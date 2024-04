Rakar otkrio tko je kingmaker: Ako s njima koaliraju, imat će neproporcionalno veliku moć

Podijeli :

IT stručnjak i politički konzultant Marko Rakar u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem analizirao posljednje ankete uoči parlamentarnih izbora koji će se održati u srijedu 17. travnja. Rakar je na početku rekao da ne radi ni za jednu političku stranku.

Komentirajući dosadašnji tijek kampanje, Rakar navodi da je prilično tiha. “Kampanja je ušla u kolotečinu od onog početnog šoka kad je Milanović posložio karte u deset minuta. Ovo je vrlo tiha kampanja. U prethodnim, osim u zadnjoj, imali smo velike završne koncerte, sad nema toga. Kampanja se uglavnom radi na minijaturnim stranačkim okupljanjima i društvenim mrežama.”

“HDZ više poentira na Milanoviću”

Osvrnuo se i na glavne poruke stranaka. “Nekih velikih bitnih poruka nisam vidio. HDZ nabraja svoje tzv. uspjehe. Nema tu nekih stvarnih obećanja ili ih ja nisam uočio. SDP se fokusirao na rijeke pravde i smjenu. Svi ostali se fokusiraju na borbu protiv kriminala i korupcije kao glavnu temu. No, to nije nužno taktika koja dohvaća svakog birača, njima su bitne druge stvari, iako su korupcija i kriminal u pozadini problema. Imamo osobnih svađa između HDZ-a i Milanovića, iako on nije kandidat. Mislim da više HDZ poentira na Milanoviću nego što Milanović poentira na samom sebi.”

Što Grbin kaže o Butkovićevoj najavi Milanovićeve ostavke? Butković objavio: Milanoviću, što ja to čujem, sutra daješ ostavku?

Rakar se osvrnuo i na rat porukama između HDZ-a, ministra Olega Butkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića.

“Ne vidim da netko može dobiti iz toga. Rečeno je što je rečeno. Butković tu temu pokušava održati na životu, vjerojatno služi kao gromobran da se Milanović ne preseli na neku drugu osobu. Ništa bitno nije rečeno. Imamo s jedne strane ozbiljne optužbe i s druge strane malo manje ozbiljne odgovore”, kazao je.

Hoće li Milanović dati ostavku?

Butković je u četvrtak ujutro u novoj objavi na Facebooku naveo da je čuo da Milanović u petak daje ostavku.

“To je provokacija s njihove strane, u kampanji potpuno legitimna. Mislim da je prekasno za takav veliki potez niti bi postigao neki veliki efekt za bilo koga”, tvrdi Rakar.

“Kampanja se svela na dva velika bloka. Milanovićev istup je pomogao Rijekama pravde da se izdigne, a ove manje stranke su uglavnom izbrisane. Čini se da će se sljedeći saziv Sabora biti malo kompaktniji”, dodao je.

Hoće li koalirati HDZ i DP?

Rakar je komentirao posljednji HRejting prema kojemu HDZ osvaja 60 mandata, SDP-ova koalicija “Rijeke pravde” dobiva 44 mjesta, Domovinski pokret 14, Most i Možemo po 9, IDS 2 i još dva mandata koja su preostala pripadaju Fokusu i međimurskom županu Matiji Posavcu.

“Rezultati bi mogli biti takvi da HDZ bude oko 10 posto slabiji nego 2020. No, otvara se prostor da HDZ s DP-om formira vlast razmjerno jednostavno. HDZ plus DP i manjinci apsolutno imaju većinu, stvari, čini se, idu u tom smjeru”, istaknuo je Rakar.

No, također je ukazao i na podijeljeni stav u DP-u, odnosno pitanje je želi li DP koalirati s HDZ-om ako je predsjednik Vlade Andrej Plenković. “Moguće da će biti principijelni i ostati u oporbi što HDZ-u stvara ozbiljan problem, a može biti da će skočiti u koalicijski vlak i pokušati učiniti što god mogu.” Komentirao je i može li HDZ formirati vlast uz tzv. žetončiće.

“Moguće je, to smo imali i ranije. Moguće je da će neko od ovih malih stranaka odlučiti koalirati s HDZ-om jer pokušavaju riješiti neki individualni problem na svom teritoriju. Spominje se IDS. Posavcu je svejedno tko je na vlasti, ako može postići nešto pozitivno za sebe s tom koalicijom, on će u nju uskočiti. Fokus – moguće je da će i oni koalirati. Saznat ćemo sve sljedeći tjedan”, rekao je.

“Možemo je oduvijek bio principijelan”

Rakar je komentirao i kolike su šanse Milanoviću da formira parlamentarnu većinu, osobito nakon posljednjih poruka koje je Možemo! poslao.

