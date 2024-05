Selak Raspudić za N1 otkrila s kime će surađivati u Saboru: S Mostom nećemo…

Podijeli :

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem komentirala je pregovore o formiranju većine, ali i s kime bi mogla surađivati u budućnosti.

Ona i suprug Nino Raspudić napustili su Most nakon što joj je ponuđeno da nosi listu za Europski parlament na kojoj bi bio i Marin Miletić, koji se ranije javno ogradio od nje zbog njezine izjave o pobačaju.

Na samom početku, osvrnula se na pitanje manjina, kao i antikorupcijsku parlamentarnu većinu.

Marija Selak Raspudić: Nećemo se učlanjivati u drugu stranku, bit ćemo sirotinja do daljnjeg

“U teoriji se nešto moglo napraviti, ali u praksi je krenulo krivo otpočetka. Prva oporbena stranka koja je već u izbornoj noći počela nešto uvjetovati, utkala je doprinos u propast te ideje. Može se reći da nije ni bilo pregovora. Pokušao je SDP pregovarati, ali sve se svelo na prozivke jednih prema drugima”, kazala je Selak Raspudić i nastavila:

“Legitimno je što će oporba čitav mandat provesti u oporbi, na inicijativama kojima bi maknula HDZ s vlasti. Ovdje je imala priliku donijeti nešto konstruktivno.”

Uvjetovanje u izbornoj noći bilo je i Mostov potez, ne samo Možemo, na koje je ciljala u kritici.

“Ne mislim da je to bio dobar put. U svom prvom javnom istupu sam jasno rekla da se o svemu razgovara iza zatvorenih vrata jer sve što se odvija javno, zapravo je ucjenjivanje. Na to nitko ne može pristati jer bi ispalo kao poraz određene stranke koja bi pristala. Zato, sve je zapravo bilo s figom u džepu. U svakom slučaju, imali smo mišljenje jedni o drugima i tijekom oporbenog djelovanja, ali mogli smo se usuglasiti oko nekih pitanja. Trebali smo pristati na jednu od dvije mogućnosti – ići s HDZ-om u nekoj od kombinacija ili dogovoriti se s različitim oporbenim strankama.”

Zašto bi Domovinski pokret pristao na drugu mogućnost?

HDZ žestoko napao Raspudića zbog izjave na N1: “Radi po nalogu kršitelja Ustava”

“Ako bi formirali drugu većinu, imali bi priliku provoditi svoje politike zakonski. Tako da ne vidim zašto ne bi imali priliku dobiti što žele kroz drugu mogućnost. Naša temeljna odgovornost je napraviti nešto korisno za Hrvatsku, a ne da mi osobno ispunimo svoje interese ili ciljeve. A, svi smo se u oporbi slagali, da HDZ nije taj koji radi u korist ove zemlje”, naglasila je Selak Raspudić.

Što se razlaza s Mostom tiče, ako bude Sabora i dogovora, gdje će bračni par Raspudić?

“S kolegama iz Mosta nećemo djelovati zajedno, dogovorit ćemo se s drugim kolegama zastupnicima”, rekla je pa komentirala sve što se događalo:

“Naravno da bi bilo bolje kad bi ono u što ste utkali četiri godine, preživi, ali došli smo do zida. Odluka je bila teška, ali smatram da je isprava pa imam unutarnji mir oko naše budućnosti, bez obzira što je trenutno neizvjesna. Pod time mislim da započinje nešto novo, ispočetka. Idemo nekim drugim putem pa je to neizvjesno u odnosu na ono što smo imali s Mostom.”

Predsjednik stranke Božo Petrov više puta je govorio da mu je žao i da je učinio sve da se odlazak spriječi.

Raspudić za N1: Prije bih se poturčio pod stare dane nego dao potporu Plenkovićevom HDZ-u

“On tako smatra. A je li to bio njegov maksimum… Došli smo do zida i neke stvari nismo mogli riješiti, zato smo se razišli. Nismo mi ljudi koji se naljute oko svake sitnice jer ne bismo preživjeli ni pet minuta, a kamoli četiri godine. Ne bih dalje komentirala odluke Predsjedništva. Samo bih rekla da nismo imali nikakve zahtjeve niti uvjetovanje već način postupanja jednih prema drugima i sve što se na tom tragu događalo. Iz naše perspektive smatram da smo postupili principijelno i da je to bila ispravna odluka.”

Nino Raspudić rekao je da bi jako dobro razmislio o izlasku na izbore, ako bi se oni ponovili.

“Mi bismo morali na njih bez ijednog centa, što nitko nije napravio u Hrvatskoj. Morali bismo promotriti koliko bi to imalo smisla. Ako bi došlo do takve situacije, razmislili bi i možda riskirali jer ne vidim ništa sramotno ako bismo izgubili. Uostalom, egzistencijalno nismo vezani uz politiku, ovo radimo iz uvjerenja.”

Kakve su šanse da se ide na nove izbore?

Analitičar: HDZ i DP vode boksački meč, prvu rundu dobio je DP, druga je važna za Plenkovića

“Mislim da je ovo bila gotova stvar odmah nakon izbora. Ovo ide prema onome što je očekivano i ne mislim da će doći do novih izbora, to bi bilo veliko iznenađenje. Sve ovo bio je vjerojatno igrokaz jer što je poruka, da je HDZ bez SDSS-a suho zlato? Dovoljno je pratiti tijek novca, gledati gdje se ide u javnim poduzećima i energetici.”

Naglasila je da se Domovinski pokret sam doveo u ovu situaciju, da im ona nije nametnuta.

“Sa svojim brojem mandata, Most je mogao biti na njihovoj poziciji, da je pristao ići s HDZ-om. To je bitno razlučiti, oni su jedini s nešto glasova koji su ostavili mogućnost ići s HDZ-om. S istim ljudima koje su u kampanji krivili za pad Vukovara. Neka se zapitaju na koji emocionalni način su odlučili doći do glasova i što će s njima napraviti. Zašto nisu mogli transparentno reći da žele s HDZ-om i da će mu biti korektiv. Mogli su se tako reklamirati. No, ne postoji korektiv HDZ-u jer bi to značilo da je na korak da bude dobar. HDZ treba poslati u oporbu i potom donijeti sve odluke kako bismo spasili Hrvatsku”, zaključila je Marija Selak Raspudić.

