Mažar: “HDZ-u je cilj pravično suđenje”; Jakšić: “Da je tako nam se ne bi događali kojekakvi Zdravko Mamići”

Saborski zastupnici Nikola Mažar (HDZ) i Mišel Jakšić (SDP) razgovarali su s Ilijem Radićem povodom rasprave u Saboru o lex AP-u.

Mažar tvrdi kako je HDZ-u cilj zaštita žrtve kaznenoga postupka presumpcije nevinosti i prava na pravično suđenje. “I sam naziv članka – neovlašteno curenje informacija iz nejavnih istraga – govori samo za sebe. Dodatno smo ga razradili kroz stavak 2 koji kaže da novinari ne mogu niti počiniti, niti poticati takvo kazneno djelo, i stavak 3 koji spominje javni interes. Time smo otklonili sve zlonamjerne teze oporbe da ovaj zakon ide u smjeru gušenja sloboda”, rekao je.

Jakšić kaže da je HDZ stalo do percepcije pravosuđa ne bismo imali pravosudni sustav gdje optužnice traju po 10-15 godina. “Ili nam se ne bi događali kojekakvi Zdravko Mamići koji bi pod okriljem noći uoči presude bježali preko granice. Znamo tko je ustrojio takav pravosudni sustav. Do lex AP je došlo nakon što je Plenković odlučio odrezati bilo kakvi komunikaciju o Josipi Rimac koje su nepresušan rezervoar. Očito je da su uhvaćeni s prstima u pekmezu”,rekao je.

U Saboru burna rasprava o lex AP: “Prvo pokušavate prekidati govor, onda ga pokušate zabraniti, a onda…”

“Kako ćemo mi saznati gdje i kako cure informacije ako nećemo pregledavati mobitele i ako nećemo pratiti novinare”, upitao se.

Mažar je rekao kako se mijenja i zakon o medijima koji kaže da novinari ne mogu sudjelovati u ovom zakonu, kao niti otkrivati svoje izvore. “Te teze padaju u vodu. Predsjednik SDP-a koji se za vrijeme vlasti javno hvalio da zna za tajne izvide i imate dio oporbe koji živi od curenja informacija. Sada će ostati bez svoga načina funkcioniranja. Nama je bitno da su institucije neovisne i da smo jednake svim drugim europskim zemljama”, naveo je.

Jakšić je ustvrdio da je Vijeće Europe poslalo svoje upozorenje. “Očito Plenković sa svim svojim briselskim vezama nije uspio stvoriti uvjerenje da je to nešto pozitivno. Štoviše, stavljaju nas u koš s Mađarskom, Srbijom Crnom Gorom i slično. Netko tko je obećao da će mijenjati HDZ da bi mijenjao Hrvatsku je dozvolio da HDZ mijenja njega,” naveo je i spomenuo da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa 4 godina sa izviješćima nije ni došlo do Sabora, a predsjednica je spriječena da Sabora vidjela nije.

Mažar kaže da je priopćenje Vijeća Europe loš pokušaj spina. “Priopćenje niti u jednom dijelu ne govori o današnjim zakonima. Ono spominje zakon o medijima koji nije na redu u Hrvatskom saboru. Postoji platforma za sigurnost novinara koja radi pri Vijeću Europe i oni šalju da zemlje odgovore na njihove prigovore i mi nismo dobili niti jedan prigovor već upit vezano za zakon o medijima. Dakle, jedna obična laž od oporbe”, rekao je.

Naveo je da je Hrvatska napredovala po indeksu slobode medija, kao i po percepciji borbe protiv sigurnosti.

Jakšić kaže da ako se uspoređujemo s Bugarskom, Rumunjskom i Mađarskom smo sjajni. “Ali zaostajemo za Slovenijom i Austrijom. Vijeće Europe je spomenulo izmjene zakona koje se tiče lex AP-a, ali s obzirom na sve spinove Plenkovića moguće je da će sutra reći da Charles Michel nije njegov prijatelj”, dodao je.

Napomenuo je da je SDP najveća oporbena stranka i jedina snaga koja može formirati blok koji će pobijediti HDZ na izborima. “Pokazali smo apsolutnu otvorenost i uključivost i odaziv je bio izuzetan i moramo samo vidjeti koji je format izlaska na izbora, no ovo je jedna jasna i snažna poruka građanima da je moguća drugačija, bolja, naprednija Hrvatska”, rekao je.

Mažar kaže da je to “već viđeno i da je HDZ svaki put takvu koaliciju dotukao do nogu”. “Zadnji put je bilo s 25 razlike, no za razliku od one koalicije, ova Grbinova, gdje 70 posto članova SDP-a ne vidi njega kao premijera, prikupila ljude od koji 9 od 10 ne prelazi izbor prag i to je samo spašavanje svojih fotelja”, naveo je

Jakšić kaže da SDP imaj puno bolji trend od HDZ-a. “Plenković voli gledati rejtinge i ima ogroman problem da dosegne Milanovića, ali ne ide mu već četiri godine. Kada pričamo o koaliciji, podsjećamo da je HDZ najavio da s njima na izbore idu HSLS, HNS, Zekanović, na zavoju vjerojatno čeka Pupovac, opet će čekati Hrelja i takvi žetončići. Tako da je HDZ cijelo vrijeme u koaliciji s onima koji sami ne mogu doseći mandat”, rekao je.

