Socijalna radnica anonimno progovorila za N1 o stanju u sustavu socijalne skrbi

Inicijativa "Od šutnje do promjena" prosvjed zbog, kako kažu, katastrofičnog stanja u sustavu socijalne skrbi.

Riječ je, kako kažu, o 600 stručnjaka koji rade u tom sustavu, ali nisu dio niti Sindikata niti Komore socijalnih radnika.

Odlučili su da će u prosvjed kako bi upozorili na 12 ključnih problema, no još uvijek smišljaju kako će to učiniti jer kažu – onemogućeno im je javno istupanje i tko god to učini bez dozvole sustava suočava se sa sankcijama. Zbog toga smo i predstavnicu te Inicijative danas snimali zaštićenog identiteta, a upit smo poslali i resornom Ministarstvu. Još uvijek ga čekamo.

“Ide naša inicijativa u prosvjed. Ono što u ovom trenutku ne možemo reći jest na koji način će se prosvjed odvijati i u koje vrijeme će se održati. Danas imamo sastanak na kojem će se to definirati”, govori za N1 anonimna osoba i nastavlja:

“Problem je u tome što su naše članstvo zaposleni u sustavu socijalne skrbi raznih profila. Javnim izlaskom su ti ljudi u opasnosti od opomena pred otkaz, kao što je dobila kolegica psihologinja Valerija Kanđera, kad je upozorila javnost na probleme. Dakle, moramo naći modalitet zaštite ljudi. Trenutno, nemamo podršku sindikata, od njih smo dobili dopis da prosvjed za njih nije dobar. Nemamo podršku Komore, tražimo je i to ćemo znati ovih dana. Ali, imamo podršku 600 stručnjaka socijalne skrbi iz sustava jer mnogi od njih žele ukazati na brojne probleme. Koje smo naveli u 12 točaka, objavljenih u Jutarnjem listu. Ne možemo reći kakva će akcija biti, na ulici, trgu, ispred ureda, hoće li ljudi biti zaštićenog identiteta…”

Pojasnilo se i što su točno tajni podaci koje treba čuvati, odnosno, zbog kojih se opravdava zabrana istupanja u javnost.

“Tajni podaci su imena i prezimena obitelji s kojima radimo, njihova obiteljska situacija. Uvjeti rada i nedostaci smještanih kapaciteta nisu tajna. Pod time računamo smještaj za djecu, maloljetnike, djecu s poteškoćama u razvoju, odrasle s poteškoćama… Ni za koga nemamo mjesta. Čeka se mjesecima na smještaj. Imamo slučaj gdje je beskućnik čekao šest godina za smještaj u domu za umirovljenik, a imao je sve uvjete ispunjene. Stručnjaci ne mogu odgovarati za činjenje prema korisnicima, pogotovo po pitanju smještaja jer nemaju kuda s njima. Godinu dana pokušano je smjestiti gospodina kojem je stan stradao u požaru, nismo imali gdje”, kaže anonimna osoba iz sustava pa naglašava:

“Mi ovdje nismo usmjereni ni protiv koga, usmjereni smo na to da svojim akcijama dovučemo za stol sve dionike u sustavu socijalne skrbi, da se napokon sjednu i dogovore što će prvo napraviti po pitanju smještajnih kapaciteta, a onda sve ostalo.”

Brojne su stvari koje uključenima u sustav smeta, a plaće su ono što ih zapravo najmanje brine.

“Nije da ne tražimo veće plaće nego u ovom trenutku, najveći problem sustava socijalne skrbi jest sve drugo, osim plaća. Naravno, i one su problem. S ministrom (Marin Piletić, op.a.) nismo razgovarali jer nas nije ni pozvao, a ni odgovorio ni na jedan naš e-mail.”

