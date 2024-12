Bernardić u utrci za gradonačelnika: Tomašević dobro radi samo jednu stvar – Powerpoint prezentacije

Podijeli :

N1

Bivši predsjednik SDP-a, Davor Bernardić koji kao nezavisni kandidat želi na čelo Zagreba otkrio je u Pressingu s Ilijom Jandrićem kako se odlučio na ulazak u utrku i što najviše zamjera Tomislavu Tomaševiću.

“Borio sam se protiv nepravde otkako sam ušao u stranku. Taj dječački ideal nosim i danas; želja mi je mijenjati društvo nabolje. Imam brojne diplome i priznanja i mogu živjeti bez nje, ali politiku nosim u sebi”, započinje bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Stvaranje stranke Socijaldemokrati

“Ljudi koji su osnovali Socijaldemokrate nisu to htjeli svojevoljno napraviti, već su našli svoj put mimo SDP-a. Volim to zvati ljeto dugih noževa kada je 3000 ljudi izbačeno iz stranke; bivši funkcioneri, ministri, intelektualci iz Račanove vlade i mi smo kao dio ljudi iz saborskog kluba stali uz naše kolege jer vjerujemo u principijelnost. Tada smo izbačeni iz SDP-a”, prisjeća se stvaranja stranke Socijaldemokrati.

Na izborima u travnju stranka se nije iskazala. Nisu osvojili nijedan mandat. Na pitanje je li ga to pokolebalo, Bernardić odgovara da ga rijetko što u životu može pokolebati. “Nisam ni sudjelovao ni vodio te izbore, mislio sam da treba dati šansu drugima”, rekao je.

Neuspjeh izbornog rezultata 2020. pak pripisuje niskoj izlaznost od svega 46 posto, kao i vremenu održavanja izbora koji su se održali tijekom ljeta.

Ljubljana gledala u leđa Zagrebu

Bernardić je donedavno bio saborski zastupnik, no za razliku od mnogih drugih kolega ne koristi povlasticu 6+6. Vratio se predavanju na PMF-u, točnije, na Odsjeku fizike: “To je najljepši posao na svijetu i ima puno prednosti, ali ako imate tu energiju da želite napraviti nešto dobro za društvo onda vam politika predsavlja izazov i meni je upravo ova kandidatura za gradonačelnika Zagreba prilika da s ovolikom količinom političkog iskustva doprinesem ovom gradu da bude ugodnije mjesto za život građana”, rekao je.

“Pogledajte primjer Ljubljane, grad koji je gledao u leđa Zagrebu i i više je nego upola manji, preuzeo ga je Janković još 2006. i u međuvremenu realizirao 2800 projekata. Gradska jezgra i industrija neusporedive su s onima u Ljubljani”, govori i ističe da se Ljubljana kao grad – preporodila. “Ima praktički isti broj noćenja kao Zagreb, a upola je manji.”

Tomašević: Kako da Hitna prođe kad su automobili na nogostupu? Upozorio i na ovaj problem Oporba u Gradskoj skupštini prozvala Tomaševića: “Hoćete li se ispričati na kraju mandata?”

Platforma Servus

Na pitanje zašto je izašao iz Socijaldemokrata, Bernardić kaže da je htio biti “neopterećen bilo kakvom stranačkom markicom u utrci za gradonačelnika glavnog grada. Platorma Servus Zagreb pak, dolazi od riječi Servus što je drevni latinski, ako hoćete i starozagrebački pozdrav koji u kontekstu znači “na usluzi” i to je ono što predstavlja naša platforma; grad koji je na usluzi građanima. Kako bi brže došli do priuštivog stanovanja, bržeg odvoza smeća, čišćeg grada i zato je to jedna podloga koja će okupljati sve organizacije, inicijative, čak i političke stranke”, najavljuje Bernardić usput nabrajajući da će se njoj pridružiti “ugledni sportaši, financijaši, kulturnjaci, poduzetnici.”

Planovi za bližu budućnost uključuju predstavljanje tima i konkretnih rješenja za zagrebačku javnost.

A što konkretno zamjera Tomislavu Tomaševiću?

“Ljubljana je napravila 2800 projekata, a Zagreb nula, ako isključite sve Bandićeve projekte. U gradu se ne događa praktički ništa”, smatra Bernardić. Komentirajući velike infastrukturne projekte koje su najavili, Bernardić kaže “futur II., sutra ćemo, majke mi, vjerujte nam, sutra ćemo – to je to. Krenuo je s realizacijom četiri godine kasnije, oteo je na neki način grad građanima”, rekao je.

Kritike projekata

“Branimirova je realizirana samo prvi dio. Od Brestovačke do Ančićeve kao i od Ančićeve do Varaždinske nije počeo ni otkup zemljišta, a to je uvjet za obilaznicu u Sesvetama. Na Kolakovoj nisu ništa počeli raditi po pitanju zemljišta, a nama je plan tamo ne samo dovesti cestu nego i proširiti tramvajsku mrežu. Takozvana zelena stranka nije uložila u ključne stvari kako bi smanjila karbonski otisak; kao što je željeznica i tramvaj. Na opasku da su naručili 70 novih tramvaja, Bernardić smatra da su to trebali napraviti na početku mandata.

Problemi za Tomaševića: Pobuna na zapadu zbog mosta prema Novom Zagrebu Tomašević o stadionu u Kranjčevićevoj: To će biti de facto novi stadion, koštat će 44 milijuna eura

Na činjenicu da je Tomašević financijski stabilizirao grad, Bernardić kaže “to oni tvrde. Zašto je stabiliziran? Jer nije bilo projekata. Sam proračun ih demantira; sljedeće godine je rupa od 140 milijuna eura. Zaduženje isto toliko. Planiraju da će prihodi od poreza na dohodak narasti na 13 posto, a država ga smanjuje. To je nerealno planiranje”, kritičan je Bernardić i dodaje “Grad Zagreb je financijski tempirana bomba.”

Kritizira i one manje vidljive projekte: “Izgubili su 323 milijuna eura za obnovu vodovoda, to im je bio razlog zašto raskidaju ugovor s pročistačem i što naprave – prijave nepotpunu dokumentaciju. Izgubili su i novac za bolnicu Srebrnjak, za bazen u Španskom”, nabraja on.

Građanska svijest odgovorna za smanjenje miješanog otpada

Priznaje li išta Tomaševiću? “Sjajno radi PowerPoint prezentacije”, ciničan je kandidat za gradonačelnika i dodaje da Zagreb više nema vremena za gubljenje.

Komentirajući efikasnost zbrinjavanja otpada čija statistka ide u korist Tomaševićevog rješenja, Bernardić kaže slijedeće: “250 tisuća tona otpada stvara grad godišnje, miješani otpad zauzima 160 tisuća tona i lagano pada jer su građani sami svjesniji da moraju odvajati otpad, plave vrećice su samo marketinški spin. Treba napraviti energanu. Nužno je napraviti kompostanu otpada u Resniku; postoje dvije lokacije, ali o tome moraju odlučiti struka i građani na referendumu. Ukoliko se izmješta negdje drugdje, treba izgubiti još dvije godine na promjenu prostorno-planske dokumentacije”, tvrdi Bernardić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Proputovao pola Hrvatske da bi DIP-u predao – jedan potpis Kako luk utječe na kolesterol?