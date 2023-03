Đurđica Klancir o prodaji Super Konzuma: To je priča o ortacima Pavla Vujnovca

Podijeli :

N1

Novinarka i urednica Đurđica Klancir gostovala je u N1 Studiju gdje je komentirala prodaju velikog kompleksa Super Konzuma u Zagrebu poslovnom partneru Pavla Vujnovca.

Podsjetimo, Mercator-H, tvrtka kći Fortenova grupe, prodao je veliki poslovni kompleks Super Konzum Radnička Anti Bračiću, hrvatsko-slovenskom poduzetniku koji je povezan s Pavlom Vujnovcem u nizu tvrtki koje se bave nekretninama te mu je dopušteno da na tu istu nekretninu upiše i hipoteku za kredit.

Kako su ranije već postojali slični slučajevi, izgledno je da se potiho odvija proces izmještanja nekretnina i trgovačkih centara Agrokora, odnosno Konzuma, iz okrilja Fortenova grupe u privatne tvrtke koje osniva Vujnovac osobno ili poslovni partneri iz njegovog najbližeg kruga.

N1 otkriva: Čuveni Super Konzum potiho prodan poslovnom partneru Pavla Vujnovca

“Martina Dalić je pisala o ortačkom kapitalizmu i objavila knjigu na čijoj se promociji okupila prava krema. No da se vratimo na priču. Po svemu sudeći u Fortenova grupi je ostalo dosta ortakluka i ova priča je priča o ortacima Pavla Vujnovca”, rekla je Klancir.

“U Fortenova grupi se nedavno tražio novi suvlasnik umjesto Sberbanke. I iako se voli govoriti da Vlada više ništa nema s tom privatnom tvrtkom, bio je to zanimljiv trenutak da se opet uplela Vlada i očekivalo da će taj udjel Sberbanke otkupit mirovinski fondovi. Ali to je propalo i kao dominantni vlasnik je ostao Pavao Vujnovac, i on sada po svemu sudeći može raditi u tvrtki što želi. A radi se o poduzetniku koji je prve milijune zaradio na uvozu plina od Gazproma. To je ta poveznica i kontroverza zbog porijekla novca i njegovih veza. On je sada vlasnik mnogih kompanija u Hrvatskoj, a to je taj novac koji iznikao od ruskog plina”, dodala je.

“Svjedočimo prodaji jednog značajnog komada kompanije, velike parcele u centru Zagreba. Tu je 2015. spektakularno otvoren Super Konzum s vrhunskom ponudom i sada je ta nekretnina prodana poslovnom partneru Vujnovca – Anti Bračiću. Oni su zajedno gradili hotele, bave se nekretninama, poslovali s HEP-om itd. To je ta mreža ortakluka i pitamo se što se to promijenilo i što je drugačije u Fortenova grupi i što znači to izvlačenje imovine iz Fortenove jer su oni isplatili dug londonskoj tvrtki koja je imala zabilježbu na tu nekretninu i prodaju ju Bračiću”, objasnila je Klancir.

“To sve podsjeća na one prve pretvorbe i privatizacije kada su direktori otkupljivali tvrtke i dizali hipoteke na te tvrtke. Tvrtke su se same isplatile, a oni su postali vlasnici. Tako je i u ovom slučaju. Bračić je kupio tu nekretninu i digao kredit u ljubljanskoj banci Sparkasse. Ni Fortenova, niti Bračić nisu nam htjeli objasniti cijeli taj proces”, dodala je.

N1 otkriva: Članica Uprave Ine smijenjena nakon afere, zbrinuta u Fortenovi

“Taj kompleks je bio kruna na kupovinu Mercatora koji se predstavljao kao posao stoljeća. Sada je to potiho postalo vlasništvo Bračića. Što se to sprema i hoće li krenuti dalje raspodjela imovine iz kompanije Vujnovčevim partnerima i hoće li Fortenova postati samo ljuštura, vidjet ćemo”, podsjetila je.

Što se tiče prodaje ostalih nekretnina ljudima povezanih s Vujnovcem kaže da tu nisu uključeni nikakvi nekretninski stručnjaci. “Neki kažu da je cijena mogla biti i veća, ali izgleda da se cijeli ovaj proces dogovarao unaprijed jer je Fortnenova išla isplatiti dug prije prodaje”, napominje.

“Društvance je sjelo i dogovaralo korak po korak. Je li to dobro za Fortenova grupu prepustimo ekonomski stručnjacima”, dodala je.

“Agrokor je nastao kao prava privatna kompanija, ali se toliko povezao s politikom da je to trebalo propitivati. To su kompanije koje kroje budućnost Hrvatske. Ista Vlada koja je stvorila onaj žalostan lex Agrokor da bi Agrokor pretvorio u Fortenova grupu mora komentirati posljedice. Ovo su tragovi njihovih poteza. Što se tiče Pavla Vujnovca, prateći njegov rad, vidimo da se formirala skupina menadžera od kojih je jedan iz obavještajnih krugova, primjerice Josip Jurčević, zatim, tu je i Romeo Krešić, Ante Bračić. Oni su umreženi i funkcioniraju kroz niz poslova. Ne treba zanemariti ni to da je Vujnovac jedan od najvećih oglašivača i utječe na hrvatsku medijsku scenu… Oni su krojači medijske slike i novinari to moraju propitivati, a Fortenova je na brojne moje upite odgovorila jednom rečenicom”, objasnila je Klancir.

