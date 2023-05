N1 komentar: HDZ mora požuriti s prijedlogom izbornog zakona

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu naše Mile Moralić.

Otkako je Ustavni sud ukinuo postojeći Zakon o izbornim jedinicama, traje situacija u kojoj oporba inzistira da se oformi zajednička stručna komisija da se novi model donese donekle u konsenzusu, koliko je moguće. Iz HDZ-a se dugo nisu ni oglašavali, Plenković je puno puta rekao da tema još nije na dnevnom redu.

Početkom godine je došla na dnevni red, oformila se neslužbena HDZ-ova komisija koja radi na novom HDZ-ovom modelu izbornih jedinica.

U Ministarstvu pravosuđa se radi također novi model, no bit će to jedan te isti model koji će se predstaviti. Ustavni sud dao je rok do listopada, morat će se požuriti s prijedlogom izbornog zakona.

