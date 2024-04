Analitičari o Butkovićevoj najavi ostavke Milanovića: “Time bi jedino ugodio svojoj lijenosti”

Podijeli :

Višednevno prepucavanje HDZ-ovog ministra Olega Butkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića u medijima i na društvenim mrežama kulminiralo je današnjom ranojutarnjom Butkovićevom objavom.

Butković je, naime, u objavi na Facebooku napisao kako raspolaže informacijom da će Milanović u petak podnijeti ostavku.

“Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret”, napisao je Butković, među ostalim, u svojoj objavi te ga nazvao “pročitanom knjigom”.

“Time bi jedino ugodio svojoj lijenosti”

Ako Butković doista raspolaže pouzdanom informacijom, što bi Milanović postigao davanjem ostavke pet dana prije parlamentarnih izbora?

“Osim da ugodi svojoj lijenosti, ništa drugo”, smatra politički analitičar Žarko Puhovski.

“Vjerojatno bi postigao još jedan, zadnji šok, jer je očito da se iscrpila inicijativa koju je njegova lista (koalicija Rijeke pravde, nap.a.) dobila njegovim iznenadnim pojavljivanjem u kampanji. Po svim pokazateljima koje znamo do sada, više ne djeluje dovoljno za pobjedu i onda on pokušava pustiti u zrak balone koji bi možda još neke ljude motivirali na njihovu stranu. Međutim, čini mi se da je sve to skupa besadržajna igra, kao što je, nažalost, slučaj s čitavom kampanjom”, dodao je.

“Puno više od ovoga ne da se izmisliti”

Puhovski smatra da Butković napada Milanovića na osnovu glasina koji se već danima šire o tomu da će se ovaj povući u zadnji čas.

“Milanović je i sam rekao da ima još neki rezervni pakleni plan. Puno više od toga ne da se izmisliti. Sve se, zapravo, svodi na staru poslovicu: Tresla se brda, rodio se miš”, kazao je Puhovski.

Predsjednik Milanović je, kaže Puhovski, ionako imao više prostora nego kandidati na izborima.

“On već ima privilegiranu poziciju i ostavkom ne može ništa dobiti osim šoka i stvaranja slike da ipak ne igra s figom u džepu. Ispalo bi da je on ipak pravi dečko koji se ne boji sukoba, a eventualno ni sučeljavanja. A učestali tračevi o dogovoru s Mostom pri komponiranju parlamentarne većine pri čemu se čak spominjao Nino Raspudić kao kandidat za predsjednika Sabora, doista predstavljaju klasičan primjer računa u kojima ima više nepoznanica nego jednadžbi pa onda izračun nije moguć”, ustvrdio je.

“Ako je točno, Butković mu je napravio štetu”

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da ostavka Milanoviću ne bi previše donijela.

Butković uzvratio Milanoviću: “Znaš li, Zorane, što je stezulja? Baš bi ti lijepo pristajala”

“Mislim da je ovo dio napucavanja između njega i Milanovića, koje traje već nekoliko dana. Ako je slučajno točna, onda je Butković napravio štetu takvom eventualnom Milanovićevom potezu. U tom slučaju Milanoviću bi naškodilo jer njemu je u interesu da on to kaže, iako mislim da mu ostavka ne bi donijela previše. Kampanja je ionako bila svedena na njegovu ulogu u njoj. U tom smislu, druge kandidate praktički nismo ni vidjeli”, ustvrdila je Mamić.

