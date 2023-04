Mlinarić: “I našim policajcima su jako male plaće pa neće reći da su zlovoljni”

Podijeli :

N1

U N1 Newsroomu gostovao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić. Komentirao je političke aktualnosti i stanje u stranci.

Komentirao je istup suca s Krka koji je odgodio sudsku raspravu jer je zlovoljan: “Probajte vi biti zlovoljni, ne doći na svoj posao, ili blagajnica u trgovini ili bilo tko na svoj posao – treći dan biste dobili otkaz, a on je odgodio raspravu na šest mjeseci jer je zlovoljan. Znamo koliko ljudi čeka na pravdu, da su sudovi prespori, prenagomilani… Ja razumijem da su plaće male, ali male su svima. I policajcima našim su jako male plaće pa neće reći da su zlovoljni i da neće doći na posao i zaustaviti nekoga tko je napravio prekršaj ili kazneno djelo. Pogotovo suci koji moraju biti oličenje poštenja i čestitosti”, kaže Mlinarić. No, naglašava da ne smijemo generalizirati i da među sudcima sigurno ima čestitih ljudi koji rade svoj posao.

Potom je komentirao Milanovićevu izjavu o tome da bi sudac Turudić u nekoj državi u kojoj sve funckionira završio u Remetincu: “Za suca Turudića, znam da je došao iz Virovitice, znam tko tamo vlada 30 godina, ali ne znam je li tu stvarno sprega politike i HDZ-a ga dovela u Zagreb, stvarno ne znam”.

Ističe koliko je utjecaj veza na zapošljavanje generalno, ne samo u slučaju Turudića, u Hrvatskoj velik problem: “Problem je što nam je pola milijuna ljudi otišlo baš zbog toga – jer nemaju nikoga, nemaju člansku iskaznicu vladajućih, koji god bili u ovih 30 godina. Nažalost, najsposobniji nam odu jer svaki natječaj bude namješten. U državne službe se ne primaju se najbolji nego podobni. Zato imamo stampedo, zato se država prazni. Ljudi idu tamo gdje ne treba članska iskaznica. Netko će vani cijeniti znanje i školovanje. Vidimo da i lokalni šerifi u županijama povlače još sedam ljudi, onda vidite da je tu sprega od običnog policajca do župana. To se ne smije događati u državi, taman da se radilo o premijeru, da može netko utjecati na to. Očito je da su ga štitili jer u jednom selu slavonskom, da vam treba devet mjeseci da istražite jednu prometnu nesreću, tu se vidi da je netko nešto zataškavao da bi prošle dvije godine, da ne bi bili ponovljeni izbori u Vukovarsko-srijemskoj županiji jer se HDZ bojao ponovljenih izbora. Žao mi je ovih sedam ljudi koje je povukao sa sobom. Žao mi je jer znam koliki je pritisak na njih. Ljudi mi prilaze i kažu – ne znaš kako je u maloj sredini, neće mi se žena zaposliti, neće mi se dijete upisati u vrtić – ja to ne opravdavam, treba se tome oduprijeti, ali netko padne. Jedna policajka je trudna, što sada, ona treba dobiti otkaz. Donijet će malo dijete na svijet za par mjeseci i dobije otkaz bez primanja. Jedan lokalni šerif povuče sedam obitelji za sobom zbog svoje bahatosti”.

Najavljuje da građanska inicjativa organizira i sutra prosvjed u Vukovaru za vukovarsku oblizanicu za koju je Plenković obećao da će biti napravljena do 2018. “Zar premijera nije sramota. Dao je izjavu vašem kolegi Hrstiću iz Požege. Požeško-slavonska županija je prva u cijeloj EU po iseljavanju, a Vukovarsko-srijemska druga, i on priča o silnim milijardama. Milijarde u Slavoniju, projekt Slavonija – a gdje su ljudi, kome milijarde ako vidimo ovakve podatke po Eurostatu. On je naučio lijepo pričati u Bruxellesu, jako lijepo to prezentira, ali kad pitate onog čovjeka koji tamo živi kako mu je kad kroz centar Vukovara idu kamioni”. Domovinski pokret je dao potporu prosvjedu.

Plenković je rekao da je Domovinski pokret minorna stranka, no Mlinarić odgovara da je to stranka koje se “Plenković jako boji”. Komentirao je i to što je Prkačin napustio klub. “Svaka nova stranka ima odlazaka i dolazaka. Domovinski pokret je tri godine stara stranka. Ljudi nam dolaze i odlaze. S gospodinom Prkačinom koji je isto blato gazio kao i ja, nemam što loše reći. Koliko sam ja shvatio on je htio postaviti pitanje Plenkoviću o Crnoj Gori. Nažalost, mi u Domovinskom pokretu imako sedam zastupnika i imamo pravo na dva zastunička pitanja. Jučer sam organizirao tiskovnu za problem logoraša za koje je donesena odluka da se organizira odšteta za logoraše. Ja bih to pitao Plenkovića na aktualnom satu, naravno da nisam mogao, pitala su druga dva zastupnika. General se naljutio, ali kako se naljtio tako će se možda odljutiti. Nije tražio ispisnicu iz stranke”.

