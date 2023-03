“Za 115 odraslih osoba s autizmom brine samo dvoje rehabilitatora“

Podijeli :

N1

Uoči svjetskog dana autizma (2.travnja) u emisiji Newsnight gostovale su Žarka Klopotan i Renata Vragović iz Centra za autizam u Zagrebu.

“Postoji nacrt plana da se u Zagrebu sagradi škola za djecu s autizmom, no čini se da su nastali veliki problemi oko infrastrukture. Potrebno je, naime, otkupiti zemljišta da bi se počeo graditi centar za autizam. Mi više ne možemo upisati sve učenike kojima je to potrebno, a prostor koji imamo nije dovoljan. Trenutno imamo 80 učenika, a da imamo adekvatan prostor, mogli bi odmah upisati njih 120. Nismo miljenici grada, a imali smo deklarativna obećanja da smo prioritet. No moramo biti optimistični i vjerovati da će se dogoditi pomak“, objasnila je Žarka Klopotan.

Autizam kod djece: Kako ga prepoznati i na što trebate posebno paziti? Sve više djece ima psihološke probleme, je li mentalno zdravlje i dalje tabu?

Tvrdi da se roditelji djece snalaze na različite načine. No neki od njih budu u neprimjernim programima ili dolaze iz redovnih škola u Centar za autizam prekasno, kada im je mentalno zdravlje već narušeno.

Još je i veći problem s odraslim autističnim osobama.

“Isto tako imamo velikih problema s kapacitetom. Jedan dio korisnika prebacili smo prema matičnim županijama, da oslobodimo koje mjesto za nove korisnike. Unazad dvije godine više ne možemo prihvaćati korisnike iz školskog programa i oni su sada na čekanju“ kazala je Renata Vragović.

To znači da oni kojima je Centar za autizam bio više od desetljeća prvi dom, sada kada su odrasli, ostali su bez njega.

Veliki problem je i manjak educiranog kadra koje je voljno raditi ovaj posao. Pogotovo kada je riječ o radu s odraslim osobama.

“Edukacijskih rehabilitatora ima sve manje, zanimanje je deficitarno. Nemamo dovoljno njegovatelja, no možda je i veći problem srednji kadar. To je zapravo gorući problem“, kazala je Klopotan.

“Edukacijski rehabilitatori nisu previše zainteresirani da rade s odraslim osobama. Imamo 115 odraslih osoba, a s njima rade tek 2 edukacijska rehabilitatora“, otkrila je, pak, Vragović.

Klopotan je dodala kako je neodobravanje postojećih upražnjenih radnih mjesta u skrbi odraslih osoba jedna pravna praznina koja nije nikad riješena. Objasnila je i da ne znaju pod nadležnosti kojeg ministarstva danas pripadaju.

“Ustanova je pod Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a sve osobe iznad 21 godine trebale bi biti u nadležnost Gradskog ureda za socijalnu zaštitu. Godine 2015. je potpisan sporazum da se to riješi, ali do danas se nije ništa riješilo“, kazala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Čačić o Plenkovićevom potezu: Bijedno, čovjeku se to stvarno gadi Putinov nuklearni arsenal u Bjelorusiji sravnio bi sa zemljom nekoliko Hirošima