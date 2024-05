Mijić: Assangeu je jedini krimen to što je objavio istinu. O njegovoj sudbini odlučit će moćnici

Podijeli :

BENJAMIN CREMEL / AFP

Član Izvršnog odbora Hrvatskog novinarskog društva (HND) Branko Mijić, u Newsroomu s Domagojem Novokmetom komentirao je slučaj Juliana Assangea.

Assangeu odobreno da se žali na izručenje SAD-u zbog ugrožene slobode govora

Pozitivna stvar u cijeloj priči jest što se izručenje Sjedinjenim Američkim Državama odgodilo, ali nakon tolikih godina u zatvoru, a prije toga u svojevrsnom kućnom pritvoru unutar veleposlanstva Ekvadora u Velikoj Britaniji, Assangeovo psihofizičko stanje podosta se srozalo.

“Već punih pet godina je u jednom od najstrože čuvanih zatvora na svijetu, bez ikakve optužnice ili adekvatne pravne sumnje. Jedini krimen mu je što je objavio istinu, ono što američka Vlada traži u ime građana, koji za to nisu dali odobrenje. To govori o onima koji se pozivaju na demokraciju, ali je zatiru”, kazao je Mijić i ponovio da nema pravnih osnova za njegov progon.

Naime, niti je Assange američki državljanin, niti je WikiLeaks u njegovu vlasništvu.

“Država koja upire prstom prema stanju medija u Rusiji ili Iranu, čini isto. A sad je pitanje u kakvom je uopće fizičkom i psihičkom stanju nakon toliko godina bez slobode”, ističe Mijić.

Joe Biden bi mogao biti spas za Assangea? Razmatra se odustajanje od progona

“Jedina pobjeda bila bi pravda za Assangea, a to je hitno puštanje na slobodu. On danas nije mogao prisustvovati ročištu, što dovoljno govori o njegovu stanju. Stvar je u tome što će odlučiti američki moćnici. Joeu Bidenu sasvim sigurno ne bi odgovaralo izručenje uoči izbora jer bi na ulice izašli onima kojima je stalo do demokracije i slobode medija.”

Naglasio je i da se američkim inzistiranjem za izručenjem zapravo želi poslati poruka zviždačima, prestrašiti ih pa da ne naprave slično.

“Poruka je da ako se usudite otkrivati naše tajne, završit ćete kao Assange. Najveći urednik ovog stoljeća završio je ovako, to je poruka. On je otkrivao ubojstva civila i ratne zločine, nije razotkrivao vojne tajne pa ne može biti izdajica. Ne postoji niti jedan dokaz koji ukazuje na suprotno, što je potvrdila i istraga”, zaključio je Branko Mijić.

