Matić o plinskoj aferi: “Plenković se grčevito drži, potopit će sve vojnike”

Podijeli :

N1

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić u N1 Newsroomu razgovarao je s novinarkom Ivanom Tomić.

Govorio je o novom zakonu o obnovi prirode koji je izglasan u Europskom parlamentu nakon duge borbe. I aktivistica Greta Thunberg prosvjedovjedovala je jučer u Strasbourgu kako bi podržala izglasavanje ovog zakona. Prijedlog EPP-a je bio da se prijedlog odbije. Desni političari iz EPP-a (kojima pripada i HDZ), kao i hrvatski predstavnik Ladislav Ilčić, tvrde da se zakonom obmanjuje građane i da ovaj zakon nije dobar za hrvatske poljoprivrednike i ribare.

Matić im odgovara: “Mladi su bili ovdje i prosvjedovali i dali su nam potporu. Kad se bavite politikom treba pokazati hrabrost i pokazati za što se borite. Danas je tijesnom većinom, ali ipak izglasana uredba. Ako je netko plašio i govorio neistine i manipulacije prema građanima, to su onda HDZ-ovci. Neka pogledaju svojoj djeci u oči i neka kažu – gledajte, što se nas tiče, ribe bi trebalo biti sljedećih 10, 15 godina dok smo mi živi, a hoće li biti za vas, nije nas briga. Jedan broj predstavnika EPP-a je glasao za ovu rezoluciju što pokazuje da konzervativac ne mora biti konzerva kao što je to u Hrvatskoj, nego su to ljudi demokršćani i konzervativci, ali znaju da svijet ne završava s njima nego da trebaju gledati u budućnost. Nadam se da su mladi gledali glasanje i da su vidjeli tko želi svijet budućnosti, a tko nas želi vratiti u srednji vijek”.

Ovaj je zakon podijelio EU parlament, na kraju je pozdravljen pljeskom Tko će biti smijenjen zbog plinske afere? Plenković okuplja koalicijske partnere

Na pitanje o tome hoće li hrvatski ribari i dalje moći slobodno ribariti odgovara: “Da, naravno. Mi ćemo to kroz sljedeće razdoblje objašnjavati hrvatskim ribarima jer su bili podložni strašnim manipuacijama HDZ-a u Hrvatskoj. Nitko ne govori o nikakvoj zabrani. Govorimo o glavnoj ulozi država članica i o tome da postoje područja na kojima je potpuno uništena bioraznolikost i sada će zemlje članice same reći koja su to područja ako ih ima. Znate kako desničari to predstave – kažu – zabranit će se na 30% Jadrana ribarenje. Istina je da će se zabraniti na 30 % od ugroženog područja na kojem ionako nema riba. Imamo područja oko otoka Jabuke kao primjer dobre prakse gdje već 5, 6 godina nema ribolova i gdje se enormno obnovio riblji fond – škampi, oslići, sve moguće što tamo živi. To sad kipi čak i izvan tih područja i to pokazuje da je to dobra stvar”, kaže Matić.

“Tu je Hrvatska u prednosti. To će se napraviti i u drugim područjima gdje će znanost, a ne crkva ili bacanje graha odrediti gdje nešto nije dobro i gdje je narušena prirodna ravnoteža. Ako postoje zemlje gdje nema narušene bioraznolikosti, niakkvih zabrana nema. To će same države članice odrediti”, objašnjava zastupnik.

Komentirao je plinsku aferu u Hrvatskoj. Na pitanje o tome čiju ostavku očekuje, Matić kaže: “U ovoj šahovskoj plinskoj igri, naravno da će stradati pijuni. Stradat će vjerojatno i šef HEP-a i ministar gospodarstva. Ja bih se vratio nekoliko godina unatrag. Sjetimo se Karamarka. Ispostavilo se da je njegova žena uštinula, a kasnije se ispostavilo da čak i nije, neku sitnu lovu, kap u moru u odnosu na sredstva u ovoj plinskoj aferi i odletio je Karamarko i cijela vlada. Ovdje se Plenković grčevito drži, potopit će ove ispod sebe vojnike. Kao u šahu, pijuni će stradati, a kralj ostaje i dalje. Nažalost, na sljedećem CRO demoskopu vjerujem da će HDZ-u još dva posto porasti popularnost”.

Milanović o plinskoj aferi: Kriminalni nemar koji graniči s kaznenim djelom!

Na komentar o tome da je možda opozicija toliko loša da ljudi nemaju za koga glasati. Matić kaže: “Mediji, ne uključujem tu vašu kuću, naprave od svega kao da je Plenković najbolji – to me podsjeća na ono Tito je najbolji”.

Odgovorio je i je li predsjednik SDP-a Peđa Grbin bolji za premijera od Plenkovića: “Dajte i Grbinu 100 dana da bude premijer pa ćemo onda vidjeti tko je bolji. Ako građanima nije dovoljno sedam godina svakodnevnih afera, krađa i nasilja, ako im to ne smeta, ja ne znam što bih mogao napraviti. Ali pod utjecajem medija stvorila se slika da je on najbolji na svijetu, da je on bog, da je nezamjenjiv. Sunce će izlaziti i zalaziti dalje i kad ne bude Plenkovića. Mi koji smo stariji smo mislili da nakon smrti Tita više sunce neće izaći – izlazi i dalje”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.