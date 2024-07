Može li se francuski scenarij protiv krajnje desnice dogoditi i u Njemačkoj?

Podijeli :

NICOLAS TUCAT / AFP

U tjedan dana između prvog i drugog kruga prijevremenih općih izbora, Francuska je velikom mobilizacijom birača umjesto ekstremne desnice za pobjednika dobila radikalnu ljevicu.

Izvrstan rezultat krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN) u prvom krugu izbora i mogućnost da nakon drugog kruga ta stranka dođe na vlast, nagnala je na okupljanje političkih snaga centra, ljevice i krajnje ljevice. Na koncu je relativni pobjednik postala Nova narodna fronta (NFP), široki i ad hoc okupljeni savez lijevo-zelenih stranaka u kojemu glavnu riječ ima Jean-Luc Melenchon, lider krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska.

Birači su poslali jasnu poruku. Što čeka Francusku u budućnosti?

Osim Nacionanog okupljanja, stranke koju vodi mladi Jordan Bardella, a glavnu riječ ima Marine Le Pen bliska Vladimiru Putinu, gubitnik izbora je i liberalni savez Zajedno predsjednika Emmanuela Macrona. Time očito slijedi razdoblje političke nestabilnosti u Francuskoj s nestabilnim vladajućom koalicijom ili manjinskom vladom.

“Macron nije trebao raspisivati ove izbore”

Ovi prijevremeni izbori bili su svojevrsni riskantni eksperiment predsjednika Macrona (kojemu mandat traje do 2027. godine) koji ih je raspisao iste večeri 9. lipnja kada je njegova stranka doživjela debakl, a Nacionalno okupljanje trijumf na izborima za Europski parlament.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić nakon prvog kruga izbora u Francuskoj za naš je portal ispravno predvidio da Nacionalno okupljaje neće uspjeti doći na vlast ili u vlast. On smatra da Macron nije ni trebao raspisivati ove izbore i dovoditi Francusku u političku nestabilnost.

Vođa francuske krajnje desnice oštro kritizirao savez ljevice i centra nakon gubitka izbora

“Ako je htio spašavati Francusku od Marine Le Pen, nije bilo potrebe da raspisuje prijevremene izbore. Stvari su mogle nastaviti funkcionirati kao i do tada. Vjerujem da je mislio kako će to izazvati efekt koji će na kraju njegovoj stranci donijeti bolje rezultate. A sad stoji lošije nego što je stajala prije izbora”, kaže Avdagić.

“Francuzi nisu imuni na veze Le Pen i Putina”

Dodaje kako i sanitarni kordon stvoren prema Nacionalnom okupljanju uoči drugog kruga izbora nije novost u Francuskoj.

“Bilo je toga i prije, kao i glasanja protiv, s tim da je ovoga puta francusko društvo dobro reagiralo na tu inicijativu. I sama Le Pen na svaki način je pomogla da tako završi. Da se u potpunosti sklonila od ovih izbora i da im Putin i Rusija nisu išli pomagati svojim porukama, moguće je da bi Nacionalno okupljanje bolje prošlo. Loš rezultat Macronove stranke u prvom redu je rezultat nepopularnosti njegovih ekonomskih i socijalnih mjera, a ne geopolitike. Francuzi su izuzetno ponosni i sigurno nisu imuni na veze Le Pen i Putina. A nije im ni na kraj pameti da budu “mali” nekakvom kremaljskom upravljaču”, smatra Avdagić.

Za Macrona je kazao da se od mlade nade francuske politike pretvorio u omraženog predsjednika koji ne iščitava poruke svojih sugrađana niti uzima u obzir realnu situaciju u zemlji.

U Njemačkoj su već imali veliku koaliciju

Nakon Francuske, iduće godine opći izbori bit će održani i u Njemačkoj. Avdagića smo pitali hoće li neka vrst sanitarnog kordona spram krajnje desnice (Alternative za Njemačku, AfD-a) biti primjenjiva i tamo kao što je bila u Francuskoj.

Kovačević o stanju u Francuskoj: To je rezultat neuspjeha Macronove politike

“U Njemačkoj smo već vidjeli veliku koaliciju CDU-a i SPD-a. U tom smislu, tamo već postoji rješenje u odnosu mainstream stranaka prema AfD-u koji se smatra nekakvom prijetnjom po njemačko društvo”, kaže.

No, napominje Avdagić, i sam AfD ponešto je drugačija stranka nego što je bila.

“Retorika te stranke drugačija je i nije to AfD usporediv s onim izvornim, iako je i dalje problematičan za njemačko društvo. Pitanje je kako će se pripremati i djelovati do izbora. U AfD-u ima dosta prominentnih pojedinaca i jakih ličnosti pa je pitanje hoće li i kakvu transformaciju do tada proći. Nije nemoguće da se do sljedećih izbora AfD predstavi kao puno umjerenija stranka i da pripazi koga će kandidirati”, ističe.

“AfD nije usporediv s Nacionalnim okupljanjem”

Avdagić smatra i da AfD nije posve usporediv s francuskom krajnjom desnicom.

Marine Le Pen: “Naša pobjeda je samo odgođena”

“Nacionalno okupljanje svojevrsna je obiteljska stranka Le Penovih koji su u vrlo konkretnim vezama s Rusijom. AfD drugačije funkcionira i drugačije je postavljen. Nema apsolutnog lidera i ako se eventualno transformira u politički mainstream i ne bude imao ekstreme u svojim redovima, onda ni njihovo koaliranje s CDU-om nije nezamislivo”, kaže.

Ipak, Avdagić napominje da u ovom trenutku to nije tako i da se trenutno izglednijim čini povratak velike koalicije CDU-a i SPD-a u Njemačkoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.