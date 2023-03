Mišel Jakšić: Premijer se pretvorio u “one man show” i “država to sam ja”

Podijeli :

Saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu gdje je komentirao aktualnu situaciju u zemlji, radnička prava i izbore iduće godine.

Na pitanje je li osjetio Vladine mjere Mišel Jakšić je istaknuo: “Donekle da. Bilo bi nekorektno reći da Vlada nije pokušala napraviti apsolutno ništa i da mjere nisu donijele ništa. Ali Vladi zamjeram da smo s mjerama kasnili.”

“Puno puta je oporba predlagala, a premijer bi rekao da ne znamo što predlažemo pa to ipak završi u mjerama. Ali Vlada nije iskoristila krizu za promjene koje dugoročno mogu donijeti nešto dobro. Imamo helikopterski novac i nešto vatrogasno, a istovremeno ne radimo promjene za dugoročnu korist. Opterećujemo HEP zbog energetike, a oko Ine ništa nismo napravili. Da ne govorim o strukturnim reformama, da konačno ponudimo model javne uprave koji bi smanjio porez na plaće”, dodao je.

Komentirajući najavu ministra financija Marka Primorca da će se neke mjere prilagođavati dohodovnom cenzusu, Jakšić je rekao:

“Komunikacija premijera, osim što se prema van prezentira kao spasitelj, svakome tko zna kako sustavi funkcioniraju, jasno pokazuje da je to samo bacanje spinova. Postoji proračun RH, svi vidimo što se događa na svjetskim tržištima i sad reći da još ništa nemamo… Mislim da mjere postoje i da okvir postoji i da se sad samo podgrijava atmosfera da bi netko mogao reći da će tu biti par postotaka za struju i plin. Što se tiče dohodovnog cenzusa, o tom modelu treba razmišljati. Zašto onda i o nekretninama ne razmišljamo na temelju dohodovnog cenzusa?”

Jakšić napominje da je država brzo reagirala i bila spremna brzo riješiti situaciju kad se spominjao registar nekretnina, a kad se pita što s ljudima koji imaju 10 ili 20 stanova ili apartmana, onda se o tome ne može ni razgovarati. “Zanimljivo”, zaključuje Jakšić.

Liberalni kapitalizam i prava radnika

Ekonomisti smatraju da se država ne bi trebala previše miješati u tržište, no SDP-ov zastupnik podsjeća da su neke druge zemlje, snažne ekonomije, još jače stale iz svojih građana i podržale snažnim mjerama poduzetnike i proizvodnju.

Peović o prosvjedu radnika Wolta: Mnogi se boje odmazde

“Do 1990. smo živjeli u komunizmu i socijalizmu, a onda smo prešli na liberalni kapitalizam. Bez obzira na to što je i prije krize pokazivao nesrazmjere, nesolidarnost i bildanje nejednakosti, 2008. smo prvi put vidjeli kako to ružno može izgledati i danas to drugi put gledamo. 2008 su se banke našle u problemima, zašto je to sanirala država? Mogli smo ih pustiti da propadnu, došle bi neke druge. Građani su sanirali banke da bi si neki isplaćivali bonuse. Danas opet gledamo što će raditi država. Puno jače zemlje idu s ogromnim paketima pomoći jer shvaćaju da moraju zaštititi građane. Sjetite se na početku koronakrize koliko su neki zarađivali na dezinficijensima, maskama”, napominje Jakšić.

Ocjenjujući radnička prava u Hrvatskoj, prosvjed radnika Wolta i najavljeni prosvjed liječnika, rekao je:

“Kroz provođenje Nacionalnog plana otpornosti i povlačenje novih sredstava iz EU fondova Vlada preuzima puno obveza da će se promijeniti, da se pokaže Europi, ali u praksi imamo ovo kao danas. Osobno sam Piletiću govorio o platformskim radnicima, Woltocivma, njih se guli, u teškoj su situaciji. Tumačilo se da će to biti ok, ali vidimo da nije. Imamo najavu štrajka liječnika. Sve izmjene zakonodavstva su bile pisane kao da ih je pisao hard core krupni kapital.”

Rješavanje problema SMS-ovima?

Kaže da je teško očekivati konsezus “jer čovjek koji je preuzeo HDZ i Vladu, tumačeći da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, pretvorio se u one man show i država to sam ja. Tako se biraju ministri, projekti, tako idu van zakoni i odluke koje se tiču svih nas.”

Plenković o aferi SMS: “To je iscrpljena tema”

O izborima iduće godine istaknuo je:

“SDP je druga najjača stranka u RH, to je naša snaga. Je li naš potencijal veći od ovoga danas, je. Imali smo krivih poteza, neke smo stvari trebali bolje, ali SDP je i ovih godina imao nekoliko prijedloga paketa mjera, imamo dodatne politike, u visokoj smo fazi spremnosti za izbore. Kad pričamo o budućim suradnjama, mi smo stožerna oporbena stranka, svi partneri su dobro došli i Možemo je potencijalno prvi partner. Suradnja u Zagrebu ide korektno. Možemo ima unutarstranačke izbore pa ćemo vidjeti kako će ići na parlamentarne izbore. Želimo li biti država gdje se u SMS-ovima s premijerom rješava tko će dobiti koliko trupaca? Činjenica je da se iz tih SMS-ova vidi kakav je model ustrojen.”

