MIP jasan u stavu: Kolakušić se ne može vratiti u Sabor

Nakon što je bivši eurozastupnik Mislav Kolakušić ustvrdio da mu je HDZ ukrao saborski mandat te zatražio da bude zamjena za zastupnika stranke Pravo i pravda Dražana Dizdara, o svemu je raspravljalo i Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo predložilo je Saboru da donese odluku da se Dražanu Dizdaru iz stranke Pravo i pravda odobri zahtjev za stavljanje saborskog mandata u mirovanje. Ta je stranka zatražila i da umjesto njega kao zamjena u Sabor uđe Mislav Kolakušić, no kako su pojasnili iz MIP-a, taj zahtjev nije u skladu sa zakonom, piše tportal.

Mislav Kolakušić na parlamentarnim izborima u travnju osvojio je saborski mandat no nije ga mogao konzumirati jer je u tom trenutku bio zastupnik u Europskom parlamentu. Zatražio je tada da mu se saborski mandat stavi u mirovanje, no MIP je to tada odbio, poručivši mu da mora izabrati jednu od dvije dužnosti – ili biti saborski zastupnik ili europarlamentarac.

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics podsjetio je na današnjoj sjednici da se Kolakušić tada odlučio na EP, te da je podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika.

“Zastupnik ima pravo jednokoratno staviti mandat u mirovanje. Politička stranka Pravo i pravda osim Kolakušića i Dizdara nije imala drugih kandidata na listi. S obzrom da je Kolakušić podnio ostavku ne može ponovno biti zastupnik”, poručio je Jankovics.

Prema dosadašnjoj praksi, svi saborski zastupnici koji su bili izabrani u EP u svim izbornim ciklusima od 2014. podnosili su ostavke na saborske dužnosti, no Kolakušić se na današnjoj ranijoj press konferenciji pozvao na odluke iz 2013. kada se saborskim zastupnicima dozvolilo stavljanje mandata u mirovanje, unatoč tome što su bili izabrani u EP. Mučilo je to i Mostovog Nikolu Grmoju, koji se zapitao, s obzirom na takvu praksu, da li je MIP donio dobru odluku u svibnju kada nije dopustio Kolakušiću da zamrzne saborski mandat.

“Do prije nekoliko dana bio sam sklon stavu da umjesto Dizdara nitko ne bi trebao ući u Sabor i da bi Sabor trebao ostati na 150 zastupnika. Kada sam vidio praksu MIP-a u prošlim sazivima kada je nekim zastupnicima bilo dozvoljeno staviti mandat u mirovanje i biti europskim zastupnicima, nisam siguran što napraviti. Ako je netko stavio mandat u mirovanje, ne znači da je u nekom nespojivom položaju. Nisam siguran da MIP dobro odlučio kada je rekao da ne može staviti mandat u mirovanje. Ovo je jedna jako dvojbena situacija. Nemam razloga braniti Kolakušića, bio mi je politička konkurencija, ali radi istine, pravde, poštenja, mislim da je ovo dvojbena situacija”, poručio je Grmoja.

“Ne bi želio nikome naštetiti, ali ne želim se sukobiti sa zakonom. Moramo poštivati zakon, to je jedino mjerilo za nas tu. Ti koji su tada obnašali vlast (op.a 2013. kada je MIP odobravao zamrzavanje saborskih mandata eurozastupnicima, na vlasti je bio SDP) morali bi se očitovati”, poručio je HDZ-ov Ante Deur, koji smatra da se Kolakušić nakon što je dao ostavku na mjesto saborskog zastupnika, ne može vratiti u Sabor.

Istog je mišljenja i Hrvoje Zekanović iz HDS-a, koji ne vidi da je u praksi MIP-a bilo presedana. “Kolakušić se ne može vratiti u Sabor jer se odrekao svog mandata”, poručio je jasno.

Praksu je pokušao pojasniti i sam Jankovics. “Kada govorimo o punim mandatima u Europskom parlamentu, od 2014. postojalo je 16 zastupnika koji su istovremeno bili saborski zastupnici. Svih 16 je podnijelo ostavku, između ostalog i Ivan Vilibor Sinčić (op.a tada zastupnik Živog zida, a danas član PiP-a). Tu nije sporno što se događalo. Ono na što se Kolakušić referira je 10 mjeseci 2013., to je bio mandat ograničenog trajanja (op.a od ulaska RH u EU do kraja tog saziva Europskog parlamenta). Od određenih novinara sam čuo da je to tada bio neslužbeno takav dogovor s Bruxellesom”, poručio je Jankovics.

“Nemamo razlogu sumnjati u želju Dizdara da zamrzne mandat iz osobnih razloga. Međutim, zastupnik koji je podnio ostavku ne može natrag u Sabor’, kazao je Jankovics. Grmoja je dodao da ne problematizira odluku da se Kolakušić ne može vratiti u Sabor, s obzirom da je podnio ostavku, no da problematizira odluku MIP-a iz svibnja kada mu nije dozvoljeno da zamrzne mandat saborskog zastupnika. S obzirom na to, Grmoja je prilikom glasanja bio suzdržan, dok je ostalih pet članova MIP-a podržalo prijedlog da se Dizdaru dozvoli da zamrzne mandat. O svemu će konačnu odluku donijeti saborski plenum.

