Mlinarić o izborima u DP-u: Ako misle da će ih netko pokrasti, javno glasanje! Bit će gotovo za pet minuta

Kandidat za zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe s Ninom Kljenak razgovarao je o izborima u ovoj stranci. Uvjeren je da će pobjedu odnijeti on i Ivan Penava, a odgovorio je i na optužbe iz tabora Marija Radića da će izbori biti ukradeni.

“To govori Mario Radić koji je 2020. pisao Statut Domovinskog pokreta. On govori da je nedemokratski. Pa ti si ga napisao”, kaže Mlinarić na optužbe o tome da Penavina struja pokušava ukrasti izbore u stranci.

Mario Radić: Penava dovodi vukovarske zaštitare i sprečava naše promatrače, to neće proći

“To je izlazna strategija za spaljenu zemlju u DP-u iza Marija Radića. Što misli da će postići? Kad smo Penava i ja pozvali novinare i najavili kandidaturu za predsjednika i potpredsjednika stali su iz nas ministri i svi državni tajnici. Kad je on smogao snage da se kandidira, iza njega nije stajao nitko. On stvara iluziju da su iza njega ljudi. Mi smo obišli sve županijske organizacije, on to nije radio. Nema šanse da čovjek koji četiri godine nije bio među ljudima…”, kaže Mlinarić

“Bit će sigurno demokratski izbori. On zna da gubi i pokušava reći da ga je netko pokrao ili mu ukrao. Neka odgovori na pitanje tko je pisao statut i izabrao pet ljudi koji vode proces izbora u DP-u”, kaže Mlinarić.

Optužbe

Što se tiče zaštitarske tvrtke, Mlinarić kaže kako DP nema ugovor ni s jednom tvrtkom i da se, nakon propusta u izbornoj noći bira druga tvrtka koja će osiguravati sabor. “Proturaju lažnu informaciju da je tvrtka iz Vukovara. Ne, tvrtka je Bilić-Erić iz Zagreba. Osiguravat će da se ne dogodi ono što se dogodilo u izbornoj noći, kad su se pojavljivali neki nepoznati ljudi”, podsjeća Mlinarić na slučaj crvenog Ferrarija u kojemu se u izborni stožer dovezao Stephen Nikola Bartulica.

Igor Peternel kaže da je moguće da se u subotu u DP-u ponovi scenarij Sanader – Pašalić koji smo svojevremeno gledali u HDZ-u.

“On sigurno zna što je bilo u kojoj stranci. Ja ne znam. Znam da će biti po statutu DP-a”, kaže Mlinarić o Peternelovim izjavama.

Javno glasanje

“Ako misle da će ih netko pokrasti, javno glasanje, bit će sve gotovo u pet minuta. Ali sve mora biti po Statutu jer ako nije, onda to netko može rušiti, a to bi bilo najgore za DP jer našim ministrima i zastupnicima treba mir za rad na terenu i pripremu za lokalne izbore”, kaže.

Kako je počeo rat u Domovinskom pokretu

“Ivan Penava nije čovjek koji se ikome osvećuje, a nisam ni ja. Da je kampanja s njihove strane bila prljava. pokazuje i ta prijava protiv mene. To je kao da sam ja protiv njega podnio prijavu zbog agresije na RH jer je bio u JNA dok sam ja branio Vukovar. To je njihova sramota, ja nisam podnio prijavu protiv njega… Meni nije palo na pamet da to napravim, to govori o njemu. Nije moj svijet spaljena zemlja iza mene”, govori Mlinarić ponavljajući da Radić zna da će izgubiti pa optužbama o krađi izbora pravi sam sebi izlaznu strategiju.

“Sutra će Mario Radić izgubiti izbore za predsjednika DP-a, on postaje običan član. Peternel će izgubiti i ostaje saborski zastupnik DP-a. Ne vidim razloga zašto ne bi ostao saborski zastupnik DP-a. Prije tri mjeseca smo polučili izvrstan rezultat na izborima, kad je stranku vodio Penava”, govori Mlinarić.

“Penava predemokratičan”

Penava je, kaže Mlinarić, možda i previše demokratičan. “Nije htio nakon parlamentarnih izbora raditi što je trebalo. Trebao je raspustiti organizacije koje nisu ostvarile dobar rezultat. On to nije napravio, ti ljudi će sutra glasati za Penavu i za mene”, govori.

Radić problematizira pitanje imovine Ivana Penave. Mlinarić odgovara: “Postoji imovinska kartica. Svako može vidjeti imovinu Ivana Penava, Stipe Mlinarića. Nažalost, ne možete vidjeti imovinsku karticu Marija Radića jer nije konzumirao mandat ni prošli ni ovaj put. Činjenica je da je Penavina imovinska kartica javna, kao i moja, a Radićeva nije. Vidjeli smo jučer da je puno stvari izašlo…”

