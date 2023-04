Turudić: Dok se u mom oku trn gleda, ne vidi se balvan u očima drugih sudaca

Podijeli :

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić u N1 Studiju uživo komentirao je pravosuđe, kao i aktualnu najavu uvođenja velikih kazni za za prekršaje protiv javnog reda i mira, koji uključuju i isticanje simbola ili uzvikivanje ustaških ili nacističkih pokliča.

Komentirajući najavu udara po džepu građana koji budu izvikivali “Za dom spremni”, Turudić je istaknuo da se to ne odnosi samo na ustaški pozdrav.

“Ne odnosi se samo na NDH. Ovdje ne piše niti zabrana nacističkih, niti komunističkih pozdrava nego neprimjerenih. Sudska praksa će odlučiti koji su neprimjereni pozdravi”, kazao je.

Pozdravio je izmjenu tog zakona.

“Taj zakon je pretpotopni. On je donedavno imao sankcije koje su u njemačkim markama. Sasvim je logično da se zakonodavac prihvatio izmjena i dopuna zakona i da je povećao iznos kazni”, ocijenio je Turudić.

USKOK je pokrenuo novu istragu protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića. Sumnjiče ga da je od poduzetnika Kreše Peteka uzimao novac u zamjenu za namještanje poslova, a Peteka da je Kovačeviću, njegovoj obitelji i prijateljima kupovao odjeću. Komentirajući opasku da se i njegovo ime spominje u tom kontekstu, Turudić je kazao:

“Niti Dragan Kovačević, kojeg osobno poznajem, nije mi nikada kupio niti jedan komadić odjeće, niti je to bila tema ijednog razgovora, niti sam ga povezivao s mjestom gdje sam ja kupovao možda i 15 godina. Iz medija sam saznao da je taj postupak vodio USKOK. Mogli su me pozvati i pitati. Dao bih im sve informacije. Tog poziva nije bilo i to nije fer postupanje. To nije postupak koji služi utvrđivanju istine nego je objava u medijima služila mom osobnom sramoćenju.”

Kaže da mu je drago da se propituju i takve stvari kod sudaca, ali dodaje: “Samo dok se u mom oku trn, mrvica gleda, ne vidi se balvan u očima nekih drugih sudaca kojih ima puno.”

Prozvao je potom neke kolege suce za bliskost s bivšim zagrebačkim gradonačelnikom:

“Nikad nisam koristio stan bivšeg gradonačelnika Bandića, nije mi on zaposlio ženu. Nisam došao imenovati te ljude, ali zna se to jako dobro u sudačkim krugovima to su gotovo pa javno dostupni podaci.”

Smatra da je razlog zašto se u njegovom oku gledaju mrvice to što je dugo u ovom poslu.

“Sudac sam već 32 godine i stekao sam puno neprijatelja, to je sudbina tog posla, ali uvijek postoji okus gorčine kad ocijenim da je nešto dano samo zbog mog sramoćenja. Mediji nisu nijansirali da ja nisam nikakav optuženik nego svjedok kojeg se treba pozvati i pitati što zna o tome”, rekao je Turudić pa napomenuo da se ovako čini kazneno djelo.

“Odaje se povreda tajnosti podataka iz članka 307. Izvidi kaznenih djela su i dan danas tajni, to nema veze s ovim recentnim najavama izmjena ZKP-a. Osobe koje ih daju medijima čine kaznena djela”, ističe Turudić.

Navodi da je niz svjedoka u trgovini koji će potvrditi da je uvijek sam plaćao svoje račune.

Između ostaloga, govoreći o pravosuđu, naveo je osobni primjer kada je 2014. godine tužio jednog novinara, što je nedavno otišlo u zastaru bez da je donesena presuda.

“Tužio sam ga zbog pet rečenica i Županijski sud u Rijeci to nije mogao učiniti u 9 godina. Predmet je otišao u zastaru. Sad ne znamo niti tuženi novinar niti ja tko je u krivu”, kaže.

Dodaje i da je to banalan primjer u usporedbi s puno većim predmetima koji na tjednoj i mjesečnoj bazi odlaze u zastaru:

“Mi imamo svakodnevno zastare. Na Vrhovnom sudu otišao je predmet od 150 milijuna kuna, gdje su troškovi sigurno 200 milijuna kuna. Takvi predmeti tjedno, mjesečno odlaze u zastaru.”

