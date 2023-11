Sjećate se jeftinog ljetovanja Zdravka Marića u luksuznom hotelu na Lošinju? Sud kaže da to ipak nije bio sukob interesa

Podijeli :

Visoki upravni sud RH donio je presudu koja će zasigurno izazvati puno polemike u javnosti, ali imati i značajne posljedice na sankcioniranje sukoba interesa.

Sud je pravomoćnom presudom poništio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojom je bivši ministar financija Zdravko Marić lani kažnjen jer je u lipnju 2019. dobio enorman popust za ljetovanje u hotelu Bellevue u Malom Lošinju. Utvrđeno je tada da nije smio prihvatiti plaćanje manje cijene za luksuzni smještaj, pa je dobio za to i novčanu kaznu od 6.000 kuna.

Nakon Marićeve tužbe Visoki upravni sud presuđuje da se nije radilo o sukobu interesa odnosno da ondašnji ministar nije dobio nedopušteni dar jer je smještaj u hotelu ipak platio.

Enorman popust na cijenu

To što je za ukupno 10.807 kuna šest dana s troje članova obitelji boravio u luksuznijim sobama u kojima je noćenje s doručkom tada stajalo 1.200 eura po sobi, za Visoki upravni sud nije nezakonito.

Utvrđeno je da mu ga je ponudio sam hotel Bellevue koji je inače dio grupacije Jadranka turizam. Bivšem ministru je uprava omogućila bolji smještaj nakon što su zaključili da prvotno rezervirana soba nije prikladna za četiri osobe.

Iz tvrtke Jadranka turizam poslali su Povjerenstvu popis još 84 osobe koje su dobile unaprjeđenje u bolje ili veće smještajne jedinice. Mahom se radilo povećanju za jednu razinu, dok je Marić dobio 4 razine bolji smještaj, odnosno 800 eura skuplji smještaj po sobi i po danu.

Marić: Nikome nisam pogodovao

Sam Marić je pred Povjerenstvom tvrdio kako to nije utjecao na odluke Ministarstva, Carine ni Porezne uprave. Podsjetio je da je u Malom Lošinju boravio i prije nego što je postao ministar.

Naveo je da je rezervirao smještaj za četiri osobe, a kada je stigao rečeno mu je da će dobiti bolju kvalitetu smještaja. To, tvrdi, nije smatrao darom te je ukazao kako i činjenica da su još 84 osobe dobile bolji smještaj u istom periodu potvrđuje kako je riječ o uobičajenoj praksi.

Tijekom postupka doznalo se i da je Porezna uprava u par navrata utvrđivala manje porezne dugove Jadranka turizmu, ali oprosta duga nije bilo, iako je prolongacija zbog covida bilo. Radilo se o pet milijuna kuna čija je naplata odgođena za tri mjeseca, a zbog korone im je oprošteno i nešto više od dva milijuna kuna.

Ministar hvalio vlasnike hotela

HBOR je Jadranka turizmu odobrio izmjene osiguranja ugovora o kreditu, a Marić je pohvalio Jadranku kao klijenta i njihova ulaganja na Lošinju, te u raspravi ustvrdio kako ih HBOR treba nastojati zadržati kao klijenta.

Marić će kasnije uvjeravati kako odluka HBOR-a nije bila sporna, jer su se Jadranki samo promijenila sredstva osiguranja kredita, odnosno brisale su se zabilježbe na nekretninama kako bi se omogućila daljnja ulaganja.

Povjerenstvo je zaključilo kako činjenica da je u ožujku 2019. sudjelovao na sjednici HBOR-a o uvjetima kredita za Jadranka hotele te je par mjeseci nakon toga primio od njih nedopušteni dar, navodi na zaključak da je prekršio zakon. Unapređenje razine smještaja bila je diskrecijska odluka uprave hotela kojom se, prema stavu Povjerenstva, pogodovalo Mariću, pa je novčano kažnjen.

Sud je ekskulpirao Marića

Visoki upravni sud RH stao je, međutim, na Marićevu stanu. Kažu kako on sam nije tražio luksuzniji smještaj, već mu je uprave Bellevuea besplatno to omogućila. Zato je sud ocijenio da se to ne može smatrati darom u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interea.

“U konkretnom slučaju nije pružena usluga bez naknade niti je oprošten dio naknade za naručenu uslugu, već je u postupku utvrđeno da je pružena drugačija usluga od naručene, stoji u presudi Visokog upravnog suda.

Nesporno je, navodi se, da je izdan račun kojeg je Marić uredno podmirio. Osim toga Marić nije bio jedini koji je dobio unaprijeđene kvalitete smještaja.

Lojalne goste stalno nagrađuju

To je, primjećuje sud, uobičajena praksa u hotelijerskoj industriji u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, i pri tome hoteli u kojima je Marić boravio ni po čemu nisu izuzetak. Redovite i lojalne goste se, uvjerili su predstavnici hotela sud, uobičajeno nagrađuje.

“Prema ocijeni ovog Suda ne radi se o daru koji bi Marića mogao dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvoriti obvezu prema darovatelju budući da je usluga pružena uz naknadu, odnosno budući da je nesporno platio naručenu uslugu”, zaključeno je u presudi.

