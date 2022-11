Podijeli :

Muškarac (47), koji je zaradio prijavu nakon što je u mjestu Jakšić kod Požege na vlastitoj kući istaknuo zastavu Jugoslavije, odlučio je javno objasniti svoje razloge.

O burnoj reakciji susjeda koja je uslijedila te prijavi koju je zaradio zbog “vrijeđanja moralnih osjećaja” svojih sugrađana, izvijestila je danas Policijska uprava požeško-slavonska.

Zastavu je na svoju kuću postavio Velimir Meničanin koji je u razgovoru za Plusportal poručio da nikomu ništa nije želio dokazati ili poručiti tom zastavom.

“Ona je bila za mene jer ja poštujem državu u kojoj sam rođen i othranjen. Ta država me napravila čovjekom kakvav jesam i od svoje prošlosti ne mogu pobjeći. Iz tog razloga poštujem tu državu kakva god da je bila – možda nekom nije valjala, no meni jest”, rekao je Velimir Meničanin.

Razmirica između njega i susjeda, kaže, nikada nije bilo, a što ih je sada potaknulo na ovakav čin, ni sam ne zna.

“Otkako sam ovdje, a tomu ima već 20 godina, trpim ustaška obilježja – vješanje ustaških zastava. Ja sam protiv toga. Ustašija me osobno vrijeđa – otvoreno to govorim – ali trpim i šutim. I oni su ljudi, naravno, pa neka vješaju ako imaju tu potrebu, ali ja je ne volim gledati i ne gledam je stoga me ne može uvrijediti”, rekao je Jakšičanin dodajući kako ne zna zašto je netko došao i gledao u njegovu zastavu te se time uvrijedio.

Pri našem dolasku, pak, Velimir i njegova supruga su se iznenađeno smijali i komentirali kako im je cijela situacija, zapravo, smiješna jer nije zastavu stavio na tuđu kuću već na svoju te ne zna kome je to moglo zasmetati. Oni smatraju kako su svi susjedi u dobrim međuljudskim odnosima pa nema potrebe ni za ovakvim sukobima.

“Čitam u medijima kako sam vrijeđao moralne osjećaje građana. U slijepoj ulici, čije osjećaje? Mogli su biti povrijeđeni osjećaji samo onoga tko je htio biti uvrijeđen. Ovo je slijepa ulica, znači tu ne dolazi nitko osim nas par ljudi koji tu živimo i sad je taj netko imao potrebu doći u nju i biti uvrijeđen. Što da mu ja radim”, kazao je i dodao kako je ostao iznenađen dolaskom policije, no pritužbi na njihov rad nema jer, kako kaže, bili su korektni.

“Stvarno ne mogu reći niti jednu lošu riječ što se tiče obavljanja njihovog posla. Naravno, ne znam tko me prijavio jer je bila anonimna prijava, no zastavu sam morao skinuti i policija ju je uzela. Siguran sam da to nije nitko od mojih susjeda, jer ovdje je netko došao s namjerom da to slika i prijavi – policija je dobila fotografiju. Susjedi bi došli pješke ne bi autom, a ja sam čuo da je ispred kuće stao auto i brzo se odvezao, žao mi je samo što nisam pogledao ili izašao da vidim što se događa. Tek kasnije, nakon svega što se dogodilo, sam shvatio da je taj netko ciljano došao slikati zastavu”, zaključio je.

Naposljetku, Meničanin smatra kako ovdje nema nikakvog međunarodnog skandala jer kako kaže, nije stavio srpsku ili bosansku zastavu nego jugoslavensku.

“Ne bi tu trebalo biti nacionalnih netrpeljivosti… Jedino moralnih pitanja… Jer netko je ustaša ili bilo što drugo. Uglavnom, takvo što može smetati samo domaćim ratnim izdajnicima i zločincima. Ako meni, pak, ne smetaju njihove zastave, ni njima ne bi trebale smetati moje, a ja ću iduće godine ponovno postaviti zastavu kao i ove godine ujutro i onda ću je skinuti navečer. Ovaj put, ipak, stavit ću je u dvorište tako da nitko više ne bude „moralno uvrijeđen“. Od sada, također, ću i ja prijavljivati ljude koji vješaju ustaške zastave jer vjerujem da me netko od njih i prijavio. Ako ćemo biti tako pokvareni, bit ćemo”, poručio je.

