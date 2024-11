Novi incident u Zagrebu: Mladić i maloljetnik naručili hranu pa napali stranog radnika

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

20-godišnjak i maloljetnik napali su dostavljača i pokušali mu ukrasti torbu, no nisu uspjeli. Potom i novčanik, no nisu uspjeli ni to. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom i jednim maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva u pokušaju na štetu 25-godišnjeg stranog radnika.

Sumnja se da su 13. studenoga 2024. godine u večernjim satima, u zajedničkom dogovoru, a s namjerom protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, putem aplikacije naručili uslugu dostave hrane. Nakon što je, sumnja se, oštećeni 25-godišnjak navedenog dana oko 22 sata dovezao narudžbu na traženu lokaciju- na otvoreni prostor između Ulice grada Vukovara i Kolareve ulica, tamo su ga, u neosvijetljenom dijelu parka dočekali osumnjičeni.

Splitska policija istražuje navodni novi napad na strane radnike Policija objavila detalje napada u Splitu: Napadnuto nekoliko stranih dostavljača, četvero uhićenih

Pokušali mu ukrasti torbu s hranom i torbicu s novcem

Vidjevši da se nalaze na neosvijetljenom području, oštećeni ih je pozvao da priđu do pješačkog nogostupa i tamo preuzmu narudžbu nakon čega su mu osumnjičeni zajedno prišli, da bi ga potom 20-godišnjak udario po leđima pokušavši mu otuđiti torbu s hranom. U namjeri nije uspio te su obojica osumnjičenih nastavili udarati oštećenog 25-godišnjaka, da bi u jednom trenutku osumnjičeni maloljetnik oštećenom pokušao istrgnuti i otuđiti torbicu s novcem, no u tome nije uspio, da bi se potom osumnjičeni zajedno trčeći udaljili s mjesta događaja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Matematički zadatak koji je posvađao mnoge: Je li rješenje 1 ili 4? Ovdje mnogi zapnu Make Croatia great again