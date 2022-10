Podijeli:







Izvor: N1

Branko Kolarić, v.d. predsjednik zagrebačkog SDP-a u Newsroomu je komentirao situaciju u svojoj stranci, opskrbu plinom, zbrinjavanje otpada, ali i situaciju s koronavirusom.

“Ja sam naslijedio kriznu situaciju, izbacivanje predsjednika iz stranke nije nešto što prođe bez previranja. Mi smo rekli da se taj sporazum (s Možemo u Zagrebu, op.a.) mora revidirati, ljudi su glasali, njih 18 su htjeli reviziju. Zatim se ugovor raskida i počinju dogovori za novi sporazum”, rekao je.

Kaže kako takva odluka i takav zaključak nisu bili na dnevnom redu te sjednice, neki nisu bili ni svjesni tajminga niti nisu bili pripremljeni za raspravu, rekao je.

“Dao sam Viktoru Gotovcu svoju podršku”

“Ja sam bio u timu kad sam išao na unutarstranačke izbore s Viktorom Gotovcem i dao sam mu svoju podršku. No, mi nismo federacija lokalnih ogranaka, morali smo to iskomunicirati unutar stranke, a ovdje to nije bilo učinjeno”, rekao je te dodao: “U ovom dijelu trebamo biti jača i vidljivija stranka, ali ne slažemo se na koji način to moramo napraviti”.

Želim da gradski SDP pokaže svoje ideje, interese, da možemo biti fleksibilni i da se možemo prilagoditi trenutku, kaže. “Kritizirati partnera je uvijek lakše, ne možemo kritizirati Možemo. Težak je odnos dvoje ljudi, a kamoli koalicijskih partnera, smatra.”

“Imamo mi odgovornost i prema stabilnosti funkcioniranja grada, ne smiju se donositi naprasne odluke bez koordinacije. Ne znam kad je Viktor Gotovac dobio informaciju o kreditu, to nije bilo iskomunicirano unutar stranke”, rekao je te dodao: “Suradnja sigurno nije bila dobra zadnjih nekoliko mjeseci, sve je to loše funkcioniralo kroz ljeto”.

Kolarić kaže da su njihova pravila unutar stranke takva da potpredsjednik obnaša tu funkciju ako predsjednik to ne može.

“Izbore siguno neću opstruirati ili odlagati, ali mislim da prvo trebamo smiriti ovu situaciju, prvo moramo novi sporazum ispregovarati, a onda ćemo vidjeti što ćemo s unutarstranačkim izborima. Stabilnost grada je prva zadaća i SDP-a i Možemo”, rekao je te naglasio da se članovi unutar stranke prvo moraju dogovoriti i znati što žele.

“Puno je teže obnašati vlast nego biti u opoziciji”

“Svi će jasno reći što ne žele, ali kad ih pitate što žele, onda ne znaju. Puno je teže obnašati vlast nego biti u opoziciji. Imate frustracije članova, frustracije građana, treba utilizirati te frustracije”, rekao je.

“U vezi Možemo želim prvo čuti mišljenje članova stranke, a onda krećemo u dogovore s njima. Niz je problema gdje god dotaknete, kredit je bio nužan. Ovo je zaista gašenje požara, nije bilo nikakve alternative.”

Komentirao je i situaciju s plinom te odvajanjem otpada.

“Ja bih smirio građane jer će svi biti prihvaćeni (kao korisnici gradske plinare), samo se je to tehnički usporilo, nitko neće ostati bez plina i grijanja. Osnovna stvar koju trebamo napraviti je promijeniti navike ljudi, što je najteže. Zbrinjavanje otpada se moglo pipremiti prije pet godina pa nije bilo spremno. Kako su drugi gradovi to mogli napraviti, a Zagreb još nije, ne znam. Mislim da model nije dobro pripremljen, ali nikad neće biti savršeno pripremljen”, rekao je.

Što se tiče korone, Kolarić, koji je i imunolog, kaže: “Žao mi je jer nismo iskoristili situaciju da se više cijepimo. Pitanje je što će se događati najesen, trebamo se cijepiti svi kako bismo smanjili mogućnost težih posljedica. Očekujem bolju jesen nego prethodne dvije, ako ne dođe neka jača varijanta virusa”, zaključio je.

