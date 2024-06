Vučetić o porukama biskupa: Izašli su kao pseudopolitičko tijelo koje je zloupotrijebilo kršćanstvo

Podijeli :

Filozof i teolog Marko Vučetić komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem poruke koje je uoči europskih izbora uputila Komisija Iustita et pax Hrvatske biskupske konferencije.

Na pressici koju su održali članovi Iustitia et pax nisu spominjana imena kandidata, ali u više navrata su spominjane kršćanske vrijednosti, a Vučetić kaže kako se “kršćanstvo nije politička stvarnost” te da se kršćani ne organiziraju kako bi stvorili stranku nego da bi po svijetu širili kristovsko oduševljenje i pomagali odbačenima, marginaliziranima.

Biskupi se oglasili zbog europskih izbora: “EU je bio kršćanski projekt”

Govorio je i tome zašto je Katolička crkva u Hrvatskoj bliža desnima nego lijevima, kad su vrijednosti za koje se Crkva zalaže ipak bliže onima za koje se zalaže ljevica. “To je taj paradoks, ali je odgovornost za nešto takvo i na strankama lijevog političkog spektra. Zbog toga što nisu znale komunicirati kršćanske vrijednosti koje se u većoj mjeri poklapaju s lijevim spektrom, kao ono što bi odgovaralo kršćanskim vrijednostima. Dopustili su da ih izigra klerikalna desnica, i tu ubrajam i HBK, koji je sad izašao kao pseudopolitičko tijelo koje je zloupotrijebilo kršćanstvo da bi na jedan perfidan način izrazilo svoje stavove. Kad izvedemo zaključak iz njihove izjave, jasno je da je to je poziv građanima da na izbore ne izađu kao građani nego kao kršćani i da glasaju za desne stranke, ukljućujući i HDZ. Kad je riječ o kršćanskim vrijednostima u politici, to je nepostojeća stvarnost. Politike trebaju omogućiti da kršćanstvo može slobodno djelovati. Kad je to ugroženo, onda se religijske zajednice trebaju buniti. Ta sloboda ni na europskom ni na hrvatskom prostoru nije ugrožena. Kad se kršćanske vrijednsoti pokušaju definirati u politici, mi smo ih na metafizičkoj razini poništili i možemo govoriti o mrtvom kršćanstvu”, objašnjava Vučetić.

Je li pobačaj crvena linija?

Na pitanje može li se ovaj poziv biskupa protumačiti kao poziv da se glasa za stranke koje ne pozivaju na pobačaj i je li pobačaj ta crvena linija koju se ne može prijeći, Vučetić odgovara: “Sve tranke u Hrvatskoj su za pravo na pobačaj jer to pravo nitko nije ukinuo. Iluzorno je očekivati, kad predstavnici HDZ-a govore da će štititi život…. Tko im je branio da zakonom zabrane pravo na prekid trudnoće? Svi koji su na bilo koji način obnašali izvršnu vlast, HDZ, SDP, Most, Domovinski pokret, su za pravo na prekid trudnoće jer ga nitko nije dokinuo. Ovo je crvena krpa koja ništa ne znači. Pravo na prekid trdunocće nije dužnost trudnicama nego pravo koje će netko konzumirati ovisno o svom moralnom sustavu. Kršćani nisu ugroženi time što negdje postoji pravo na prekid trudnoće.”

Bartulica se oglasio o svojim kreditima i otkrio kako podmiruje troškove: “Daruje me majka” Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Bartulicu jer je nije upisao dvije firme u imovinsku karticu

Korupcija

Što se tiče korupcije i toga da Crkva ne poziva jasno da se ne glasa za one koji šire korupciju, kaže: “HBK bi trebao djelovati i s priopćenjima izlaziti na dnevnoj osnovi kad je riječ o onome što papa Franjo naziva ‘ekonomijom koja ubija’. Korupcija je prekinula više života nego što je pravo na prekid trudnoće prekinuo trudnoća.”

“Katolička Crkva u Hrvatskoj zbog korupcije ne ustaje, odnosno, smatrala je da je dovoljno da ustane u onom Bozanićevom govoru o grijehu struktura. Taj govor je zašao, ako se pozovem na Bartuličine riječi, u muzej katoličke šutnje u Hrvatskoj”, podsjeća Vučetić.

Slučaj Bartulica

Govoreći o zastupniku Bartulici koji u javnosti naglašava kršćanske vrijednosti, a s druge strane nikako da razjasni situaciju oko svoje imovine, Vučetić kaže: “Bartulica, ako ga ironijski sagledamo, on je aktivno konzumirao samo pravo na međugeneracijsku solidarnost. Riječ je o osobi koja sebe doživljava kao vječito dijete koje bi svi trebali financirati, i roditelji, i stranka besplatnom vožnjom, najvjerojatnije i Crkva, kad je riječ o promoviranju njegovog političkog programa. Ako bismo po ovome što nam je Iustitia et pax dala kao obvezu gledali kandidate, Bartulica bi se tu našao kao kandidat koji, uz Božu Petrova, ima najmanje izgleda da bude izabran jer sva ta načela krši.”

Crkva i slobodni mediji

U Izjavi Iustitia et pax spominje se i neovisno, slobodno novinarstvo. “Trebamo pogledati stvarnost institucionalne Katoličke crkve. Katolička Crkva nije demokratski ustrojena, ona je silom prilika prihvatila demokraciju za vrijeme pape Pia XII, dotad se borila protiv nje. Katolička crkva se ne zalaže za istinsku slobodu jer je ne konzuira unutar svoje institucije. Ona je hijerarhijski ustrojena, ona ne može govriti ni o nezavisnosti ni o slobodni drugoga, najmanje medija, da ne prođe kroz ocean licemjerstva, jer Katolička crkva ne treba neovisne medije nego poslušne. Taj poziv je krajnje licemjeran”, kaže Vučetić o porukama biskupa s jučerašnje konferencije za medije.

Komentirao je i navode o kršćanskim temeljima Europe i tome da se Europa mora vratiti kršćanskim vrijednostima. “Ne. Kršćanstvo nije politička stvarnost. Kad se Katolička crkva počela pozivati da se putem političkih tijela u Europi obnove kršćanske vrijednosti je doživjela kapitulaciju. Kršćanske vrijednosti ne dolaze po politčkim tijelima nego po izvanpolitičkom životu. Politika organizira stvarni život neke zajednice, on je pluralan, kad kršćanstvo pokušava organizirati život neke zajednice, on postaje monolitan. Ne zanima me jesu li osnivači bili kršćani, više me zanima to što su je vidjeli kao uniju pluralnog društva u kojemu će jačati ekonomske slobode, u kojemu će kršćanstvo biti slobodno, ali društvo neće biti obvezno da prihvati kršćanstvo kao imperativ”, govori.

“Ja ne izbore ne izlazim kao kršćanin nego kao građanin jer mi izlazak na izbore nije omogućila Crkva nego razvoj sekularnog društva” zaključuje Marko Vučetić.

