se spominje i zbog bespravne gradnje. Na pitanje je li on u ovom trenutku teret za HDZ, stručnjakinja objašnjava: “Rekla bih da ne. To na rejting HDZ-a nije utjecalo. Ono što sigurno šteti premijeru Plenkoviću su spekulacije oko toga je li Barbarić premijera nečim ucijenio pa ga se premijer ne usudi smjeniti. Rekla bih da premijer iz nekih svojih razloga drži Barbarića na mjestu predsjednika uprave HEP-a. Ne zato što je ucijenjen nego mislim da ne želi stvoriti privid da je on pod pritiskom oporbe.”

