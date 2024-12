Žena je ženi sudac

Podijeli :

N1

Hrvatska je dobila novi Ustavni sud. U procesu koji je do zadnjeg trenutka bio dramatičan, do te mjere da je stari saziv sebi 5 do 12 u čudnovatoj proceduri produljio mandat, vidjeli smo svega i svačega, a ponajprije strahovite neodgovornosti političkih aktera.

Prvo su vladajući s izborom čekali do zadnjeg, ali zaista zadnjeg trena. Nepotrebno i neodgovorno. Zatim je u političkoj podjeli 5 meni 5 tebi, nepotrebno i neodgovorno odlučeno da nema odbacivanja pojedinih kandidata, pa ni onog suca koji se dopisivao s Josipom Rimac. Na kraju se ispolitizirao i trenutak glasovanja jer SDP nije htio, a HDZ je baš htio da se istog dana glasuje o sucima i o opozivu. A sve da javnost kao ne vidi, odnosno da baš vidi kako vladajući i oporba dobro surađuju. Sve skupa potpuno nepotrebno i neodgovorno.

Šeparović za N1: Točna je informacija da su suci dogovorili sinoć da sami sebi izglasaju produljenje mandata

I kad su konačno te sutkinje i suci došli na Pantovčak kako bi prisegnuli, a javnost odahnula, jedna je stvar posebno upala u oko. Sve žene osim jedne, izgovarale su tekst prisege u muškom rodu. Prisežući sebe na jednu od najvažnijih funkcija u državi, sebe su dobrovoljno iz sutkinje pretvorile u suca. Znam, reći ce mnogi, takav je tekst, pisano je u muškom rodu, možda ne bi vrijedilo da su ga promijenile. Ali zaista, u našem društvu gdje je za početak neustavan odnos predsjednika i premijera, a za kraj ustavno u najmanju ruku dvojbena odluka o produljenju mandata, teško da se rod u prisezi može ozbiljno problematizirati.

Zato, drage žene u Ustavnom sudu, niste suci nego sutkinje, budite ponosne i marljivo radite kako bi svim građankama RH bilo bolje. Problema je puno, evo počnite s činjenicom da je 18 žena ubijeno u ovoj godini, baš onoj u kojoj smo ponosno uveli femicid kao zasebno kazneno djelo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković o izglasavanju ustavnih sudaca: Još jedna blamaža SDP-a Bulj: Dva krila iz istog izvora su nakon trgovine dogovorila sastav Ustavnog suda