U Zagrebu je održan tradicionalni susret sindikalista SSSH-a povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Okupljenima se prigodno obratio predsjednik RH Zoran MIlanović.

“Sretan Prvi maj“, poručio je predsjednik na početku svog obraćanja.

“Ovaj datum su svi slavili, kroz povijest su ga brutalno iskorištavali… Zadnjih 30 godina imate priliku raditi oslobođeni svih tereta i sumnji koji su se mogli ideološki nadvijati nad ovim danom. Niste povezani s nijednom strankom, za razliku od drugih zapadnoeuropskih sindikata”, rekao je predsjednik dodajući da to sindikatima omogućava poziciju morala u teškim vremenima.

Javni sektor je velik koliko treba biti, malo veći od toga, smatra predsjednik. On kaže da bi mogao biti i malo manji, ali to ne radi bitnu razliku. “Vlada vam nije neki sugovornik”, rekao je.

“Nisam došao dijeliti savjete Vladi jer to nisam trpio kad sam bio premijer. Ne bih to više ni bio, čovjek mora znati gdje mu je mjesto. Za sve postoji vrijeme”, rekao je objašnjavajući da on sada nastupa iz komforne pozicije.

“Svaka Vlada bi htjela biti mirna kad je javni sektor u pitanju i zadovoljiti sve racionalne zahtjeve, čak i malo više. Ovo je problem koji si ne želite i zato ja ovdje imam i dajem benefit sumnje za dobru vjeru svakoj vladi. Plati i idi svojim putem. To nije realno, nije moguće”, rekao je.

Predsjednik je poručio kako se mora njegovati dijalog u zemlji te kako su stutusi sindikata u prošlim vremenima izboreni borbom, a danas više nije tako. Poželio im je da budu uporni, a naglasio da ne mogu utjecati na to koliko će biti uspješni. Podsjetio je i da se hrvatska odrekla monetarnog suvereniteta i da više ne odlučuje o vrijednosti svoje valute.

“O tome odlučuje netko drugi. O tome kolika će biti inflacija, inflacija hrane, mi nemamo utjecaja na to”, rekao je predsjednik dodajući da to najviše utječe na one najsiromašnije.

“Da sam sindikalac, možda bih na tome inzistirao više nego na drugim stvarima. To je kao opaka kronična bolest koju ne kužiš”, kaže.

“Bavite se inflacijom“, poručio je sindikatima.

“Ključno pitanje današnjeg trenutka je stanje mira u s vijetu. Ili ako već puca, da ne puca kod nas. Tog trenutka će sve prestati funkcionirati, a to nam ne treba, vremena kuge nam ne trebaju. Sretan Prvi maj, živjeli”, završio je predsjednik.

