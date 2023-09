Mirela Ahmetović: Filipović i Barbarić drže Plenkovića u šaci!

Podijeli :

Saborska zastupnica i politička tajnica SDP-a, Mirela Ahmetović, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala afere u HEP-u.

Ahmetović kaže kako ona već dulje vrijeme upozorava na nezakonito postupanje u HEP-u. “Malo po malo je to izašlo na vidjelo. Za sve to ne može bit odgovoran samo jedan čovjek, šef Uprave Frane Barbarić, kojeg Plenković i dalje podržava. Zasigurno o poslovima koje dosižu stotine milijuna eura i premijer i ministar znaju sve. Ovako kompromitirani šef najveće javne kompanije ne može raditi baš sve to, a da oni koji kontroliraju njegov rad ne znaju”, rekla je.

“Postoji strah Plenkovića da smijeni onoga koji je odgovoran, a razlog tomu je što i ministar Filipović i Barbarić drže premijera u šaci. trebalo bi vidjeti kolika je uloga Plenkovića u svim tim poslovima”, dodala je.

O izjavama premijera Plenkovića kaže da je rekla da pripazi da ne završi kao Sanader.

“On vrijeđa zdrav razum čitave javnosti. Na početku svoje karijere je rekao da mu nitko neće prišiti HDZ-ove krimene, a zatim nastavio s takvom politikom krađe. Ako ćemo i o rejtingu, čak 70 posto ispitanika kaže da ne vodi zemlju u dobrom smjeru i on je najnegativniji političar”, rekla je.

“Kada je pitanje o sinekurama koje premijer spominje, upravo je on podijelio sinekure pojedincima u Saboru, a rezultat toga je i ono sramotno glasanje na početku ljeta kada je ta većina glasala protiv istrage afere plin za cent”, dodala je.