“Možemo je oduvijek bio principijelan, kažu točno što žele napraviti i onda po tom planu djeluju. To je rijetka osobina kod naših političkih stranaka. Njihova jasna pozicija je dobra za njih jer svi birači koji ne bi htjeli tako široku koaliciju imaju alternativu kome svoj glas mogu dati. Vidjet ćemo u srijedu hoće li birači nagraditi takav stav”, naveo je.

Može li Možemo uspjeti odmakom od SDP-a? Puhovski: “Pogriješili su kad im je taktika postala strategija” Krave, traktori, pjesma… Kako se političari snalaze na društvenim mrežama i kako to mladi komentiraju?

Što se tiče samog Milanovića, Rakar navodi da treba uzeti u obzir niz stvari – još je pet dana kampanje, ankete imaju mogući veliki postotak greške, ima i popriličan broj neodlučnih birača, a postoji i priča da glasači HDZ-a ne žele u anektama reći da će glasati za njih.

“Puno se stvari može gledati. Mislim da ćemo imati veći izlazak nego na prethodnim izborima, što po nekoj priči ide više u korist lijevih nego desnih stranaka”, dodao je.

“Mislim da će HDZ biti u nekoj prednosti, ali s manje opcija kako da formira vlast. Temeljem anketa možemo zaključiti da će HDZ formirati sljedeću vladu, ali da će imati velikih problema pa možda neće biti uspješan u tome, što nam otvara prostor za prvi, drugi i treći pokušaj formiranja, eventualno tehničku vladu na ljeto i ponovljene parlamentarne izbore na jesen”, pojasnio je Rakar.

Tko je kingmaker trenutno?

Rakar je komentirao i tko je trenutno ključni igrač ili tzv. kingmaker. “To je sad sigurno DP. DP je taj čije su se dionice iskristalizirale kao iznimno bitne, ako će formirat vlast s njima, imat će neproporcionalno veliku moć u odnosu na druge. Njihov me uspjeh osobno čudi jer mi se ne čine osobito politički koherentnim kao Most primjerice, ali DP je nastao jedan izborni ciklus nakon Mosta pa ih birači nisu uspjeli upoznati. Mislim da je neko razočarenje u sljedećem periodu sasvim sigurno.”

Iako ga je Peđa Grbin pozvao na debatu, Rakar smatra da Plenković neće sudjelovati u tome. “Oni su spremni na sve izazove osim za taj. On je osoba na vlasti i može se postaviti na način da nema s kim debatirati, s Grbinom neće jer navodno neće biti premijerski kandidat ako SDP bude formirao vladu.”

“Ne bih rekao da je sve izgubljeno za Milanovića”

Rakar je komentirao i mogući utjecaj ovih parlamentarnih izbora na europarlamentarne i predsjedničke izbore.

Posljednji HRejting uoči izbora: HDZ i dalje vodi, pogledajte koliko mandata dobivaju ostali Analiza pokazala: Tko sve nije zastupljen u Saboru?

“Mislim da će utjecaj biti veliki. Anketa od neki dan kaže da se očekuje da će HDZ dobiti 6 europarlamentarnih mjesta, SDP 2, tri manje nego sada, što je stravična promjena, dva mjesta se alociraju Možemo!, i preostala dva mjesta idu ovim neuračunljvim desničarskim strankama, likovima poput Kolakušića”, kazao je.

Rakar je komentirao i hoće li Milanović po još jedan predsjednički mandat i kakvi su mu izgledi.

“Ako nas je povijest nešto naučila, onda su na parlamentarnim izborima svi pobjednici jer će ostvariti neki svoj imaginarni cilj. Imat ćemo 5-6 pobjednika sljedeću srijedu. S pozicije predsjednika i jedinstvene situacije u kojoj se našao svojim izborom, trebamo vidjeti kako će se izmanevrirati to. Možda se u srijedu navečer stvore okolnosti koje će omogućiti da što god je on napravio bude proglašeno pobjedom ili značajnim događajem koji je doveo do promjene odnosa snaga na biralištima i onda je on pobjednik iako nije nužno premijer države nakon toga”, kazao je Rakar pa nastavio:

“Ne bih rekao da je sve izgubljeno ili uopće izgubljeno za Milanovića, ali mislim da stvar puno više ovisi o tome tko će biti protukandidati na tim izborima, prvenstveno iz HDZ-a i hoće li uspjeti izroniti kandidata koji je protuteža Milanoviću, koji mu može retorički odgovoriti, a da nema percipirane greške koje s Milanovićem dolaze.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ujutro ili navečer – kada je najbolje uzimati suplemente vitamina D? Što Grbin kaže o Butkovićevoj najavi Milanovićeve ostavke?