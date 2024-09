Mažar: Ostalo je nerazjašnjeno jedino to zašto je Grmoja sazvao sjednicu

Podijeli :

Zbog sumnji na curenje informacija iz izvida i istraga, saborski Odbor za pravosuđe u petak je održao tematsku sjednicu, na koju su pozvani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Sjednicu je u Pregledu dana s Jelenom Bokun komentirao HDZ-ov Nikola Mažar.

“Bilo je zastupnika HDZ-a koji su koristili svoja poslovnička prava. Prva replika koja je bila upućena glavnom državnom odvjetniku došla je iz redova HDZ-a. Pitanje je bilo cure li informacije.”

Pavasović Visković: Turudić će reterirati. Kad prespava, shvatit će da nema drugog izbora

Upitan ima li sumnje da je došlo do curenja informacija, Mažar odgovara: “HDZ konstantno brine ne samo o nultoj borbi protiv korupcije već i o samostalnosti i neovisnosti naših tijela. Zato smo u našem mandatu i uveli da se glavni državni odvjetnik ne bira na način kako je to bilo kad je SDP bio na vlasti. Ostalo je nerazjašnjeno jedino to zašto je Grmoja htio sazvati tu sjednicu.”

“Nismo čuli niti jedan dokaz i niti jednu činjenicu koje bi ukazivale na curenje informacija. Jedino što se zna je ono što je izjavio Milanović, da je on u svom mandatu znao za tajne izvide”, dodao je.

Oporba je pokazala da joj borba protiv korupcije nije u prvom planu

“Kolege iz Možemo su se silno protivile kada smo imali izmjene Zakona o kaznenom postupku, pogotovo na temi sprječavanja tajnosti podataka i probitaka samog kaznenog postupka na način da se ide u korist optuženicima puštajući informacije. Kad su svi bili protiv toga, nazivajući to Lex AP-om, danas smo vidjeli kopernikanski obrt. Danas zastupaju da informacije ne smiju curiti”, kazao je.

“Oporba je pokazala da joj borba protiv korupcije nikad nije u prvom planu, samo žele nanijeti štetu HDZ-u”, zaključio je Mažar.

