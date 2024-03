Mladi u Hrvatskoj sve teže do nekretnine: “Nemam rješenje. Možda da prodam bubreg ili tako nešto”

Podijeli :

Mladi u Hrvatskoj sve teže do nekretnine. Iako je potražnja manja, pada cijena ove godine neće biti... U Rijeci kvadrat stana u novogradnji penje se i do 4.200 eura.

Radi se i gradi punom parom! Niču novi stanovi na riječkoj Kantridi. Cijena? Od tri i pol do četiri tisuće i dvjesto eura po četvornom metru! Unatoč tome, prodano je oko 70 posto stanova.

“Nisu visoke cijene samo u novogradnji. Visoke su cijene i u starim zgradama u centru Rijeke, znači zgrade koji su iz 1800., čim su stanovi malo bolje uređeni i tu idemo preko tri tisuće eura po kvadratu”, kaže agentica za nekretnine Tamara Abram.

Dvije i pol do tri tisuće morat ćete pak izdvojiti za stanove kojima je potrebna adaptacija. Rijeka je još i dobra! U Opatiji za te novce nekretnina – nema!

“Novogradnja nam je po sedam-osam tisuća eura po kvadratu, a stare vile koje treba urediti pa isto tako, pet-šest minimalno, ali i više. Imamo i novogradnje u Opatiji koje su po devet, deset tisuća eura”, rekla je Abram.

Koja je perspektiva, iskreno ne znam…

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku rast je zabilježen na nacionalnoj razini. U drugom polugodištu prošle godine prosječna cijena četvornog metra u novogradnjama iznosila je gotovo dvije tisuće i 360 eura. Rast je to od 3,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

A najteže je mladima.

“Nisam pronašla ispod 3 tisuće eura po kvadratu nešto, ‘ajmo reć’ prihvatljivo. Ne tražim ništa turbo uređeno, nešto čisto da ne moram još uložiti 50 tisuća eura. Ne znam iskreno koje rješenje ću naći osim da recimo prodam bubreg ili tako nešto”, očajno će Ela.

“Cijene su prevelike, baš smo mi nedavno kupili nekretninu, ali kupili smo koja je tek u izgradnji pa na taj način dosta jeftinije, dvije tisuće eura”, kaže Kristina.

“Ne vidim načina uopće kako kupiti stan, plaće su kakve jesu, do stana je gotovo nemoguće doći. Koja je perspektiva, iskreno ne znam…”, rekao je Larry.

Brojni Hrvati kupovinu vlastite nekretnine mogu samo sanjati, a sve je teže pronaći i stan za najam po prihvatljivim cijenama.

Za garsonijeru od dvadesetak metara kvadratnih tako ćete u prosjeku izdvojiti 300 eura mjesečno. Stan od pedesetak metara kvadratnih stajat će vas 500 eura u prosjeku, ali ako je taj stan nešto uređeniji ili se nalazi u kvartu poput Kantride ili Trsata morat ćete izdvojiti za njega i 800 eura mjesečno.

Mnogi se, s pravom, pitaju možemo li se, u skorijoj budućnosti, nadati ublažavanju tog, po standard građana, negativnog trenda ili, eventualnom, padu cijena nekretnina u Hrvatskoj?

“Ove godine nikako! Do pred kraj možemo se nadati, ali ne znam na čemu bismo mogli temeljiti tu nadu da će doći do smanjenja rasta, ali nikako ne do stagnacije niti do pada. A krediti? A krediti, odnosno kamatne stope bi trebale ostati na ovoj istoj razini ili minimalna korekcija prema gore”, rekao je Vinko Zaninović s Ekonomskog fakulteta u rijeci.

Srećom, izbori, u zemlji u kojoj se veći dio građana ne može samostalno stambeno zadužiti, su iza ugla pa će nova rješenja nuditi brojni predizborni programi… Samo da ne ostanu tek mrtvo slovo na papiru.

