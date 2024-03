Mons. Koren: Moramo njegovati kulturu uljuđenosti. Da mogu, uveo bih to u Ustav

Podijeli :

O važnosti odricanja, uskrsnim porukama biskupa, Velikoj suboti kada započinje i službena izborna kampanja, vrijednostima za koje smatra da bi vjernicima trebali biti u fokusu, u Novom danu kod Mašenke Vukadinović govorio je kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, mons. Zlatko Koren.

Kao nikad prije ovaj Uskrs se događa u predizborno vrijeme, na Veliki petak je istekao rok za predaju lista, na Veliku subotu čini se službeno počinje kampanja.

Kakvu kampanju priželjkuje, s obzirom na vrijednosti koje su vjernicima važne, Koren kaže:

“Svako vrijeme ima svoje breme i svoje izazove. Isusovo utjelovljenje i otkupljenje, Božiji govor čovjeku progovara u svakom vremenu pa i u ovom trenutku.

Priželjkujem različitih i dobrih poticaja kakve ne nalazim u ovom trenutku. Kada bi na prijmjer neki liječnik, profesor ili svećenik reagirao na onaj način kako je reagirao predsjednik Republike, s pravom bi društvo reagiralo. Smatram da je važno govoriti o programima, o budućnosti a biti onaj koji će se izrazito suzdržati od omalovažavanja i ponižavanja drugih. Da imam mogućnosti, uveo bih to u Ustav. Bili smo tinejdžeri u neko doba, ako je taj tinejdžer sin ili kći nekog ministra, to će biti nacionalna tema. Znamo da nešto može biti odraz nezrelosti, djecu treba sačuvati”, rekao je Koren.

Generalizacija je uvijek opasna

Kanonik se osvrnuo na to kako na društvo može djelovati zaoštrena i zagađena retorika u javnom prostoru.

“Grubi govor koji je ponižavajući može se raširiti ili spuštati na sve druge razine. Moramo njegovati kulturu uljuđenosti, dijaloga, solidarnosti, kulturu obazrivosti. Ja moram biti kadar čuti i rečenicu koja mi se ne sviđa ali onda ne odgovram ponižavanjem već stavom i argumentacijom. Opasna je bilo koja generalizacija. Nisu svi isti. Nisu ni svi prsti na ruci isti. Nisu sve opcije iste. Nisu svi članovi određene opcije iste. Lijepimo etiketu koja nekoga svrstava tamo gdje ne spada.

Mi nekada govorimo o promjenama kao da su jedino rješenje. promjene moraju biti proanalizirane jer nije rješenje samo u promjeni. Demokratsko je pravo da čovjek odluči hoće li ići na izbor eili ne. osobno bi volio da svi izađu na izbore. No odluka je i ne izaći na izbore. Bilo bi dobro biti odgovoran, da proučimo programe, da vidimo što će se činiti, da doprinesemo jačanju hrvatskih institucijama. Podsjetit ću na riječi nadbiskupa Dražena Kutleše koji je rekao je otprilike da grijeh i korupciju ne čini Država nego pojedinac u toj državi”, kaže.

Nema velikih stvari koje nisu nastale odricanjem

Zašto je važno korizmeno razdoblje? Koji je značaj priprema za Uskrs, posta, poniznosti, odricanja nekih loših navika?

“Korizmeno vrijeme je vrijeme posta, molitve i dobrih djela. Nema velikih stvari koje nisu nastale odricanjem. Ponekad to ne doživlajavamo tako ali u stvarnosti je to odricanje. Da bi se čovjek ostvario na bilo kojem polju, sportskom, intelektualnom, obiteljskom, on nešto bira i nečega se mora odreći zbog onoga što je jasan cilj”, odgovara monsinjor.

Zabrinjavajuće je relativizirati okupatora i žrtvu

O porukama s oltara: “Poruke hrvatskih biskupa u preduskrsno vrijeme i koje će izreći sutra zavrijeuju da uz njih zastanemo i da o njima razmišljamo. To nisu poruke apstraktnog vremena već konkretnog. Oni se obraćaju svojoj vjerskoj zajednici. Nadbiskup Dražen u uskrsnoj poruci spomenuo je Ivana Pavla II i njegovom doživljaju stanja Crkve u Europi. Sjetite se kako je prije 30 godina pohodio u Hrvatsku i progovorio nama koji smo bili okupirani i u stanju velike neizvjesnosti. Tada se teško putovalo, bilo je puno izbjeglica, donio nam je tada nadu i učvrtio nas u dostojanstvu. Ivan Pavao II je dobro osjećao Europu.

U vrijeme rađanja naše slobode, radovali smo se svima koji su brisali naše suze, tko nam je davao podršku i razumio tkoj je okupator a tko žrtva. Mi danas imamo teze koje zabrinjavaju, relativiziralo se tko je okupator atko onaj koji se brani. To po meni ugrožava svjetski mir.”

Nije moć ta koja pobjeđuje već ljubav

Mons. Koren se osvrnuo i na Uskrs i običaje diljem Hrvatske kao i na istinsku moć koja, kaže, ne leži u tome d abi drugoga pokorili.

“Naš čovjek je dobar čovjek a o tome progovaraju i naši običaji i pjesme. Naš čovjek ima potrebu biti zajedno i sisresti se sa drugim čovjeku. Procesija Za križen na Hvaru pokazala je koja je moć emocije, suza i nježnosti. To je ljepota ljubavi i osjećajnosti, ljepota u tome da pronalazimo smisao da netko za tebe živi. Mnogi čine sve da budu moćni da bi drugoga pokorili. Bog se učinio nemoćnim da pokaže koja je moć ljubavi. Tu upravo negdje trebamo činiti pomake u svojoj stvarnosti. Nije moć ta koja pobjeđuje već ljubav”, rekao je.

