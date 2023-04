Plenković: Milanović nastavlja sa šmrkavim tikovima

Podijeli :

Ivan Hrstić/N1

U povodu Dana Požeško-slavonske županije, predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u toj županiji. U izjavi za medije odgovorio je na jučerašnje prozivke predsjednika RH Zoran Milanovića.

Nakon uvodnih zahvala i čestitke na svim postignućima, Plenković se ponovno osvrnuo na sve što je Vlada učinila da se podignu ulaganja u rast i razvoj tog dijela Slavonije.

Upitan za komentar najave prosvjeda “Za Spas Slavonije”, Plenković je kazao:

“Riječ je o jednoj minornoj političkoj stranci. Oni su sa 16 zastupnika iz vremena kada je stranku vodio Škoro, došli na 5 do 6 zastupnika.”

Sudac odgodio ročište: “Spopala me zlovolja kad sam dobio platnu listu”

“Govoriti o spasu Slavonije nakon što smo uložili više od 2,5 milijarde eura mi djeluje deplasirano, kao da se ne prati što se sve čini i što se činilo prije. Neka usporedi što se činilo prije naše Vlade”, dodao je predsjednik Vlade.

Upitan je i za komentar slučaja suca koji je otkazao ročište jer ga je “uhvatila zlovolja nakon što je vidio platnu listu”.

“Sjajan razlog za neodržavanje ročišta”, ironično je kazao Plenković.

“Mislim da je ministar pravosuđa Ivan Malenica već reagirao, zatražio je podatke od nadležnog suda, da vidimo o čemu se radi”, istaknuo je Plenković dodavši da je to “smijurija i neprimjereno”. Smatra da bi u tom slučaju trebala reagirati sudbena vlast.

Ponovio je da su već povećali plaće u pravosuđu te da se i dalje vode pregovori s predstavnicima oko novih rješenja. “Bez obzira na to, krajnje neprimjereno. To je neozbiljno, neodgovorno, to se ne radi”, rekao je Plenković.

Zoran Milanović: Plenković ministre mijenja k’o toalet papir

“Milanović je istinski zavidan čovjek”

Osvrćući se na Milanovićeve izjave, poručio je da “on može govoriti što hoće, ali ne može raditi pritisak na pravosuđe.”

“To što je on napravio u slučaju napada na suce Vrhovnog suda je pritisak na pravosuđe, to što on proziva DORH što čekaju s pokretanjem postupka na jednog ministra je pritisak na DORH. Sve to skupa njemu nije dopušteno”, rekao je Plenković u Požegi.

“Mislio sam da će govoriti o SDP-ovom gradonačelniku Varaždina. Vidjeli smo jučer zanimljive transkripte. Tamo su izvanredni izbori u nedjelju. Mislio sam da će se na to referirati. S obzirom na to da je danas u Rijeci, mislio sam da će govoriti o slučaju Sortirnica, članu SPD-a kao izvođaču i strukturi SDP-a koja ima veze s tim. Zanimljivo da ta tema nije bila dotaknuta niti na aktualnom satu. Kada su u pitanju ljudi iz HDZ-a, onda tema ne silazi s portala, naslovnica, upita, a kada je riječ o SDP-ovcima onda se šuti i prekriva drugim pitanjima”, kazao je također Plenković.

Komentirajući svoj sastanak s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek, Plenković je ustvrdio kako je na njemu bilo riječi o prostoru kojim bi se DORH trebao koristiti.

“Ne moramo sve sastanke stavljati na web niti o svemu moramo govoriti”, rekao je.

Plenković o NATO-u: Sto posto su se Šveđani zabunili, mislili su na Milanovića Ima li Plenković šanse? “Na koga ovih 5 država upre prstom, taj je šef NATO-a”

Komentirao je i izjavu Milanovića da bi se trebao očitovati oko špekulacija stranih medija da je kandidat za čelnika NATO-a.

“To govori čovjek koji očito živi u nekoj teškoj zavisti. Kad pratim njegove izjave, to može istinski zavidan čovjek koji želi javnosti kazati informacije meni, a u biti me ne poznaje dovoljno. Svoje frustracije projicira pa onda to što njega muči, govori o meni. A vidim da nastavlja i sa šmrkavim tikovima. To je dosta važno”, rekao je Plenković.

Na pitanje jesu li na čelu hrvatske države važnije od funkcija u Bruxellesu, Plenković je rekao:

“Je li normalno da se to pitanje postavlja čovjeku koji je predsjednik HDZ-a već sedmu godinu i predsjednik Vlade punih šest i pol godina i podignuo sve što se moglo poboljšati i to puno nego što je bilo 2016. godina. Dio naših političkih protivnika više nema što, prate ankete, vide situaciju, vide socijalnu stabilnost, ekonomski rast, pakete mjere, hiperdobru turističku sezonu koja slijedi, investicijski kreditni rejting pa onda najbolje da ovaj tip ode pa makar i u NATO.”

Poručio je da Milanoviću neće dopustiti takvo dociranje, pogotovo kada u usporedbi s njegovim štetnim djelovanjem Vlada ima pozitivne vanjskopolitičke rezultate.

“Nakon takvih vanjskopolitičkih postignuća da meni docira netko tko nam, paralelno s onim što mi radimo dobro za Hrvatsku, kontinuirano čini štetu, ‘no way'”, kazao je.

“Čovjek koji se pokazao, u smislu međunarodne politike, takva ekstremna štetočina za hrvatske nacionalne interese, usuđuje se govoriti na način da bih ja trebao zbog špekulacija nekih ljudi njih demantirati jer sam inače što – limitiran u zastupanju hrvatskih nacionalnih interesa”, upitao je.

Plenković smatra da je pravo pitanje kako to da ti isti švedski novinari nisu sjetili Milanovića koji je “kao ekspert za NATO”.

“On ide na NATO summite u ime Hrvatske, bio je diplomat u hrvatskoj misiji pri NATO-u, ali ga se nisu sjetili. Kako se njega nisu sjetili, a ne što su mene uvrstili na taj popis?”, istaknuo je Plenković.

Orkestrirane prijetnje idu kroz medije

Pojasnio je svoju izjavu o “orkestriranim prijetnjama” medija Vladi na aktualnom satu u Hrvatskom saboru, ustvrdivši da prijetnje idu kroz medije, uz pomoć ljudi koji za to imaju interese.

“Što vi mislite, da se članci ili teme u medijima nameću spontano? Da ujutro sjednete na kavicu na kolegij i ničim izazvani, bez ičijeg inputa, bez ičijeg briefa, bez ijedne PR agencije kojoj je neko dao lovu… O čemu pričamo? Nismo budale”, rekao je Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.