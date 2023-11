Koju Plenkovićevu reakciju stručnjaci smatraju posebno nervoznom?

Podijeli :

Karlo Klasić/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je nakon sjednice Vlade izašao pred novinare i većinu vremena potrošio komentirajući prosvjed seljaka u Slavoniji zbog eutaniziranja svinja uslijed afričke svinjske kuge te odgovarajući na pitanja o malverzacijama na Geodetskom fakultetu. Mnogi su dojma da se premijer pokazao u jednom od "bahatijih" izdanja.

Na medijske napise o istrazi te afere u kojoj je navodno nezakonito trošen novac iz EU fondova te ulozi ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek u istoj, Plenković je kazao da “demantira napore i lažne teze jednog medija koji imputira” da on i ministrica lažu.

Plenković o aferi na Geodetskom fakultetu: Ministrica i ja ne lažemo, geodeti nisu plaćeni europskim novcem Plenković o svinjogojcima koji prosvjeduju: Ja sigurno neću na razgovor s nekim tko ucjenjuje

“To nije istina. Mi ne lažemo. (…) Postoji orkestrirani napor da se prikaže da su sredstva koja su za to korištena bila iz fonda solidarnosti Europske unije. To je laž”, kazao je premijer optužujući jedan medij koji nije imenovao da “orkestrira laži”. Seljake koji prosvjeduju u Slavoniji počastio je još gore tvrdeći da im prosvjed “politički kreiraju Domovinski pokret i Most”, da su izmanipulirani, i “plaćeni da to čine” te da su neki predvodnici prosvjeda “skloni govoru mržnje”.

“Ima razloga za nervozu, naročito u Slavoniji”

Što bi premijeru da se tako obruši na medije i seljake-prosvjednike? Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić kaže – nervoza.

“Ne treba zaboraviti da je Plenković sam postavio komunikacijske standarde jako visoko kada je došao na čelo HDZ-a. Tada smo svi bili sretni da je napokon tu netko tko pristojno komunicira i uvažava sugovornike, tko je jasan i argumentiran. Zato je nemoguće ne uspoređivati današnjeg Plenkovića s tadašnjim”, kaže.

Tomu ima, ističe Mamić, objektivnih razloga.

N1 komentar: Je li veća istina ono što kaže Plenković ili ono što piše u dokumentima? Plenković o aferi na Geodetskom fakultetu: Ministrica i ja ne lažemo, geodeti nisu plaćeni europskim novcem

“Sedam godina na vlasti i puno kriza koje su u tom vremenu bile, mogu mu donijeti osjećaj da strašno puno radi, a da se to ne vidi. Jučer je kod njega bila vidljiva nervoza. A razloga za nervozu ima. Slavonija je ključna HDZ-ova izborna baza za skupljanje velikog broja mandata. A za problem sa svinjama u Slavoniji, rekla bih, nemoguće je naći rješenje. Ako je točno da se samo u Hrvatskoj ubijaju zdrave svinje, a drugdje ne, onda je to problem za koji od vladajućih još nismo čuli razumno objašnjenje. Iz ovoga što čujemo u javnoj komunikaciji teško je zaključiti tko je good guy, a tko bad guy. Vlada se našla u dosta lošoj situaciji, ali iznenadilo me da je premijer praktički te seljake pretvorio u izmanipulirane ljude. Ne može se cijeli prosvjed svesti na to da iza svega stoji oporba”, kazala nam je Ankica Mamić.

“Djeluje umorno, ali jučer je bio samouvjeren”

Za razliku od nje, komunikacijski stručnjak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kristijan Sedak ne smatra da je Plenković u četvrtak bio nervozan.

“Meni on već mjesecima djeluje umorno, što je i očekivano zbog stalnih sastanaka, grča i nervoze, a što utječe i na fizički izgled, kondiciju i zdravlje. Mislim da je to svima vidljivo. Ali, on je u jučerašnjem nastupu djelovao vrlo samouvjereno i motivirano. Ovo posljednje mu ponekad nedostaje. Imao je i odlučnu gestu i ljutit pogled. A naboranom čelu sigurno nije u prilog išlo sunce koje mu je, kako se može vidjeti na snimci, udaralo u oči. S obzirom na to da se i inače vrlo dobro kontrolira, možemo reći da je jučer bio glumljeno ljutit. Inače je bio vrlo argumentiran i strukturiran kada je govorio o prosvjedu seljaka. Kod ove druge teme, nedostajalo mu je dodatnih argumenata”, tvrdi Sedak.

Vučković o prosvjedu seljaka: “Ne možemo sve zahtjeve ispuniti, to ću odmah reći” Grmoja poručio Plenkoviću: Tvoje izjave su smiješne, seljaci bi prosvjedovali bez obzira na nas

Kada su u pitanju prosvjedi seljaka, Sedak smatra da je ministrica poljoprivrede Marija Vučković u pravu kada ih proziva jer oni, apolitični, prijete da će se organizirati u političku stranku.

