Holy o Primorcu: Loš kandidat. Djelovao je jadno i držao se Milanoviću za skute

Komunikacijska stručnjakinja i bivša ministrica Mirela Holy gostovala je u Pregledu dana kod Ilije Radića. Komentirala je neuobičajenu predsjedničku kampanju za koju smatra da je obilježila kava Kekin i Jelavića. Otkrila je koga vidi u drugom krugu i što su kandidati propustili napraviti.

Predsjedničku kampanju koja se mnogima činila kao da je sam prohujala, Mirela Holy ocjenjuje “najbizarnijom kampanjom do sad.”

“Vidljivo je da je Zoran Milanović napadao premijera, ali nije se bavio ni svojim mandatom ni drugim kandidatima. Bio je u nekom tipu antagonizma s premijerom. Primorac nije izlagao svoje ideje nego govorio koliko je Milanović loš i to je radio na vrlo ne pretjernao dobar komunikacijski način. On je od izazivača postao onaj kojeg se napada”, navela je komunikacijska stručnjakinja.

“Ako pogledamo kampanju Ivanu Kekin, ona je također napadala protukandidata, Primorca, umjesto da se fokusira na svoj program i napada one koji su na poziciji”, što smatra bizarnim.

Kao problem vidi i polaritet, odnosno da je napadala kandidate koji su na desnoj strani političkog spektra, odnosno one s kojima ne dijeli ciljano biračko tijelo.

Milanović po strani

“Vidljivo je da je išla na veliku polarizaciju, iako je na agendi imala da oduzima glasove Milanoviću. Ustvari se htjela dokazati kao ona koja jače napada HDZ od samog Milanovića i da je ona ustvari ta opozicija HDZ-u”, navodi i govori da je tada kampanja pošla u “potpuno suludom smjeru” referirajući se na SMS Nikice Jelavića.

Marija Selak Raspudić, ocjenjuje, predstavila se – kičerajski. “Kao Sveta Marija koja dolazi kao spasiteljica Hrvatske. Napadala je Milanovića, ali cjelokupna kampanja je bila prilično bizarna i nije imala uobičajene obrasce predsjedničke kampanje. Nekako je Milanović ostao po strani, a svi oni pretendiraju na njegovo mjesto”, rekla je.

Spomenula je i teoriju koju su neki izložili, a koja govori da je, budući da je Nino Raspudić dobar prijatelj s Milanovićem, ona ustvari bila u kampanji kako bi oslabila desnicu.

Što je najviše obilježilo kampanju?

“Taj SMS od Nikice Jelavića kao i post od Mile Kekina je nekako obilježio kampanju i polarizirao ju. SDP i Milanović je pritom dosta ostao po strani, s tim da je Milanović stao u obranu Ivane Kekin”, smatra Holy. Dodaje da se stekao dojam da se međusobno štede.

“Vrlo vjerojatno zato što on računa na njene glasove u drugom krugu. Po mom mišljenju je da je bizarno da je uopće Mile Kekin uopće išao objaviti takav post. Vi nikad ne odgovarate na pitanja koja vam u kampanji nisu postavljena. Oni su stvorili cjelokupnu aferu, a njihovo daljnje komuniciranje je pomoglo Kekin jer ju je pretvorilo u žrtvu”, govori Holy. No dodaje da je napravila grešku.

“Mi ustvari ne znamo o čemu se razgovaralo na toj kavi. Mene to iskreno ni ne zanima. Mile Kekin je rock pjevač popularnog benda i sigurna sam da je tijekom svoje karijere imao cijeli niz susreta i kava s cijelim nizom živopisnih i osebubjnih likova. On nije sijamski blizanac svoje supruge”, ističe.

Mirela Holy: Ono što Kekin radi je prilično bizarno

Milanović pobijedio svoj karakter

“Ona je u konačnici na neki način profitirala. Kod birača centra i desnice je ostavila velik broj upitnika”, ocjenjuje i dodaje “ova kampanja je definitivno bila prljava. Što se tiče kave tu se definitivno radilo o nekom obliku navlačenja jer uopće ideja da on poziva Milu Kekina na kampanju usred kampanje samo po sebi govori da nije sve baš onako kako se čini”, ističe.

Smatra da je Milanović odradio dobru kampanju jer je uspio pobijediti svoj karakter: “Sebe je stavio u jednu drugačiju poziciju jer iskreno – i je. Zašto bi se on prilagođavao njima? Da li je to u potpunosti demokratski standard? Nije, ali je pragmatično. Dobra strategija je da ne polemizira sa svojim protukandidatima”, ocjenjuje komunikacijska stručnjakinja.

Primorčeva kampanja s druge strane…

“Iako je on pričao nešto o tome što bi radio, on je bio u sjeni Milanovića. Djelovao je jadno i držao se za skute predsjednika. To nije dobra pozicija jer možete imati kritiku, ali je morate iskoristiti da biste jasno rekli što biste vi radili i kako bi to koristilo RH”, poentira.

Nikica Jelavić pokazao SMS koji je poslao Kekinu: “Zašto oni ovo prešućuju?” Lozo: Za razliku od Milanovića znat ću braniti suverenitet Hrvatske

“Loš kandidat s jako lošom kampanjom”, zaključuje o Primorcu.

Koliko je demagogija to što kandidati biračima nude atraktivnije teme premda one ne spadaju u opseg predsjedničkih ovlasti?

“Nedovoljno poznavanje ovlasti predsjednika, kao i to da je predsjednik na neki način čuvar Ustava, ali i garancija političke ravnoteže u društvu, kandidati si to prezentiraju kroz vrlo, vrlo… široke platforme”, ocjenjuje bivša ministrica.

Što i koga očekuje u drugom krugu?

“Zadnje ankete daju čak 40 posto Milanoviću što je jako dobar rezultat. Ne vidim neki prostor da se nešto senzacionalno promijeni tako da sam 100 posto sigurna da idemo u drugi krug u kojem će biti Milanović i Primorac jer će HDZ ipak pokrenuti svoju mašineriju pa da im je kandidat i – Miki Maus.

Postoji teorija da bi HDZ-ovci mogli ciljano odustati od podrške Primorcu. “HDZ je prije svega interesna, a ne politička grupacija pa smatram da će ovdje ipak odraditi njihov zajednički interes”, smatra komunikacijska stručnjakinja koja za Primorca predviđa 20 posto glasova.

