Donosimo detalje plana o besplatnim obrocima u školi, evo kako će funkcionirati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na upit N1 pojasnilo je kako će funkcionirati besplatan obrok za sve osnovnoškolce u Hrvatskoj.

“Od idućeg polugodišta, svaki će osnovnoškolac u Hrvatskoj imati osiguran barem jedan besplatan obrok u školi.

Prehranu za učenike, kao i do sada, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, sufinancirat će i organizirati vlasnici i osnivači osnovnih škola u suradnji sa školom samo što će od drugog polugodišta osnivači dobiti 10 kuna po učeniku kako bi svakom učeniku osnovnih škola mogao biti osiguran barem jedan besplatan obrok.

Prehrana je i sada kod različitih osnivača osnovnih škola organizirana na različite načine, a tako će biti i u drugom polugodištu pa se tako u nekim školama obroci pripremaju i poslužuju u školi, a u drugim školama se obroci za učenike dostavljaju ili iz drugih škola ili iz drugih ustanova, ovisno o infrastrukturnim uvjetima škola i načinu kako je to osnivač škola odlučio.

Vrsta obroka (nutritivno vrijedni hladni obrok ili kuhani obrok), osim o organizacijskim sposobnostima osnivača, ovisit će i o postojećoj infrastrukturi koju škole trenutno imaju na raspolaganju za pripremu i posluživanje jela za učenike.

Sve škole će imati jednake uvjete za pripremu obroka za sve učenike tek kada se osigura infrastruktura, a upravo to je i predviđeno pozivom za financiranje izgradnje, dogradnje, adaptacije i opremanja osnovnih škola za izvođenje jednosmjenske nastave koji će biti raspisan do kraja godine, čime bi se do 2027./2028. godine trebalo osigurati da sve škole imati uvjete za pripremu i posluživanje toplih obroka učenicima u školama.

Do tada će se iz državnog proračuna osnivačima isplaćivati 10 kuna po djetetu po obroku za nabavu namirnica (već sada se iz proračuna financiraju plaće više od 1300 zaposlenih kuhara, a iz decentraliziranih sredstava energenti) kako bi se financijski pomoglo osnivačima škola da u suradnji sa školama učenicima osiguraju minimalno jedan besplatan nutritivno vrijedan obrok. Nutritivnu vrijednost obroka temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju (članak 68.) propisalo je već Ministarstvo zdravstva.

Kao što smo ranije napomenuli, već je sada zaposleno više od 1300 kuhara u više od 720 osnovnih škola, a Ministarstvo obrazovanja će odobravati i nova zapošljavanja kuhara i ostalih zaposlenika nužnih za pripremu i/ili podjelu obroka u školama u skladu s objektivnim potrebama kako bi do 2027. godine sve škole koje će pripremati tople obroke, osim infrastrukturnih uvjeta, imati i kadrovske uvjete za pripremu obroka”, stoji u odgovoru MZO-a na naš upit.

