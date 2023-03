N1 komentar: Od 1. travnja neće doći do poskupljenja od 140 posto

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Kako će konkretno izgledati novi paket mjera, znat će se idućeg tjedna. U ponedjeljak se održava sjednica GSV-a, održat će se i koalicijski sastanak, a one konačne mjere će se predstaviti na idućoj sjednici Vlade u četvrtak.

Ministar financija Marko Primorac već je jučer dao naslutiti kako će izgledati konture tih mjera. I na današnjoj sjednici Vlade je nekoliko zakona ili zaključaka koji se tiču energetske krize. Tako i izmjene zakona o PDV-u, ali i zaključak o ublažavanju rasta cijene plina kako bi se spriječilo energetsko siromaštvo građana, jasno daju do znanja u kojem smjeru ide Vlada.

Stopa PDV-a na plin ostat će ona najniža od 5 posto. Osim toga, vidjeli smo da je HERA jučer uputila u javno savjetovanje prijedlog cijene nabave plina, a to znači da će je formirati Vlada, a ne tržište. Posljedično, to znači da od 1. travnja neće doći do onog poskupljenja od 140 posto kako se najavljivalo.

Najavljena poskupljenja, ali i nove mjere pomoći. Što nas očekuje od 1. travnja?

Više je tu mjera. Ministar je najavio da će se dalje ići i sa subvencijama za plin i struju, ali se ne zna hoće li postojati neki imovinski cenzus i kako će on izgledati. Pomoći će se i onim najsiromašnijima, a dodaci bi se trebali isplaćivati već u svibnju nakon što se u travnju ubere porez na ekstraprofit.

Vlada je najavila da će nastaviti utjecati i na cijene goriva, ali ono što neće smanjivati je stopa PDV-a na određene namirnice jer smo ranije vidjeli da od toga nisu profitirali građani, nego trgovci povećavajući svoje marže.

U HUP-u cijelo vrijeme govore o porezu na nekretnine ili povećanju paušalnog iznosa na rentu. Kažu da bi se time moglo utjecati na plaće, ali ministar Primorac ne vidi kako je to u korelaciji s plaćama.

Evo što je o tome svemu jučer rekao ministar Primorac.

Predsjednik RH Zoran Milanović jučer je ponovno bio kritičan prema Vladi poručivši da ovo više nisu čak niti vatrogasne mjere.

Jasno je da mjere u ova teška vremena velike inflacije i osiromašenja hrvatskih građana te mjere moraju biti konkretne i sveobuhvatne, a kako će one izgledati znat će se već idućeg tjedna.

