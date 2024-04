Kako će se formirati vlast? “Bit će vam – Krešo Beljak pretrčao i to je to”

Podijeli :

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog, pokreta komentirao je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića dosadašnji tijek predizborne kampanje.

HR Rejting Domovinskom pokretu u posljednjem istraživanju daje 14 mandata u Saboru. Na pitanje je li DP kingmaker, Radić pita: “Što to znači, da ćemo odabrati Plenkovića ili Milanovića i da se ništa promijeniti neće? Da će se drvosječe po šumama postavljati po političkom ključu… Mi tu politiku podržavati nećemo, ni jednu ni drugu.”

Radić kaže i kako će rezultati DP-a biti bolji od onoga što im posljednji HR Rejting daje.

ANKETA / Hoće li Milanović zaista podnijeti ostavku? Analitičari o Butkovićevoj najavi ostavke Milanovića: “Time bi jedino ugodio svojoj lijenosti”

“Onaj tko bude htio provoditi naš program, može nam biti partner, tko ne bude, neće. U ovoj situaciji vidim da bi HDZ mogao biti komotan uz pomoć manjina, plus jedan – dva, plus Krešo Beljak… Bit će vam Krešo Beljak pretrčao odmah i to je to.”

Ponavlja i kako će DP biti principijelan. “I prije smo bili principijelni, bit ćemo i sada.”

“Treba prihvatiti odluku naroda i to je to”, kaže i dodaje: “Da sam pragmatičan ne bih bio u politici, ne bih išao po selima i smršavio pet-šest kila u kampanji. Ili ćemo provoditi svoju politiku ili je nećemo provoditi.”

Objašnjava kako je u prošlom sazivu od osnutka stranke do predaje lista prošlo 30 dana. “Ovog puta smo imali 4 godine za stabilizaciju, pokazali smo snagu u Lisinskom, pokazali smo da smo organizirana, moderna konzervativna stranka”, kaže.

Danas su druge okolnosti i ne treba uopće analizirati i uspoređivati s onima od prije četiri godine, govori Radić.

“Vi niste čuli, ali 250 milijuna ljudi je čulo. Ni Trump nije gostovao na većini TV-a u SAD-u pa je osvojio te izbore”, kaže na pitanja o Mislavu Kolakušiću.

“Milanović je odjednom postao veliki suverenist i desničar. Tko je u Rijekama pravde? Krešo Beljak koji je rekao da na Bleiburgu nije pobijeno dovoljno ljudi… SDP kad je došao na vlast smjene su bile do čistačice u MVEP-u, ali se nisu dirali veleposlanički kadrovi, kao što se ne diraju ni sada, jedan Hido Biščević koji godinu dana nije bio u Subotici jer mu je važnije da se jede i pije po Skadarliji… Mi pričamo je li kravica Butkovića bolesna, hoće li ona otići iz Hrvatske? Mi imamo 400 tisuća ljudi koje su dva čovjeka potjerala iz Hrvatske”, govori Radić, a na pitanje bi li s ta dva čovjeka mogao biti u vlasti, odgovora da “Plenković nema program, a Milanović nešto malo izbaci na Facebooku”. “Plenkovićev program se zove kontinuitet dosadašnjih politika, tako se zove. Mi ne mislimo da je to u redu i ne mislimo nastaviti tako. Vučić je rekao da će kupiti 12 novih Rafaela, a mi smo kupili rabljene… Ja takve politike nastaviti ne mogu. Ako oni dobiju povjerenje građana, neka nastave”, kaže.

“Tko vam kaže da se neće raskoliti HDZ ako bi bio na vlasti, da se neće SDP raskoliti? Tko kaže da se to ne može dogoditi? Zar vi mislite da Anušić i Plenković, Tomo Medved i Grlić Radman isto razmišljaju o Hrvatskoj”, pita.

Priznaje da HDZ-ov program ima nekih sličnosti s DP-ovim. “Da sam pragmatičan, ne bih ovo radio od svog života. Pozdravljam ove što pišu grafite o meni po Splitu. Gospodo iz HDZ-a splitskog, morate barem dva čovjeka za grafite imati, da nisu svi ispisani istim rukopisom”, kaže.

“Prvi potez će nam biti da zasučemo rukave. Napravit ćemo to s onima koji će podržavati naš program”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.