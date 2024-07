Mirela Ahmetović: Jako mi je čudno što se alfamužjaci boje rodne ideologije

Podijeli :

SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović, bila je gošća N1 Studija uživo kod našeg Ilije Radića s kojim je razgovarala o političkim aktualnostima.

Zagrebački Filozofski fakultet pokreće novi studij – Rodni studiji, koji bi, daju li nadležna tijela “zeleno svjetlo”, od 2025./2026. godišnje trebao upisivati 20 studenata, kojima će tri obavezna kolegija biti Feministička teorija, Rodna povijest i Feministička metodologija. Marijan Pavliček iz Suverenista rekao je da je to pobjeda feminističkog i LGBT lobija u Hrvatskoj.

“Ja imam sina koji je muško, ne želim da sutra bude žensko, a prekosutra nebinarna osoba”, rekao je Pavliček.

Na njegovu izjavu osvrnula se i Mirela Ahmetović : “Vrlo mi je čudno da se ti alfamužjaci poput gospodina Pavličeka, i svih tih pripadnika desnih političkih opcije, boje takozvane rodne ideologije. Ako je takav alfamužjak odgajao alfamužjaka čemu onda strah?”, istaknula je.

“Desnica se mora nečega uhvatiti i ne vide stvarne probleme hrvatskih građana pa izmišljaju žute, crvene, crne vragove tamo gdje ih nema”, dodala je zastupnica.

“DP je popustio HDZ-u”

Pavliček je rekao da će krenuti u inicijativu deratifikacije Istanbulske konvencije: “Sretno mu bilo, neka se zabavlja čime on misli. SDP je uvijek stajao i stajat će na brani ljudskih prava i prava svih ljudi u Republici Hrvatskoj”, kazala je.

Odgovorila je na pitanje može li to biti kamen spoticanja u koaliciji HDZ i DP-a: “Oni su u svemu popustili HDZ-u. Reterirali su u svim svojim zahtjevima koje su imali za vrijeme kampanje i u svom izričaju prema HDZ-u. Reterirali su zato što je jasno koji je zajednički nazivnik te koalicije, a to je moć i novac”, istaknula je Ahmetović.

“Milanović nema konkurenciju”

SDP je odlučio podržati Zorana Milanovića kao kandidata na predsjedničkim izborima. Ahmetović je odgovorila na pitanje vidi li opciju da SDP i Domovinski pokret podržavaju istog kandidata: “Uopće me ne zanima koga podržava Domovinski pokret. Naslušali smo se izjava Ivana Penave i to vrlo oprečnih. Zanimljivo je gledati Domovinski pokret u ulozi Plenkovićeve pretorijanske straže. Ne znam što Penava sada pokušava izgraditi, on je velika faca pa će tim izjavama uzburkati Plenkovićev ego, ali Plenković je miran i zna da kud on okom tu Domovinski pokret skokom”, objasnila je Ahmetović.

Ahmetović je kazala da Zoran Milanović nema konkurenciju među kandidatima na predsjedničkim izborima: “Barem ne ozbiljnu u ovim kandidatima o kojima se kalkulira”, rekla je.

