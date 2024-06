Mrak Taritaš: Medicinski potpomognutu oplodnju treba omogućiti svim ženama

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš najavila je u četvrtak da će ponovno uputiti u proceduru izmjene Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji kojima će tražiti da se taj medicinski zahvat na teret HZZO-a omogući svim ženama u Hrvatskoj.

“Lipanj je mjesec podizanja svijesti o neplodnosti. Od Vlade kojoj je jedan od prioriteta demografija, očekivalo bi se da ćemo čuti nešto na tu temu, posebno u kontekstu medicinski potpomognute oplodnje. No nismo, niti hoćemo. Kao što, uostalom, o tome nema ni retka u njihovu programu, a to nije ni tema za Domovinski pokret”, istaknula je Mrak Taritaš tijekom iznošenja slobodnih stajališta za saborskom govornicom u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a.

Raste neplodnost kod muškaraca. Jedan od najčešćih uzorka kod oba spola je debljina

Za državu kao što je naša, s ozbiljnim demografskim problemima, što liberalniji Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji pitanje je i zdravog razuma i mora biti važan dio demografske politike, naglasila je zastupnica.

Stoga je najavila, a obzirom da smatra kako je aktualni Zakon prerestriktivan, kako će ponovo uputiti u saborsku proceduru izmjene tog zakon kojima predlaže omogućavanje medicinski potpomognute oplodnje svim ženama, uključujući one u istospolnoj zajednici ili životnom partnerstvu, i to u potpunosti na teret HZZO-a.

“U prošlom sazivu Sabora nije ni došlo do rasprave jer je to ‘netema’ za Plenkovića i njegova predsjednika Sabora Jandrokovića. Za HDZ i DP moderan i humani Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji u sferi je znanstvene fantastike. DP svoje ognjištarske, diskriminatorne besmislice naziva progresivnim, pronatalitetnim mehanizmima, a ništa što smo od njih čuli nije progresivno, a niti pronatalitetno”, poručila je.

DP: Uzalud nam je graditi igrališta, crkve i škole kad se neće imati tko igrati, moliti i školovati

Govoreći upravo o demografiji, zastupnik Domovinskog pokreta Ive Ćaleta-Car naveo je novčanu stimulaciju za obitelji s troje ili više djece ili mjeru roditelj-odgojitelj kao dobre demografske mjere.

Demograf o mjerama DP-a: To je nesklad između želja, ideja i stvarne situacije

“Činjenica je da tek treće rođeno dijete u obitelji donosi pozitivni prirodni prirast i svrha je stimulacije olakšati situaciju obiteljima koje bi htjele imati troje djece, a iz ekonomskih ili drugih razloga nisu to u mogućnosti. Tome u prilog ide i činjenica da od ukupnog broja pobačaja koji iznosi između 20.000 i 30.000 godišnje, najviše pobačaja obavljaju žene koje već imaju dvoje djece”, istaknuo je i dodao kako bi, ako bi konkretne demografske mjere smanjile tu brojku makar za jedan posto, to već bio ogroman uspjeh.

“Uzalud nam je graditi igrališta, crkve i škole kad se neće imati tko igrati, moliti i školovati”, istaknuo je.

Most: Tko je odgovoran što bolnica u Imotskom nema agregat

Ante Kujundžić, u ime Kluba zastupnika Mosta, upozorio je na situaciju s hemodijalizom u Imotskom, a posebno nakon prošlotjednog nastanka struje u cijeloj Dalmaciji. Pročitao je poruku koju je dobio od jednog pacijenta, u kojoj se prepričava kako su u tom trenutku na hemodijalizu bila priključena četiri pacijenta, da su dvije medicinske sestre ručno vrtile dijalizator, a ostali koji su čekali na red nisu se mogli ni priključiti, te da su od domara doznali da bolnica nema agregat.

“Ključno je pitanje čija je ovo odgovornost? Ovakvo stanje ne priliči ni puno nerazvijenijim zemljama od Hrvatske”, poručio je.

HDZ: Djelatnice Varteksa mjesecima nisu dobile plaću, nema očekivane ‘rijeke pravde’

U kontekstu turističke sezone, upozorenje da nam Jadransko more postaje septička jama uputila je, u ime Kluba SDP-a, Irena Dragić. “S brodova se svakodnevno izlijevaju u more kemikalije, deterdženti, pesticidi koji se nalaze u fekalnim otpadnim vodama, u cijelom zadarskom kanalu nema nijedan spremnik za fekalne vode pa čak ni državni brodar Jadrolinija nema pročišćivač i ne poštuje propise, zakone i procedure. Krajnje je vrijeme da napravimo sve što možemo da nam naše more, za koje mnogi kažu da je najljepše na svijetu, ostane čisto, plavo, prirodno i puno života”, istaknula je.

HBOR: Varteksova ponuda za podmirenje duga “neprihvatljiva”

HDZ-ov Goran Kaniški osvrnuo se na situaciju s djelatnicima Varteksa, a pretežito su žene koje tamo rade, istaknuvši kako im više mjeseci nisu isplaćene plaće i doprinosi. “Radnice su na prosvjedu 10. svibnja dobile razna obećanja gradske uprave, no nema očekivane ‘rijeke pravde’, agonija se nastavlja i dalje”, kazao je.

Prisjećaju se kako je prije godinu i pol dana iz poruka s mobitela Josipe Pleslić ex Rimac u javnost procurila prepiska u kojoj se spominje “AP”, nakon čega je Vlada mijenjala Kazneni zakon, zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin pozvala je vladajuće da izbrišu sporni članak 307.a jer uništava, naglasila je, krhku demokraciju u Hrvatskoj.

Potpredsjednik Sabora Furio Radin sjednicu je zaključio opaskom kako su u sabornici ostale samo zastupnice.

“Žene su daleko lojalnije svom radnom mjestu nego muškarci, izgubili smo i tu bitku”, rekao je.

