Peternel: Ako ti smetaju promatrači, onda to znači da ti namjere nisu čiste, da želiš ukrasti

Igor Peternel održao je pressicu na kojoj je govorio o unutarstranačkim izborima. Raskol u Domovinskom pokretu sada je sasvim izgledan, struja koja podržava Marija Radića, a kojoj pripada i Peternel, optužuje Ivana Penavu da pokušava ukrasti izbore te da je angažirao i drugu zaštitarsku tvrku kako bi ostvario svoj naum. Peternel upire prstom i u stranačko izborno povjerenstvo i kaže kako sva tri njegova člana aktivno sudjeluju u Penavinoj kampanji te da, ako već njihovi pristaše ne mogu brojati glasove, traže da imaju promatrače.

“Došlo je do iznenadne promjene u organizaciji, ukinuta je dugogodišnja suradnja s jednom zaštitarskom tvrtkom, za ovaj sabor je angažirana druga. To očito znači da je Penavina ekipa shvatila da su ove izbore izgubili i da im ostaju samo nedemokratski postupci, primjena sile, zveckanje prijetnjama i uspostavljanje discipline na način da se izbore kompromitira. Prijeti nam scenarij HDZ-ovog sabora iz 2000. kad su presudili zaštitari, oko onih glasovitih kutija”, kaže Peternel.

“Podsjetit ću da živimo u demokratskom društvu gdje je je Ustav iznad svega i gdje se izborna procedura poštuje i kontrolira je DIP, koji nije stranački involviran, koji je sastavljen od uglednih ljudi koji ulijevaju povjerenje. Stranke su dio demokracije, ovo što mi imamo je silovanje procedure. U stranci imamo središnje izborno povjerenstvo u kojemu je troje ljudi, dva ministra i jedan bivši zastupnik, Dabro, Šušnjar i Spajić, koji su direktno uključeni u izbornu kampanju jednog kandidata, s njim su na terenu, drže govore, propisuju kvote i u subotu misle brojiti glasove. To je nama neprihvatljivo, mi tim ljudima ne vjerujemo. Ako su sposobni ukrasti domenu, voditi ovakvu kampanju, onda ne vjerujemo da će ispravno brojati ove glasove. Tražili smo da se uključe stranački promatrači, rečeno je da to nije u skladu sa Statutom. Statut možda ima pravnih praznina, ali to ne znači ništa, ako postoje, treba ih popuniti nečim zakonitim i u duhu demokracije, a ne da se vraćamo u neke mutne vode. Kome smetaju promatrači? Ako ti smetaju promatrači, onda to znači da ti namjere nisu čiste, da želiš ukrasti”, govori Peternel.

Poslao je poruku i medijima.

“Apeliram na sve vas da imamo društvenu odgovornost. Ako dopustimo da se ukrade parlamentarna stranka, onda što očekivati u Hrvatskim šumama, vodama, a i hoćemo li se vratiti 10 godina unazad što se tiče parlamentarne demokracije? Vi to možete, javnim pritiskom se puno toga može napraviti”, rekao je.

Peternel kaže kako su kvote tendenciozne, ali da i s takvim kvotama većinu ima Radić. “Da glasove broje ljudi koje je Penava rukopoložio, to ne dolazi u obzir. Ako su već u izbornom povjerenstvu, onda nam se mora dopustiti barem da imamo promatrače”, zaključio je.