“Zna se što je politički uzus i koji su okviri stvaranja pritiska na donositelje odluka. Tvrdi se da je na prosvjedima nekoliko stotina ljudi, ali ja nigdje nisam vidio kolonu s više od desetak traktora. Elementarna matematika kaže da ako je država nepravedno usmrtila 35 tisuća svinja, a prosječni uzgajivač ima oko 50 svinja, onda očekujem bar 700 uzgajivača, 700 traktora, 700 prosvjednika… A to nisam vidio”, rekao je.

“Pragmatičan političar ne ulazi u rat s medijima”

Što se tiče Plenkovićevog odnosa prema medijima, koji često burno ispoljava na koferencijama za novinare, Mamić kaže da je on svojom izjavom da “postoje teme i neteme” započeo “rat s medijima”.

“Jučerašnje njegove izjave uklopile su se u njegov novi odnos prema medijima. Već tada je iznenadio, jer pragmatičan političar nikada neće ići u sukob s medijima pa čak i da su potpuno u krivu – a nikada nisu potpuno. S aspekta političke pragmatičnosti, nerazumno je ići u sukob s medijima. To ništa dobroga ne može donijeti niti jednom političaru”, smatra ona.

Istražitelji rekonstruiraju slučaj: Na što je potrošen europski novac “zamračen” preko Geodetskog fakulteta?

I Sedak kaže da političarima općenito nije dobro suprotstavljati se medijima.

“Mi stalno uspoređujemo Plenkovića i njegove prethodnike zaboravljajući da oni nisu bili u ovom vremenu i nisu imali ovakve izazove. A promijenila se i paradigma političke komunikacije. Mediji su nekada bili objektivan prenositelj vijesti, a danas su, prema svim istraživanjima, aktivan politički subjekt. Pa ako to stoji, onda je pitanje treba li premijer javno i na svakoj konferenciji za novinare preispitivati motive novinara. Situacija je takva – ili je premijer ulovljen s prstima u pekmezu ili novinari lažu. Mi u ovom trenutku to možemo samo analizirati i vjerovati jednima ili drugima. Ne želim zastupati ijednu stranu dok ne vidim argumente, a kod Plenkovića ih jučer nisam vidio. Mogao je svoje tvrdnje puno jasnije dokazati i potkrijepiti. Ako se stvarno događa da premijera netko stalno napada i tvrdi da laže, kako bi on trebao reagirati? Naravno da će reći da iz tog i tog tabora dolaze laži i pitati se koji je tomu razlog. Ako nije istina, ako novinar samo radi svoj posao i preispituje, naravno da se također očekuje reakcija, ali je tada drugačija. To je moj dojam u ovome trenutku”, kazao je.

“Dobro mu ide glumljenje čvrstog vođe”

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da se kod Plenkovića vidi i osjeti nervoza uoči superizborne godine.

“Vidimo ogromna izdvajanja iz državnog proračuna koja znače ogromno kupovanje socijalnog mira, ali Plenkoviću očito ni to ne daje povoda da mirno uđe u izborni ciklus koji nas čeka”, dodaje ona.

Sedak, pak, kod Plenkovića ne uočava predizbornu nervozu.

“Nije problem što curi u hrvatske medije, ova stvar brine Andreja Plenkovića” Zovko: U bliskoj budućnosti ne vidim zamjenu Plenkoviću, Hrvatska ga još treba

“On ima nikad lagodniju poziciju. Niti unutar stranke ima nekakvu oporbu, a na vidiku nema ni ozbljnijeg protukandidata za mjesto predsjednika Vlade. Imamo elokventnu pravnicu (Sandra Benčić, nap.a.) koja nije ozbiljan kandidat, koja nema životopis i portfolio da bi mu mogla parirati. Peđa Grbin je antitalent za javni nastup i komunikaciju, ako bi bio kandidat SDP-a za premijera. Izgleda da se u Mostu ne mogu dogovoriti niti oko kandidata za europarlament, niti tko je kriv za Agrokor, ni tko će im biti premijerski kandidat, a slično je i s Domovinskim pokretom. Plenković stoga ima vrlo lagodnu situaciju, što se lako može promijeniti pojavom jednog jedinog ozbiljnog protukandidata”, kaže.

Vraćajući se na premijerovu jučerašnju izjavu novinarima, Sedak je ustvrdio da on može birati kada će i o čemu govoriti, ali da isto tako može birati da o nečemu ne daje odgovore.

“Može reći da je “bez komentara” no tada je pitanje u kakvom ga svjetlu to predstavlja. Znamo da “bez komentara” u očima publike znači “kriv sam”, ali ne mislim da bi premijer morao biti bilo kada, bilo kome i na bilo koju temu spreman odgovarati. Jučer nije izašao izvan okvira, znao je biti puno gori. Svi mi očekujemo čvrstog vođu, a njemu glumljenje te uloge ide dosta dobro”, zaključio je ovaj komunikacijski stručnjak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.